13 отзывов оставили туристы

Геннадий А. – Гид из Гонконга

Отправляемся в онлайн-путешествие по Гонконгу! Я буду на связи с вами с улиц города.



Мы прогуляемся по аллее Славы, прокатимся на пароме, увидим двухэтажный трамвай и подвесные улицы.



Поговорим об истории 📖 города, о деньгах и о фэншуе.



Присоединяйтесь!