13 отзывов оставили туристы

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Онлайн-экскурсия «Гонконг. История и современность»

4.8
13 отзывов
Геннадий А.
Геннадий А. – Гид из Гонконга
Отправляемся в онлайн-путешествие по Гонконгу! Я буду на связи с вами с улиц города.

Мы прогуляемся по аллее Славы, прокатимся на пароме, увидим двухэтажный трамвай и подвесные улицы.

Поговорим об истории 📖 города, о деньгах и о фэншуе.

Присоединяйтесь!
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  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 1.5 часа
  • 👫 Группа не более 50 человек

  • $4.99 за человека

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Онлайн-экскурсия «Гонконг. История и современность»
Онлайн-экскурсия «Гонконг. История и современность»
Прогулка по самым важным местам Гонконга. Прогуляемся по аллее звезд, побываем на площади статуи и по подвесным улицам. увидим самый старый католический собор Гонконга. Познакомимся с историей 📖 города и современной жизнью, посмотрим на яркие архитектурные решения и поговорим о деньгах и банках. Фишка экскурсии 🧭 — небольшая прогулка 👣 по пароме по городу. Полюбуемся видами города с воды и поговорим о фэншуе.
Что входит
  • Доступ к онлайн-трансляции
Начало
🚩 Экскурсия пройдёт онлайн
Место завершения
🏁 Экскурсия пройдет онлайн
Онлайн-экскурсия «Гонконг. История и современность»
Онлайн-экскурсия «Гонконг. История и современность»
Онлайн-экскурсия «Гонконг. История и современность»
Онлайн-экскурсия «Гонконг. История и современность»

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 50 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Геннадий А.
Геннадий А.
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13 отзывов оставили туристы

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