Кипр предлагает не только пляжи и природу, но и исторические места. В Никосии можно увидеть средневековые стены и современные проекты Захи Хадид. Ларнака удивит вас древним византийским храмом и набережной Финикудес. У вас будет достаточно времени для прогулок, покупок и отдыха в кафе.
Экскурсия проходит на минивэне Mercedes Vito и включает посещение ключевых достопримечательностей обоих городов
Экскурсия проходит на минивэне Mercedes Vito и включает посещение ключевых достопримечательностей обоих городов
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Что можно увидеть
Описание экскурсии
Никосия — дух Средневековья и ритм современности
- В столице мы погуляем по исторической части, уютно расположившейся за средневековыми стенами венецианского «кольца»
- Пройдём по пешеходной улице Лидрас c магазинами, традиционными кафе и ресторанами
- Найдём «зелёную линию», разделяющую город на две части
- Посетим современную часть города и знаменитую площадь Элефтериас (площадь Свободы), построенную по проекту архитектурного бюро Захи Хадид
У вас будет достаточно свободного времени, чтобы познакомится со Старым городом, прогуляться по магазинам, пообедать или просто выпить кофе в одной из традиционных кофеен.
Ларнака — не аэропортом единым
- Величественный акведук Камарес с 75 арками — первое, что вы увидите при въезде в город
- Затем мы посетим старый район с торговыми лавками, сувенирными магазинами и кафе
- Прогуляемся по знаменитой набережной Финикудес и зайдём в церковь Св. Лазаря 9 века, бережно хранящую удивительную реликвию — мощи Святого Лазаря
Организационные детали
- Обед и напитки не включены в стоимость
- Мы сможем забрать вас в одном из следующих мест: Айя-Напа, Протарас
- Путешествие проходит на минивэне Mercedes Vito
- Экскурсию для вас проведёт один из наших гидов
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|€65
|Дети до 12 лет
|€45
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — Организатор в Айе-Напе
Кипр сам себя не покажет! Наша компания с 1998 года предлагает профессиональное экскурсионное обслуживание на острове. Групповые и индивидуальные экскурсии, авторские туры. От команды лучших гидов!Задать вопрос
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