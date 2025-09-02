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По Астане - на велосипеде

Получить яркие впечатления от живописных видов и футуристических пейзажей
Побывать в Астане и… всё успеть? Легко, если отправиться изучать город на велосипеде! Приготовьтесь прочувствовать ритм современной столицы Казахстана, узнать её историю и архитектурные секреты.

А также ощутить драйв активного отдыха и сделать крутые фото на фоне знаковых достопримечательностей.
По Астане - на велосипеде
По Астане - на велосипеде
По Астане - на велосипеде

Описание экскурсии

На маршруте вам встретятся:

  • Президентский дворец — официальное рабочее место главы Казахстана. Вы полюбуетесь зданием с куполом в цветах государственного флага.
  • Дворец мира и согласия — гид расскажет, что находится на его этажах.
  • Башня Байтерек — архитектурное чудо. Пока вы будете любоваться постройкой, мы расскажем вам легенду о мифической птице Самрук.
  • «Хан Шатыр» — модный торговый центр с современными сетевыми магазинами.
  • Театр оперы и балета — здание построили всего за три года, и его сразу же признали памятником архитектуры государственного значения. И вы узнаете, почему.
  • Атырауский мост — вы оцените его монументальность и сделаете эффектные фото.

Некоторые из тем для обсуждения

  • История становления Астаны как молодой столицы Казахстана.
  • Архитектурные особенности знаковых объектов.
  • Культурное и символическое значение достопримечательностей.
  • Роль реки Ишим в жизни города и её природное очарование.

Организационные детали

  • Цена указана с учетом аренды велосипеда.
  • Если есть пожелания к модели велосипеда, пожалуйста, сообщите об этом заранее.
  • Программа подходит для взрослых и детей от 10 лет.
  • С вами будет один из гидов нашей команды.

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Участник10 777 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктор
Виктор — ваша команда гидов в Астане
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провели экскурсии для 192 туристов
Мы — команда грамотных гидов в Астане и знаем всё о современной и прошлой жизни Казахстана, поскольку живём и работаем здесь уже многие годы. Хотим поделиться с вами секретами города и показать самые знаменитые места столицы, чтобы вы могли сказать «Я здесь был!».

Отзывы и рейтинг

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Основано на 0 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Не просто на велосипеде, а на шоссере! Полный восторг, получил опыт езды на таком монстре:) Отличный маршрут, увидел очень много, гораздо больше чем на обычной обзорной экскурсии. Виктор - очень интересный собеседник, рассказал много интересного об Астане и Казахстане.
Не просто на велосипеде, а на шоссере! Полный восторг, получил опыт езды на таком монстре:) Отличный
Не просто на велосипеде, а на шоссере! Полный восторг, получил опыт езды на таком монстре:) Отличный
Не просто на велосипеде, а на шоссере! Полный восторг, получил опыт езды на таком монстре:) Отличный
Не просто на велосипеде, а на шоссере! Полный восторг, получил опыт езды на таком монстре:) Отличный
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