Что вас ждет

Курортный город Ханья необычайно самобытный из-за переплетения культур. На протяжении веков власть переходила от римского царя Кидона к правителям Византии, от венецианской роскоши к турецким захватчикам. Здесь сохранились роскошные дворцы, мощеные улочки, оборонительные сооружения.

Уют и очарование Старого города

Мы начнем прогулку с холма пророка Ильи. С одной стороны оттуда открывается прекрасный вид на Старый город, с другой — на море и заснеженные вершины прекрасных Белых гор.

Затем мы спустимся к городскому рынку, где продают неповторимые сорта меда, чай и кофе с горных плантаций, морепродукты и рыбу. Вы сможете найти что-то абсолютно уникальное, чтобы увезти домой на память или в подарок.

Не забудьте про огромный фудкорт, который предлагает великое множество местных деликатесов и национальных блюд!

Тихая гавань монастыря Хрисопиги

Следующая наша остановка у монастыря Хрисопиги — обители XVI в., посвященной иконе Божьей Матери «Живоносный Источник», именуемой также «Золотой Источник» (Хрисопиги). До Второй Мировой войны монастырь был мужским, сейчас — женский.

Сестры монастыря занимаются традиционными монастырскими ремеслами: иконописью и стенописью храмов, пчеловодством, производством свечей и ладана, мыловарением и выращиванием экологически чистых овощей и фруктов на монастырских землях.

Важно знать

Выезды из отелей региона Ханья. Ретимно, Ираклион и другие регионы по запросу.

В стоимость экскурсии включено:

встреча в вашем отеле,

комфортабельный автомобиль с профессиональным водителем,

wi-fi на борту,

вода с родников Белых гор Samaria, в бутылках,

сопровождение профессионального гида,

страхование профессиональной ответственности,

налоги.

Туристы оплачивают самостоятельно: