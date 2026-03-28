Тёплая и живая прогулка раскроет облик города — без глянца и путеводителей.
Вы услышите истории от местных и почувствуете атмосферу вечерней Астаны: огни, музыку и неспешный ритм. Погуляете по знаковым локациям и, если захотите, покатаетесь на аттракционах.
Вы услышите истории от местных и почувствуете атмосферу вечерней Астаны: огни, музыку и неспешный ритм. Погуляете по знаковым локациям и, если захотите, покатаетесь на аттракционах.
Описание экскурсии
- Океанариум «Думан» — начало прогулки
- Колесо обозрения — вид на Астану с высоты
- Городские часы — символ времени и истории
- Атырауский мост — фото у главного моста столицы
- Арбат — уличное искусство и сувениры
- Центральный парк — гордость города на берегу реки Ишим
- Живая музыка от астанинской молодёжи
Мы покажем вам свои любимые городские локации и расскажем о местных традициях и современном стиле жизни.
Организационные детали
- Пешая прогулка между локациями, трансфер из отеля
- Дополнительные расходы по желанию: аттракционы — средняя стоимость около 2500 тг, океанариум — 3000 тг для взрослых и 2500 тг для детей
- С вами буду я или другой гид из нашей команды
ежедневно в 18:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|2000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Торговый центр Керуен Сити
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 18:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наз — ваша команда гидов в Астане
Провели экскурсии для 662 туристов
Я собрала лучшую банду гидов в Астане. Мы не грузим скучными датами из учебников — влюбляем в город через живые истории. С нами вы увидите Астану разной: от уютных двориков
