13 отзывов оставили туристы

Прогулка по самым важным местам Гонконга. Прогуляемся по аллее звезд, побываем на площади статуи и по подвесным улицам. увидим самый старый католический собор Гонконга. Познакомимся с историей 📖 города и современной жизнью, посмотрим на яркие архитектурные решения и поговорим о деньгах и банках. Фишка экскурсии 🧭 — небольшая прогулка 👣 по пароме по городу. Полюбуемся видами города с воды и поговорим о фэншуе.
Что входит
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Начало
🚩 Экскурсия пройдёт онлайн
Место завершения
🏁 Экскурсия пройдет онлайн
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Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 50 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.