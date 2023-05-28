Тайны Кносского дворца

Индивидуальная экскурсия в Ираклионе

Исследовать «визитную карточку» Крита, вспомнить мифологических героев и найти лабиринт Минотавра

5
1 отзыв
Вы узнаете, почему сложную постройку Кносса не совсем верно называть дворцом и каково было ее назначение.

Удивитесь инженерному гению древности, рассмотрите фрески, колоннады, переходы, каменные колодцы и услышите о причинах гибели крито-микенской цивилизации.
Тайны Кносского дворца
Тайны Кносского дворца
Тайны Кносского дворца
Тайны Кносского дворца
Тайны Кносского дворца
Тайны Кносского дворца
Тайны Кносского дворца
Ближайшие даты:
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Описание

Что вас ожидает

Через тернии к звездам!

Вы отправитесь на поиски знаменитого лабиринта Минотавра, история которого наполнена многочисленными мифами и спорами ученых. Пройдя тернистый путь, не только отыщете таинственный лабиринт, но и раскроете древнейшую европейскую цивилизацию, по-прежнему, не до конца исследованную и полную загадок. Я расскажу о тех, кто был пленен идеей поиска лабиринта и, ведомый амбициями и верой в реальность мифа, нашел его и явил миру.

Лабиринт Минотавра — миф или реальность?

Я помогу вам разобраться с образом минотавра и рационализировать миф, соединив его с результами последних исследований археологов, геологов, лингвистов и филологов. А также расскажу, почему крито-микенский лабиринт был столь значим, что чеканился на монетах.

Организационные детали

  • Экскурсия начинается у входа в Кносский дворец. Он находится в 6 км от Ираклиона.
  • Входные билеты во дворец не включены в стоимость — 15 евро взрослый, дети до 18 лет бесплатно

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у Кносского дворца
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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28 мая 2023
Накануне экскурсии гид сообщила, что для нас её проведёт другой гид. Экскурсию для нас проводила Светлана. Невероятно интересно, познавательно и не скучно. Очень компетентно и корректно, наглядно и понятно. После экскурсии по дворцу, вдохновлённые рассказами и массой информации мы также с удовольствием посетили археологический музей Ираклиона. Огромное спасибо Светлане! Специалист, который знает и любит свою работу. Было очень приятно посетить этот исторический объект именно с вами!
Накануне экскурсии гид сообщила, что для нас её проведёт другой гид. Экскурсию для нас проводила Светлана.Накануне экскурсии гид сообщила, что для нас её проведёт другой гид. Экскурсию для нас проводила Светлана.Накануне экскурсии гид сообщила, что для нас её проведёт другой гид. Экскурсию для нас проводила Светлана.

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