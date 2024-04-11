Наталия читать дальше уменьшить и традициями. А поднявшись к крепости Нарикала по канатной дороге, можно увидеть красивейшую панораму города с высоты! Каждый человек, побродивший по этим улицам, оставит самые приятные воспоминания в своем сердце. Я думаю- это идеальная экскурсия для первого знакомства с Тбилиси. Хочу сердечно поблагодарить Ию за замечательную прогулку по старому Тбилиси. Она замечательный рассказчик, влюбленный в свой город. Понравилось тихое неспешное путешествие по старинной части города, знакомство с его историей, архитектурой Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

О Ольга Гид-экскурсовод Ия максимально разукрасила 1 мой день в Тбилиси так, что хочется вернуться еще)



Интересные истории, красивые места и максимальная чуткость - очень было комфортно и нескучно - как будто с другом гуляешь, а не на экскурсии)



Всем рекомендую эту экскурсию! Все вопросы отвечены, достопримечательности посмотрены, вино на дегустации выпито - чудесный день получился 🥰



Ия, спасибо! ❤️ Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

К Константин Экскурсия понралилась. Были с ребенком 6 лет. Ребенок достаточно легко перенес экскурсию, так как она прохолила в спокойном темпе. Экскурсия длилась на 39 минут дольше заявленного из-за нашей медлительности, но Ия нас не подгоняла, а стойко шла в нашем темпе, спасибо за это. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

И Ирина Ия провела великолепную экскурсию, встретила у гостиницы и доставила обратно) Сама экскурсия была очень познавательной, интересной и насыщенной. Тбилиси - город, который однозначно стоит посетить и Ия поможет открыть его для себя) Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

С Самохвалова Нам очень понравилась экскурсия! Ия легко подстроилась под наш немного измененный маршрут. Услышали много интересной информации, увидели все основные достопримечательности, все было очень душевно! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет