Что вас ждет
Курортный город Ханья необычайно самобытный из-за переплетения культур. На протяжении веков власть переходила от римского царя Кидона к правителям Византии, от венецианской роскоши к турецким захватчикам. Здесь сохранились роскошные дворцы, мощеные улочки, оборонительные сооружения.
Уют и очарование Старого города
Мы начнем прогулку с холма пророка Ильи. С одной стороны оттуда открывается прекрасный вид на Старый город, с другой — на море и заснеженные вершины прекрасных Белых гор.
Затем мы спустимся к городскому рынку, где продают неповторимые сорта меда, чай и кофе с горных плантаций, морепродукты и рыбу. Вы сможете найти что-то абсолютно уникальное, чтобы увезти домой на память или в подарок.
Не забудьте про огромный фудкорт, который предлагает великое множество местных деликатесов и национальных блюд!
Тихая гавань монастыря Хрисопиги
Следующая наша остановка у монастыря Хрисопиги — обители XVI в., посвященной иконе Божьей Матери «Живоносный Источник», именуемой также «Золотой Источник» (Хрисопиги). До Второй Мировой войны монастырь был мужским, сейчас — женский.
Сестры монастыря занимаются традиционными монастырскими ремеслами: иконописью и стенописью храмов, пчеловодством, производством свечей и ладана, мыловарением и выращиванием экологически чистых овощей и фруктов на монастырских землях.
Важно знать
Выезды из отелей региона Ханья. Ретимно, Ираклион и другие регионы по запросу.
В стоимость экскурсии включено:
- встреча в вашем отеле,
- комфортабельный автомобиль с профессиональным водителем,
- wi-fi на борту,
- вода с родников Белых гор Samaria, в бутылках,
- сопровождение профессионального гида,
- страхование профессиональной ответственности,
- налоги.
Туристы оплачивают самостоятельно:
- личные расходы/напитки/ужин,
- входные билеты в музеи, археологические места,
- входные билеты в монастырь 2.50€.