Только на прогулке с тбилисцем можно ощутить сердцебиение города и узнать, чем он жил, живёт и о чём мечтает. Я проведу вас по тихим переулкам и «итальянским дворикам», познакомлю с традициями Тбилиси. Доверьтесь мне — и вы ощутите себя жителем древнего города с особенной душой.
Описание экскурсии
Тбилиси — это в некотором роде Янус, который одним лицом глядит в Азию, а другим в Европу. Он раскроет перед вами свои контрасты и вы:
- узнаете, как в Тбилиси соседствуют разные эпохи и почему, переходя улицу, можно оказаться в другом времени
- заглянете в «итальянские дворики», отражающие дух старого многонационального города
- рассмотрите театр марионеток Резо Габриадзе и его сказочную башню
- увидите знаменитые серные бани, которые очаровали Пушкина и Дюма
- посетите Сионский собор, где венчались Александр Грибоедов и 16-летняя Нино Чавчавадзе, и услышите трогательную историю их любви
- оцените современную архитектуру: стеклянный Мост Мира и футуристические трубы в парке Рике
- подниметесь на канатке к крепости Нарикала и насладитесь панорамой города
- пройдёте по Татарской площади — настоящему музею архитектуры под открытым небом
Организационные детали
Дополнительные расходы: билеты на канатную дорогу — 2,5 лари (~$1) в одну сторону.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ия — ваш гид в Тбилиси
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 75 туристов
Меня зовут Ия, я сертифицированный гид. Говорят, что любимая работа — это хорошо оплачиваемое хобби. Вот и я люблю свою работу, свою страну и хочу, чтобы вы тоже почувствовали себя жителем Грузии. Я уверена, что после наших экскурсий вам захочется возвращаться именно сюда, в Грузию — страну, подарившую теплоту и ставшую вдруг такой знакомой, близкой и родной!
Отзывы и рейтинг
0
Основано на 0 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Хочу сердечно поблагодарить Ию за замечательную прогулку по старому Тбилиси. Она замечательный рассказчик, влюбленный в свой город. Понравилось тихое неспешное путешествие по старинной части города, знакомство с его историей, архитектурой
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О
Гид-экскурсовод Ия максимально разукрасила 1 мой день в Тбилиси так, что хочется вернуться еще)
Интересные истории, красивые места и максимальная чуткость - очень было комфортно и нескучно - как будто с другом гуляешь, а не на экскурсии)
Всем рекомендую эту экскурсию! Все вопросы отвечены, достопримечательности посмотрены, вино на дегустации выпито - чудесный день получился 🥰
Ия, спасибо! ❤️
Интересные истории, красивые места и максимальная чуткость - очень было комфортно и нескучно - как будто с другом гуляешь, а не на экскурсии)
Всем рекомендую эту экскурсию! Все вопросы отвечены, достопримечательности посмотрены, вино на дегустации выпито - чудесный день получился 🥰
Ия, спасибо! ❤️
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К
Экскурсия понралилась. Были с ребенком 6 лет. Ребенок достаточно легко перенес экскурсию, так как она прохолила в спокойном темпе. Экскурсия длилась на 39 минут дольше заявленного из-за нашей медлительности, но Ия нас не подгоняла, а стойко шла в нашем темпе, спасибо за это.
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И
Ия провела великолепную экскурсию, встретила у гостиницы и доставила обратно) Сама экскурсия была очень познавательной, интересной и насыщенной. Тбилиси - город, который однозначно стоит посетить и Ия поможет открыть его для себя)
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С
Нам очень понравилась экскурсия! Ия легко подстроилась под наш немного измененный маршрут. Услышали много интересной информации, увидели все основные достопримечательности, все было очень душевно!
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Очень содержательно, с большой любовью к Тбилиси. Получили массу информации и эмоций. Рекомендую всем для знакомства с городом.
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