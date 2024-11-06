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Кипр предлагает не только пляжи и природу, но и исторические места. В Никосии можно увидеть средневековые стены и современные проекты Захи Хадид. Ларнака удивит вас древним византийским храмом и набережной Финикудес. У вас будет достаточно времени для прогулок, покупок и отдыха в кафе.



Экскурсия проходит на минивэне Mercedes Vito и включает посещение ключевых достопримечательностей обоих городов