Обзорная экскурсия по Ханьe

Приглашаем вас прогуляться по улочкам Старого города самобытной и гостеприимной Ханьи

Приглашаем вас прогуляться по улочкам Старого города самобытной и гостеприимной Ханьи.

Мы увидим холм пророка Ильи, побываем на колоритном городском рынке и поймем, что в Греции есть все! Посетим женскую обитель Хрисопиги и послушаем рассказы об истории этих мест.
Обзорная экскурсия по Ханьe

Что вы увидите 🤩

  • Старый город
  • городской рынок
  • монастырь Хрисопиги
  • холм пророка Ильи.
Что вас ждет
Курортный город Ханья необычайно самобытный из-за переплетения культур. На протяжении веков власть переходила от римского царя Кидона к правителям Византии, от венецианской роскоши к турецким захватчикам. Здесь сохранились роскошные дворцы, мощеные улочки, оборонительные сооружения.
Уют и очарование Старого города
Мы начнем прогулку с холма пророка Ильи. С одной стороны оттуда открывается прекрасный вид на Старый город, с другой — на море и заснеженные вершины прекрасных Белых гор.
Затем мы спустимся к городскому рынку, где продают неповторимые сорта меда, чай и кофе с горных плантаций, морепродукты и рыбу. Вы сможете найти что-то абсолютно уникальное, чтобы увезти домой на память или в подарок.
Не забудьте про огромный фудкорт, который предлагает великое множество местных деликатесов и национальных блюд!
Тихая гавань монастыря Хрисопиги
Следующая наша остановка у монастыря Хрисопиги — обители XVI в., посвященной иконе Божьей Матери «Живоносный Источник», именуемой также «Золотой Источник» (Хрисопиги). До Второй Мировой войны монастырь был мужским, сейчас — женский.
Сестры монастыря занимаются традиционными монастырскими ремеслами: иконописью и стенописью храмов, пчеловодством, производством свечей и ладана, мыловарением и выращиванием экологически чистых овощей и фруктов на монастырских землях.
Важно знать
Выезды из отелей региона Ханья. Ретимно, Ираклион и другие регионы по запросу.

В стоимость экскурсии включено:

  • встреча в вашем отеле,
  • комфортабельный автомобиль с профессиональным водителем,
  • wi-fi на борту,
  • вода с родников Белых гор Samaria, в бутылках,
  • сопровождение профессионального гида,
  • страхование профессиональной ответственности,
  • налоги.

Туристы оплачивают самостоятельно:

  • личные расходы/напитки/ужин,
  • входные билеты в музеи, археологические места,
  • входные билеты в монастырь 2.50€.

Цены на экскурсию

Для группы 2-12 человек
Обзорная по Ханьe (мини группа до 12 человек)
€45

Ответы на вопросы

Что входит
  • встреча в вашем отеле
  • комфортабельный автомобиль с профессиональным водителем
  • wi-fi на борту
  • вода с родников Белых гор Samaria, в бутылках
  • сопровождение профессионального гида
  • страхование профессиональной ответственности
  • налоги.
Что не входит
  • личные расходы/напитки/ужин
  • входные билеты в музеи, археологические места
  • входные билеты в монастырь 2.50€.
Где начинаем и завершаем
Начало: От отеля или ближайшей точки сбора в регионе Ханья
Завершение: У отеля или ближайшей точки сбора.
Когда и сколько длится?
Когда: Вторник, четверг с 09:00, зависит от местонахождения вашего отеля
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

Вторник, четверг с 09:00, зависит от местонахождения вашего отеля

Moysidis
Moysidis
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Задать вопросВыберите дату и оставьте комментарий в форме

