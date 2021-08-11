Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Осмотрите Палатинскую капеллу и собор Палермо
Прогуляйтесь по средневековым улицам в историческом центре Палермо
Оцените монументальный Преторианский фонтан
Узнайте легенду святой Розалии, покровительницы Палермо
Откройте для себя исторические памятники Палермо во время тура на полдня в небольшой группе и узнайте фантастическую историю города: от основания финикийцами, времен Римской республики и Византийской империи и до наших дней.
Прогуляйтесь по витиеватым улицам района Политеама, чтобы увидеть такие знаковые здания, как театр Политеама и театр Массимо – один из крупнейших оперных театров в Европе. Узнайте об арабо-норманнской эпохе и религиозных обрядах, которые совершались в Палатинской капелле XII века в Королевском дворце (Palazzo Reale).
Посмотрите в изумлении на великолепный фасад кафедрального собора Палермо, который выполнен в различных архитектурных стилях: от готики до раннего Возрождения и барокко. Узнайте больше о скрытых сокровищах исторического центра и послушайте удивительные истории, которые перенесут вас во времени.
Ответы на вопросы
Что входит
Лицензированный гид
Гарнитуры, чтобы четко слышать вашего гида
Что не входит
Встреча и высадка
Продукты питания и напитки
Входные билеты в Палатинскую капеллу
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Что взять с собой
Комфортная обувь
Солнцезащитные очки
Летняя шляпа
Солнцезащитный крем
Не допускаются
Шорты
Крупногабаритный багаж
Важная информация
Участники тура с правом бесплатного прохода в музеи должны оплатить комиссию в 3€ за бронирование
Входные билеты должны быть оплачены гиду перед отправлением
Первое воскресенье каждого месяца действует бесплатный доступ к памятникам. Оплатить 3€ нужно за бронирование и наушники
Этот тур доступен для лиц на инвалидных колясках
Внутри достопримечательностей не допускаются большие сумки и рюкзаки
Данная услуга может быть отменена не позже чем за 48 часов. В случае отмены бронирования менее чем за 48 часов или неявки оплата не возвращается
Тур можно заказать за 2 дня до начала или раньше
К туру могут присоединиться участники любого возраста. Гид сделает так, чтобы интересно было и родителям, и детям
Требования к участникам
Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Вы сами выбираете дату и время
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 65 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
57
4
4
3
4
2
–
1
–
Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
C
Christine
11 авг 2021
(Италия)
Ambra nous a fait découvrir Palerme de la meilleure façon qui soit! Gentille attentionnée et parfaite connaisseuse de l histoire et de la géographie si particulière de Palerme. Belle découverte que cette ville où nous reviendrons. Grâce à ambra nous avons pu comprendre et voir de multiples choses impossibles à voir sans un guide. Bravo et encore metci
K
Kerstin
22 сен 2020
(Италия)
Unser Guide Ilena war freundlich und kompetent und voller Begeisterung für ihre Stadt und deren Kunstschätze. Sie hat uns einen guten Überblick verschafft, sowohl räumlich als auch geschichtlich. Sie hat uns Lust gemacht, viele Orte noch mal alleine zu besuchen und intensiver zu erkunden. Außerdem haben wir noch Restaurant und Einkaufstips bekommen. Man muss sich allerdings darüber im Klaren sein, dass man in 3 Stunden die wichtigsten Sehenswürdigkeiten nicht auch noch von innen besuchen kann, dafür sind es einfach viele!
A
Annie
26 авг 2019
(Австралия)
Glad to have the opportunity to leave a review. We were lucky enough to get Francesca on a Sunday. She is knowledgeable as well as flexible (given we are both over 65) Francesca was able to impart a wealth of knowledge we would never have known otherwise. She also showed us many locations of historical significance and explained their background. As well as this we visited the local markets and streets and, Francesca explained some of the Palmero culture which were just as much fun. Not to mention a couple of little shop detours on the way. Our trip to Palermo was greatly enriched by Francesca’s tour. Grazie Mille Francesca!
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