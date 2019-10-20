Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Ираклиона

Религиозная история Крита

Изучить традиции греческой православной церкви и посетить главные монастыри острова

5
1 отзыв
На Крите сосредоточено удивительное количество святынь, и за время нашего путешествия мы посетим главные из них.

Вы изучите схожесть и различия православных традиций разных стран, увидите чудотворную икону и познакомитесь с легендами местных жителей.

И, конечно, насладитесь красотой природы курортного Крита.
Религиозная история Крита
Религиозная история Крита
Религиозная история Крита
Религиозная история Крита
Религиозная история Крита
Религиозная история Крита
Религиозная история Крита
Религиозная история Крита

Что вас ожидает

Савватьянон и Палиани — легендарные места Крита

Первой локацией нашего путешествия станет Савватьянон — горный монастырь 16-го века, который монахини превратили в райский сад. Вы прогуляетесь по его территории, а за церковью Рождества Богородицы и Сорока Мучеников увидите храмы, посвященные Святым Антонию и Савве. Я расскажу о ремеслах, которыми занимаются монахини для поддержания жизни монастыря. Отправившись дальше, вглубь острова, вы посетите церковь и келью Святого Мирона, а после заглянете в Палиани — старейший из монастырей Крита. Здесь хранится чудотворная икона, когда-то спрятанная в ветвях миртового дерева. Его история впечатлит вас и объяснит многочисленные паломничества к святому месту.

Деревня Святого Фомы — 38 церквей и природный оазис

Вы окажетесь неподалеку от деревни Святого Фомы. Здесь находятся старейшие церкви района. Мы пройдем к православным храмам 10-12 века, относящимся ко второму византийскому периоду истории острова. Всего в этом районе 38 церквей, я объясню, какие святыни искать в каждой из них. Вы полюбуетесь этим природным оазисом и проникнитесь атмосферой курортного Крита. А после прогулки пообедаете в таверне, откуда открывается прекрасный вид на эту местность.

Организационные детали

  • Обед в таверне не входит в стоимость экскурсии
  • Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей профессиональной команды
Начало и место завершения
🚩 Начало и место завершения: на ресепшне вашего отеля
Время проведения: в субботу в 08:00
  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 14 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Евстафий
Евстафий
Перед вами ваш покорный слуга и гид по всему острову Крит — Евстафий. Во мне сочетаются греческие и русские корни. Второе высшее образование, историко-философское, непосредственно связано с моей профессией. Я, как местный житель, рад приветствовать вас на греческой земле. И, как русский, рад увидеть соотечественников и показать вам весь остров Крит как он есть! Экскурсии провожу совместно с командой гидов-единомышленников, знатоков истории и культуры Крита.
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1 реальный отзыв

Т
20 окт 2019
Евстафий замечательный рассказчик. Узнали много интересного. В очередной раз убедились, что Крит- кладезь новых знаний и впечатлений. Евстафий интересный собеседник, в доступной форме рассказывает об истории, религии, о жизни на Крите.

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