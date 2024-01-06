В городе Черного Ягуара вы посетите чудом уцелевшие археологические памятники, услышите о былом величии Эк Балама и взглянете на его магические окрестности с вершины Акрополя. Искупаетесь в священном сеноте, оцените юкатекскую кухню и посетите фабрику текилы. А также побываете в комплексе Чичен-Ица, где вам предстоит встреча с главными легендами Мезоамерики.

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Описание

Что вас ожидает

Город Черного Ягуара, или Эк Балам

Путешествие начнется с посещения значимого майанского города, который пока полностью так и не исследовали. Долгое время находившиеся в глухих джунглях постройки прекрасно сохранились. Гуляя по археологической зоне, вы осмотрите уникальные памятники древности, узнаете тайны и легенды города, где проводились важные ритуалы, посетите обсерваторию и подниметесь на вершину Акрополя, откуда открывается невероятный вид на окрестности.

Дивный сенот и фабрика текилы

Далее я отвезу вас в один не слишком туристический сенот, где вы сможете насладиться видами первозданной тропической природы и искупаться в прозрачных водах традиционного юкатанского водоема. Также для вас приготовят блюда настоящей юкатекской кухни. А затем вы посетите фабрику текилы, где продегустируете знаменитый напиток современной Мексики и познакомитесь с историей и технологией его приготовления.

Легендарная Чичен-Ица

В конце программы вы побываете, пожалуй, в самом известном месте Мезоамерики, где прикоснетесь к истории сакрального комплекса. Осмотрите пирамиду Кукулькан, храмы Воинов и Ягуара, услышите о легендарном божестве — Пернатом Змее, или Кецалькоатле. Узнаете, какой вклад внесла майянская цивилизация в мировую мифологию, откроете символизм древних спортивных игр и пройдете по местам, которые до сих пор будоражат умы ученых, искателей приключений и мистиков.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

Мы встретим вас в отелях Ривьеры Майя и Канкуна и после экскурсии отвезем обратно

Начало сбора в 06:00 — 07:00 в зависимости от расположения отеля. Тур проходит с 8:30 до 19:00 и заканчивается приблизительно в 20:00 — 20:30.

Правила посещения объектов

Использование солнцезащитного крема в сеноте, а также курение и съемка дронами в археологических зонах запрещены

Дети до 5 лет, а также люди, находящиеся под действием алкоголя или психотропных препаратов, к туру не допускаются

Что входит в стоимость, а что — нет

В стоимость тура включены все входные билеты, обед и вода

Экскурсию для вас проведу я или другой профессиональный гид из нашей команды