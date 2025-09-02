Побывать в Астане и… всё успеть? Легко, если отправиться изучать город на велосипеде! Приготовьтесь прочувствовать ритм современной столицы Казахстана, узнать её историю и архитектурные секреты.
А также ощутить драйв активного отдыха и сделать крутые фото на фоне знаковых достопримечательностей.
А также ощутить драйв активного отдыха и сделать крутые фото на фоне знаковых достопримечательностей.
Описание экскурсии
На маршруте вам встретятся:
- Президентский дворец — официальное рабочее место главы Казахстана. Вы полюбуетесь зданием с куполом в цветах государственного флага.
- Дворец мира и согласия — гид расскажет, что находится на его этажах.
- Башня Байтерек — архитектурное чудо. Пока вы будете любоваться постройкой, мы расскажем вам легенду о мифической птице Самрук.
- «Хан Шатыр» — модный торговый центр с современными сетевыми магазинами.
- Театр оперы и балета — здание построили всего за три года, и его сразу же признали памятником архитектуры государственного значения. И вы узнаете, почему.
- Атырауский мост — вы оцените его монументальность и сделаете эффектные фото.
Некоторые из тем для обсуждения
- История становления Астаны как молодой столицы Казахстана.
- Архитектурные особенности знаковых объектов.
- Культурное и символическое значение достопримечательностей.
- Роль реки Ишим в жизни города и её природное очарование.
Организационные детали
- Цена указана с учетом аренды велосипеда.
- Если есть пожелания к модели велосипеда, пожалуйста, сообщите об этом заранее.
- Программа подходит для взрослых и детей от 10 лет.
- С вами будет один из гидов нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|10 777 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктор — ваша команда гидов в Астане
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провели экскурсии для 192 туристов
Мы — команда грамотных гидов в Астане и знаем всё о современной и прошлой жизни Казахстана, поскольку живём и работаем здесь уже многие годы. Хотим поделиться с вами секретами города и показать самые знаменитые места столицы, чтобы вы могли сказать «Я здесь был!».
Отзывы и рейтинг
0
Основано на 0 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Не просто на велосипеде, а на шоссере! Полный восторг, получил опыт езды на таком монстре:) Отличный маршрут, увидел очень много, гораздо больше чем на обычной обзорной экскурсии. Виктор - очень интересный собеседник, рассказал много интересного об Астане и Казахстане.
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Астаны
Похожие экскурсии на «По Астане - на велосипеде»
Групповая
до 15 чел.
Архитектура и смысл республиканской мечети в Астане
О чём шепчут белые стены: ислам, каллиграфия, женщины
Начало: У мечети
Расписание: в будние дни в 16:30, в субботу и воскресенье в 15:00
Сегодня в 15:00
10 июн в 16:30
1800 ₽ за человека
Мини-группа
до 10 чел.
Свидание с Астаной каждый день
Погрузитесь в атмосферу столицы Казахстана, исследуя её сердце вместе с опытным гидом. Познакомьтесь с культурой и историей города
Начало: У ресторана Monte Bianco
Расписание: ежедневно в 15:15
Завтра в 15:15
8 июн в 15:15
2500 ₽ за человека
Фотопрогулка
до 3 чел.
Фотопрогулка по Астане
Фотопрогулка по Астане предлагает вам запечатлеть моменты на фоне городской архитектуры или уютных улочек. Получите более 60 профессиональных снимков
8 июн в 10:00
10 июн в 10:00
9872 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Антиэкскурсия: прогулка по нетуристической Астане
Исследуйте нетуристические уголки Астаны, где настоящая жизнь кипит в старых дворах и новых районах. Узнайте больше о городе и его жителях
8 июн в 10:00
10 июн в 10:00
10 000 ₽ за всё до 3 чел.
от 10 777 ₽ за человека