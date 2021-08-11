Откройте для себя исторические памятники Палермо во время тура на полдня в небольшой группе и узнайте фантастическую историю города: от основания финикийцами, времен Римской республики и Византийской империи и до наших дней.

Прогуляйтесь по витиеватым улицам района Политеама, чтобы увидеть такие знаковые здания, как театр Политеама и театр Массимо – один из крупнейших оперных театров в Европе. Узнайте об арабо-норманнской эпохе и религиозных обрядах, которые совершались в Палатинской капелле XII века в Королевском дворце (Palazzo Reale).

Посмотрите в изумлении на великолепный фасад кафедрального собора Палермо, который выполнен в различных архитектурных стилях: от готики до раннего Возрождения и барокко. Узнайте больше о скрытых сокровищах исторического центра и послушайте удивительные истории, которые перенесут вас во времени.