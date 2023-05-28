Вы узнаете, почему сложную постройку Кносса не совсем верно называть дворцом и каково было ее назначение. Удивитесь инженерному гению древности, рассмотрите фрески, колоннады, переходы, каменные колодцы и услышите о причинах гибели крито-микенской цивилизации.

Описание

Что вас ожидает

Через тернии к звездам!

Вы отправитесь на поиски знаменитого лабиринта Минотавра, история которого наполнена многочисленными мифами и спорами ученых. Пройдя тернистый путь, не только отыщете таинственный лабиринт, но и раскроете древнейшую европейскую цивилизацию, по-прежнему, не до конца исследованную и полную загадок. Я расскажу о тех, кто был пленен идеей поиска лабиринта и, ведомый амбициями и верой в реальность мифа, нашел его и явил миру.

Лабиринт Минотавра — миф или реальность?

Я помогу вам разобраться с образом минотавра и рационализировать миф, соединив его с результами последних исследований археологов, геологов, лингвистов и филологов. А также расскажу, почему крито-микенский лабиринт был столь значим, что чеканился на монетах.

Организационные детали