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Крита

👥Групповые🚌На автобусе🔭Обзорные#Ханья#Старый город🗽Достопримечательности

Еще несколько похожих предложений в Крите

Город Ханья - южная Венеция Крита
4ч 30м
145
за 1 чел.
Город Ханья - южная Венеция Крита
Приглашаю Вас на прогулку по историческому центру красавицы Ханьи
по договоренности
Обзорная экскурсия по Криту
65
за 1 чел.
Обзорная экскурсия по Криту
Мы разработали уникальную авторскую экскурсию, где за 1 день мини-группе мы увидим сразу две области...
еженедельно, каждый вторник
Ретимно - жемчужина западного Крита
95
за 1 чел.
Ретимно - жемчужина западного Крита
Я приглашаю Вас на прогулку по городу Ретимно
по договоренности
Розовый пляж Элафониси из района Ханья
5
1
34
за 1 чел.
Очень популярно сейчас
Розовый пляж Элафониси из района Ханья
Пляж Элафониси находится в 75 километрах от города Ханья, в самой западной части Крита
понедельник, среда и пятница (время зависит от расположения отеля)
Розовый пляж Элафониси из области Ретимно
46
за 1 чел.
Розовый пляж Элафониси из области Ретимно
На комфортном автобусе вы посетите город Ханья, славящийся одним из самых старых маяков мира и венецианской...
вторник, воскресенье (время выезда зависит от расположения отеля)
Обзорная экскурсия по Криту из района Ираклион
5
1
13ч
74
за 1 чел.
Обзорная экскурсия по Криту из района Ираклион
В этой поездке мы посетим сразу две области острова - восточную (Ираклион) и западную (Ретимно)
четверг (время выезда зависит от расположения отеля)
Ханья: круиз на закате с гидом
12
за 1 чел.
Ханья: круиз на закате с гидом
Полюбуйтесь закатом через залив Ханья и понаблюдайте, как в этом романтическом вечернем круизе на лодке...
Экскурсия с Крита в Афины (из Ираклиона)
1д 12ч
174
за 1 чел.
Экскурсия с Крита в Афины (из Ираклиона)
Вы проведете целый день в центре древнегреческой цивилизации: автобусный и пеший тур по городу, Акрополь,...
Понедельник (время выезда зависит от отеля)
Экскурсия в Самарийское ущелье из района Ираклиона
16ч
46
за 1 чел.
Экскурсия в Самарийское ущелье из района Ираклиона
Вы отправитесь на экскурсию в Самарийское ущелье, которая отлично подойдёт для любителей природы и долгих...
понедельник, вторник и четверг (время зависит от расположения отеля)
Город Ираклион, субботний рынок и Аквариум Крита
22.5
за 1 чел.
Город Ираклион, субботний рынок и Аквариум Крита
Древний Ираклион на Крите - туристический центр острова
суббота (время выезда зависит от расположения отеля)
Западный Крит: Ханья и Ретимно и озеро Курнас из района Ираклион
3.7
3
12ч
42
за 1 чел.
Западный Крит: Ханья и Ретимно и озеро Курнас из района Ираклион
За один день вы увидите разнообразие и контрасты Западного Крита
среда, четверг и суббота (время выезда зависит от расположения отеля)
Вечерняя прогулка по Венецианскому Ретимно
Индивидуальная экскурсия
100
за 1-5 чел.
Вечерняя прогулка по Венецианскому Ретимно
Двухчасовая экскурсия по греческой венеции, где вы сможете посетить старинную мастерскую изделий из дерева,...
По желанию туристов в любой день по запросу. .

Moysidis проводит ещё 10 экскурсий

Билеты на паром на греческие острова
72
за 1 чел.
Билеты на паром на греческие острова
Отправиться в морское приключение по греческим островам
Офис открыт каждый день с 09:00 до 22:00
Индивидуальная экскурсия Западный Крит
Индивидуальная экскурсия
260
за 1-8 чел.
Индивидуальная экскурсия Западный Крит
Каждый день с 09:00
Озеро Курнас - Пляж Плакьяс - Монастырь Превели - Ущелье Курталиотико
Индивидуальная экскурсия
288
за 1-6 чел.
Озеро Курнас - Пляж Плакьяс - Монастырь Превели - Ущелье Курталиотико
Каждый день с 09:00
Бухта Дьявола и пляж Марафи
Индивидуальная экскурсия
177
за 1-8 чел.
Бухта Дьявола и пляж Марафи
Вы посетите самые красивые места Крита
Каждый день с 09:00
Индивидуальные трансферы на Крите
Индивидуальный трансфер
65
за 1-8 чел.
Индивидуальные трансферы на Крите
по договоренности
Индивидуальные трансферы на Крите
Индивидуальный трансфер
55
за 1-8 чел.
Индивидуальные трансферы на Крите
по договоренности
Индивидуальная экскурсия по Ханьe
Индивидуальная экскурсия
220
за 1-6 чел.
Индивидуальная экскурсия по Ханьe
Вы увидите древний монастырь Агия Триада Тсагаролон, расположенный на полуострове Акротири, услышите...
Каждый день с 08: 30
Экскурсия на остров Санторини из региона Ханья
16ч
185
за 1 чел.
Экскурсия на остров Санторини из региона Ханья
Приглашаем вас на увлекательную однодневную экскурсию в Санторини
с мая по октябрь каждые вторник, суббота
Полуостров Акротири и вечерняя Ханья
Индивидуальная экскурсия
220
за 1-6 чел.
Полуостров Акротири и вечерняя Ханья
Приглашаем вас в путешествие по полуострову Акротири и вечерней красавице Ханье
Ежедневно с 17:00
Хора Сфакион & Лутро
Индивидуальная экскурсия
11ч
390
за 1-6 чел.
Хора Сфакион & Лутро
Приглашаем вас в путешествие по южному берегу Крита
У нас ещё много экскурсий 😎 в Крите. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Крите
🇬🇷