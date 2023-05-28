Исследовать «визитную карточку» Крита, вспомнить мифологических героев и найти лабиринт Минотавра
Вы узнаете, почему сложную постройку Кносса не совсем верно называть дворцом и каково было ее назначение.
Удивитесь инженерному гению древности, рассмотрите фрески, колоннады, переходы, каменные колодцы и услышите о причинах гибели крито-микенской цивилизации.
Удивитесь инженерному гению древности, рассмотрите фрески, колоннады, переходы, каменные колодцы и услышите о причинах гибели крито-микенской цивилизации.
Ближайшие даты:
7
дек
дек
8
дек
дек
9
дек
дек
10
дек
дек
11
дек
дек
12
дек
дек
13
дек
дек
Ещё
даты
даты
Описание
Что вас ожидает
Через тернии к звездам!
Вы отправитесь на поиски знаменитого лабиринта Минотавра, история которого наполнена многочисленными мифами и спорами ученых. Пройдя тернистый путь, не только отыщете таинственный лабиринт, но и раскроете древнейшую европейскую цивилизацию, по-прежнему, не до конца исследованную и полную загадок. Я расскажу о тех, кто был пленен идеей поиска лабиринта и, ведомый амбициями и верой в реальность мифа, нашел его и явил миру.
Лабиринт Минотавра — миф или реальность?
Я помогу вам разобраться с образом минотавра и рационализировать миф, соединив его с результами последних исследований археологов, геологов, лингвистов и филологов. А также расскажу, почему крито-микенский лабиринт был столь значим, что чеканился на монетах.
Организационные детали
- Экскурсия начинается у входа в Кносский дворец. Он находится в 6 км от Ираклиона.
- Входные билеты во дворец не включены в стоимость — 15 евро взрослый, дети до 18 лет бесплатно
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у Кносского дворца
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Elena — ваш гид в Ираклионе
Провёл экскурсии для 36 туристов
Меня зовут Елена. Я провожу на Крите классические экскурсии с неклассической вовлеченностью с 2013 года. В процессе любимой работы стараюсь легко, доступно и интересно рассказать о сложных исторических процессах, мифологии, религии и особенностях критской жизни. Историческое образование, рациональное мышление и грамотная русская речь прекрасно дополнены моей приятной улыбкой:) С удовольствием буду вашей «нитью Ариадны» в лабиринтах истории Крита!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
T
Tamara
28 мая 2023
Накануне экскурсии гид сообщила, что для нас её проведёт другой гид. Экскурсию для нас проводила Светлана. Невероятно интересно, познавательно и не скучно. Очень компетентно и корректно, наглядно и понятно. После экскурсии по дворцу, вдохновлённые рассказами и массой информации мы также с удовольствием посетили археологический музей Ираклиона. Огромное спасибо Светлане! Специалист, который знает и любит свою работу. Было очень приятно посетить этот исторический объект именно с вами!
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Ираклиона
Похожие туры из Ираклиона
Индивидуальная
7 часов
Сердце Крита и Кносский дворец
Прогулка по Ираклиону и главный памятник минойской цивилизации с гидом-историком
8 дек
9 дек
11 дек
12 дек
от €365 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Кносский дворец: тайны лабиринта Минотавра
Пройти по древним залам и рассмотреть шедевры Минойской цивилизации с лицензированным гидом
у входа в Кносский дворец
Завтра
8 дек
9 дек
10 дек
€170 за всё до 20 чел.
Индивидуальная
8 часов
Душа Крита
Пещера Зевса, озеро Афродиты, катание на осликах, дегустации и живописные пейзажи
по договорённости
8 дек
9 дек
11 дек
12 дек
от €365 за всё до 4 чел.