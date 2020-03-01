Экскурсии на автобусе в Канкуне

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  3. Чарующая лагуна Бакалар — путешествие из Канкуна

Искупаться в легендарном голубом озере, исследовать пиратские лагуны, форт и сеноты

Sergei
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Sergei – представитель гидов
Бакалар — идеальное местечко для любителей приключений и природы.

Мы отправимся в плавание по живописной лагуне, представляющей едва ли не 50 оттенков голубого цвета, заглянем в бухты пиратов и священные сеноты.

Вы познакомитесь с историей и культурой Мексики, местными традициями и кухней.
$115 за человека
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Это групповая экскурсия
На автобусе
Продолжительность 13 часов
До 52 человек
Встреча — на ресепшне вашего отеля
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Чарующая лагуна Бакалар — путешествие из Канкуна
Чарующая лагуна Бакалар — путешествие из Канкуна

Что вас ожидает

Увлекательное путешествие
Несмотря на то, что дорога будет долгой, в пути не придется скучать. Мы поговорим об истории Мексики: цивилизации Майя, ацтеках, колониальном периоде. Вы узнаете о флоре, фауне и памятниках природы полуострова Юкатан, местном климате и особенностях жизни в стране. Местные легенды, мистические секреты и магические ритуалы шаманов — я расскажу о культуре и традициях жителей, их менталитете и привычках.

Чудо-озеро
Пересев в лодочки и плавно двигаясь по ярко-голубой водной глади, мы попробуем посчитать оттенки лагуны и обсудим ее уникальные черты. Например, я объясню, откуда в пресной воде появились коралловые рифы. После купания и отдыха мы исследуем главные достопримечательности: заглянем в пиратскую лагуну, овеянную преданиями, и посетим сеноты, некогда бывшие местом жертвоприношений. А в завершение заедем в клуб отдыха, где оборудованы гамаки, качели и пирс, с которого открывается лучший вид на озеро.

Волшебный город
Современный Бакалар — небольшой уютный городок. Здесь ваше внимание сразу же привлечет форт XVI века. Я проведу небольшой экскурс в историю конкистадорских завоеваний и пиратских атак и расскажу, какие продукты были в особой цене. Перед тем как отправиться в обратный путь, вас ждет обед в ресторане национальной кухни, где можно будет попробовать вкуснейшие тако и чили.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды
  • Мы заберем вас из отеля или в месте сбора и доставим обратно после экскурсии
  • Экскурсия длится более 16 часов и не рекомендуется детям до 4 лет, беременным женщинам и инвалидам
  • Напитки не включены в стоимость
Чарующая лагуна Бакалар — путешествие из Канкуна
Чарующая лагуна Бакалар — путешествие из Канкуна
Чарующая лагуна Бакалар — путешествие из Канкуна
Чарующая лагуна Бакалар — путешествие из Канкуна
Чарующая лагуна Бакалар — путешествие из Канкуна
Чарующая лагуна Бакалар — путешествие из Канкуна
Чарующая лагуна Бакалар — путешествие из Канкуна
Чарующая лагуна Бакалар — путешествие из Канкуна
Чарующая лагуна Бакалар — путешествие из Канкуна

Экскурсия проводится в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 06:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 52 человек.
  • Местов встречи для начала тура — на ресепшне вашего отеля.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Sergei
Sergei
В нашей команде работают только профессиональные гиды с опытом работы не менее 5 лет. Для нас вся Мексика открыта и мы хотели бы показать её так, как никто больше не сможет.
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