Тбилиси лучше всего раскрывается не на бегу, а в темпе неспешного шага: когда вы сворачиваете в непарадный переулок, задерживаетесь у балкона с резными узорами или замираете на крепостной стене, глядя
Описание экскурсии
Мы стартуем с левого берега и постепенно уходим в самое сердце Старого города. Основные точки:
- храм Метехи — первая панорама. Отсюда открывается знаковый вид: Старый город, слияние двух эпох, изгиб реки. Вы узнаете, почему именно это место стало колыбелью столицы
- подъём на канатке к монументу «Мать Картли» — короткий, но впечатляющий подъём. Город уходит вниз, и вы видите его как на ладони: балконы, зелёные дворы, серебряную нить Куры
- крепость Нарикала — на прогулке по её стенам вы поймёте, почему эту цитадель называли «сердцем, которое не сдаётся»
- район серных бань Абанотубани — уникальный уголок с восточным акцентом. Мы задержимся тут, чтобы почувствовать атмосферу старого Тбилиси
- мост Мира и парк Рике — контрастный переход из древности в современность. Стеклянная волна моста и авангардная архитектура парка показывают город, устремлённый в будущее
- улица Шардени — главная артерия старого центра. Здесь мы заглянем в пекарню для дегустации грузинского лобиани (пирога с фасолью) и национального лимонада
- театр марионеток Резо Габриадзе и башенка с часами — эмблема тбилисского чуда. Если повезёт, увидите кукольное представление на колокольне
- церковь Анчисхати — древнейший храм города. Вы узнаете историю нерукотворной иконы, которую веками хранили здесь
Организационные детали
- В стоимость входит дегустация лобиани и лимонада, а также подъём по канатной дороге
- С вами будет гид из нашей команды
в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 10:00, в воскресенье в 11:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|€17
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции метро «Авлабари»
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 10:00, в воскресенье в 11:00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ника — ваша команда гидов в Тбилиси
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Мы — опытная туристическая компания, создающая незабываемые путешествия по Грузии. Наша цель — подарить каждому гостю персональный и аутентичный опыт, раскрывающий культуру, историю и природную красоту страны. Мы обеспечиваем высокий уровень
Входит в следующие категории Тбилиси
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