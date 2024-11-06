Путешествие в Никосию и Ларнаку

Кипр многогранен: если вы уже насладились его пляжами и природой, пора отправиться в места, дышащие историей и уютом! Исследуйте Никосию и Ларнаку
Кипр предлагает не только пляжи и природу, но и исторические места. В Никосии можно увидеть средневековые стены и современные проекты Захи Хадид. Ларнака удивит вас древним византийским храмом и набережной Финикудес. У вас будет достаточно времени для прогулок, покупок и отдыха в кафе.

Экскурсия проходит на минивэне Mercedes Vito и включает посещение ключевых достопримечательностей обоих городов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏛 Исторические достопримечательности Никосии
  • 🌆 Современные архитектурные проекты
  • 🏞 Прогулка по набережной Финикудес
  • ⛪ Византийский храм Святого Лазаря
  • 🚐 Комфортное путешествие на минивэне
    • Путешествие в Никосию и Ларнаку
    Путешествие в Никосию и Ларнаку
    Путешествие в Никосию и Ларнаку

    Что можно увидеть

  • Средневековые стены венецианского кольца
  • Пешеходная улица Лидрас
  • Зелёная линия
  • Площадь Элефтериас
  • Акведук Камарес
  • Церковь Святого Лазаря

    • Описание экскурсии

    Никосия — дух Средневековья и ритм современности

    • В столице мы погуляем по исторической части, уютно расположившейся за средневековыми стенами венецианского «кольца»
    • Пройдём по пешеходной улице Лидрас c магазинами, традиционными кафе и ресторанами
    • Найдём «зелёную линию», разделяющую город на две части
    • Посетим современную часть города и знаменитую площадь Элефтериас (площадь Свободы), построенную по проекту архитектурного бюро Захи Хадид

    У вас будет достаточно свободного времени, чтобы познакомится со Старым городом, прогуляться по магазинам, пообедать или просто выпить кофе в одной из традиционных кофеен.

    Ларнака — не аэропортом единым

    • Величественный акведук Камарес с 75 арками — первое, что вы увидите при въезде в город
    • Затем мы посетим старый район с торговыми лавками, сувенирными магазинами и кафе
    • Прогуляемся по знаменитой набережной Финикудес и зайдём в церковь Св. Лазаря 9 века, бережно хранящую удивительную реликвию — мощи Святого Лазаря

    Организационные детали

    • Обед и напитки не включены в стоимость
    • Мы сможем забрать вас в одном из следующих мест: Айя-Напа, Протарас
    • Путешествие проходит на минивэне Mercedes Vito
    • Экскурсию для вас проведёт один из наших гидов

    Стоимость экскурсии

    Тип билетаСтоимость
    Стандартный€65
    Дети до 12 лет€45
    Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

    Ответы на вопросы

    Место начала и завершения?
    У вашего отеля
    Когда и сколько длится?
    Когда: По выбранному вами времени
    Экскурсия длится около 6 часов
    Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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