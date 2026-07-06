Мои заказы

В лабиринтах Тбилиси: от мощёных улочек до канатной дороги

Насыщенная прогулка, за время которой город станет вашим
Тбилиси лучше всего раскрывается не на бегу, а в темпе неспешного шага: когда вы сворачиваете в непарадный переулок, задерживаетесь у балкона с резными узорами или замираете на крепостной стене, глядя
читать дальшеуменьшить

на изгиб Куры.

Вместе мы соберём город как мозаику: древний храм, двор с виноградной лозой, кофейня с видом на купола, канатная дорога… Всё, чтобы вы не просто узнали Тбилиси — а он вас принял!

В лабиринтах Тбилиси: от мощёных улочек до канатной дороги
В лабиринтах Тбилиси: от мощёных улочек до канатной дороги
В лабиринтах Тбилиси: от мощёных улочек до канатной дороги

Описание экскурсии

Мы стартуем с левого берега и постепенно уходим в самое сердце Старого города. Основные точки:

  • храм Метехи — первая панорама. Отсюда открывается знаковый вид: Старый город, слияние двух эпох, изгиб реки. Вы узнаете, почему именно это место стало колыбелью столицы
  • подъём на канатке к монументу «Мать Картли» — короткий, но впечатляющий подъём. Город уходит вниз, и вы видите его как на ладони: балконы, зелёные дворы, серебряную нить Куры
  • крепость Нарикала — на прогулке по её стенам вы поймёте, почему эту цитадель называли «сердцем, которое не сдаётся»
  • район серных бань Абанотубани — уникальный уголок с восточным акцентом. Мы задержимся тут, чтобы почувствовать атмосферу старого Тбилиси
  • мост Мира и парк Рике — контрастный переход из древности в современность. Стеклянная волна моста и авангардная архитектура парка показывают город, устремлённый в будущее
  • улица Шардени — главная артерия старого центра. Здесь мы заглянем в пекарню для дегустации грузинского лобиани (пирога с фасолью) и национального лимонада
  • театр марионеток Резо Габриадзе и башенка с часами — эмблема тбилисского чуда. Если повезёт, увидите кукольное представление на колокольне
  • церковь Анчисхати — древнейший храм города. Вы узнаете историю нерукотворной иконы, которую веками хранили здесь

Организационные детали

  • В стоимость входит дегустация лобиани и лимонада, а также подъём по канатной дороге
  • С вами будет гид из нашей команды

в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 10:00, в воскресенье в 11:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник€17
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У станции метро «Авлабари»
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 10:00, в воскресенье в 11:00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ника
Ника — ваша команда гидов в Тбилиси
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Мы — опытная туристическая компания, создающая незабываемые путешествия по Грузии. Наша цель — подарить каждому гостю персональный и аутентичный опыт, раскрывающий культуру, историю и природную красоту страны. Мы обеспечиваем высокий уровень
читать дальшеуменьшить

сервиса и разрабатываем индивидуальные маршруты с учётом ваших интересов и бюджета. Богатое наследие, вкусная кухня, величественные горы и живописные пейзажи — всё это ждёт вас в Грузии. Русскоязычные туры — наше новое направление, созданное для того, чтобы сделать путешествие по Грузии ещё более комфортным и понятным для наших гостей. Позвольте нам показать вам лучшее! Свяжитесь с нами и начните планировать путешествие вашей мечты. Гамарджоба!

Входит в следующие категории Тбилиси

Похожие экскурсии на «В лабиринтах Тбилиси: от мощёных улочек до канатной дороги»

Дорога к Казбеку: от древней Мцхеты до подножия великой горы
На машине
11 часов
11 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Дорога к Казбеку: от древней Мцхеты до подножия великой горы
Путешествие от духовной столицы Грузии до величественного Казбека подарит незабываемые впечатления и уникальные открытия на каждом шагу
Начало: В районе серных бань
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
от €270 за всё до 6 чел.
К Казбеку по легендарным местам Военно-Грузинской дороги
Джиппинг
На машине
10 часов
30 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
К Казбеку по легендарным местам Военно-Грузинской дороги
Погрузитесь в атмосферу грузинской культуры, посетив знаковые места и наслаждаясь потрясающими пейзажами. Дегустация чачи и вина станет ярким дополнением
10 июл в 09:00
11 июл в 15:00
от €250 за всё до 6 чел.
Дорога к легендарному великану Казбеку
На машине
9 часов
280 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Дорога к легендарному великану Казбеку
Путешествие из Тбилиси по живописным местам Грузии, от которых захватывает дух
Начало: В зависимости от места жительства
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от €390 за всё до 3 чел.
Военно-Грузинская дорога: путь, воплощающий Кавказ
На машине
7 часов
71 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Военно-Грузинская дорога: путь, воплощающий Кавказ
По «Небесному ущелью» к великану Казбеку и гордым красотам Грузии
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от €130 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Тбилиси. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Тбилиси
€17 за человека