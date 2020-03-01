Экскурсии на автобусе в Канкуне

Что вас ожидает

Увлекательное путешествие

Несмотря на то, что дорога будет долгой, в пути не придется скучать. Мы поговорим об истории Мексики: цивилизации Майя, ацтеках, колониальном периоде. Вы узнаете о флоре, фауне и памятниках природы полуострова Юкатан, местном климате и особенностях жизни в стране. Местные легенды, мистические секреты и магические ритуалы шаманов — я расскажу о культуре и традициях жителей, их менталитете и привычках.

Чудо-озеро

Пересев в лодочки и плавно двигаясь по ярко-голубой водной глади, мы попробуем посчитать оттенки лагуны и обсудим ее уникальные черты. Например, я объясню, откуда в пресной воде появились коралловые рифы. После купания и отдыха мы исследуем главные достопримечательности: заглянем в пиратскую лагуну, овеянную преданиями, и посетим сеноты, некогда бывшие местом жертвоприношений. А в завершение заедем в клуб отдыха, где оборудованы гамаки, качели и пирс, с которого открывается лучший вид на озеро.

Волшебный город

Современный Бакалар — небольшой уютный городок. Здесь ваше внимание сразу же привлечет форт XVI века. Я проведу небольшой экскурс в историю конкистадорских завоеваний и пиратских атак и расскажу, какие продукты были в особой цене. Перед тем как отправиться в обратный путь, вас ждет обед в ресторане национальной кухни, где можно будет попробовать вкуснейшие тако и чили.