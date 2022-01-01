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Чичен-Ица и Вальядолид. Купание в сеноте

Best M.
Best M. – Гид из Канкуна
Автобус заберет вас из отеля.

Вы отправитесь в десятичасовое путешествие по следам древних цивилизаций.

В Чичен-Ице полюбуетесь на одно из новых чудес света – пирамиду Кукулькан.

Найдете изображения священных животных на храме Воинов и посмотрите на площадку для ритуальной игры в мяч.

После вас ждет купание в водоеме, глубиной с 15-тиэтажный дом.

И поездка в древний город 🏙️ Вальядолид.

В стоимость экскурсии 🧭 входит трансфер, обед и сопровождение гида.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🚌На автобусе
  • 🕐Длительность 10 часов
  • 👫 Для 1-10 человек

  • $500 за экскурсию

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Чичен-Ица и Вальядолид. Купание в сеноте
Чичен-Ица и Вальядолид. Купание в сеноте

Что вы увидите

  • Археологическая зона Чичен-Ица
  • Пирамида Кукулькан
  • Сенота Ик-Киль
  • Город Вальядолид
Посещение археологической зоны Чичен-Ица, города, который в свое время был самым значимым политическим и церемониальным центром культуры майя на полуострове Юкатан. Священный город 🏙️ народа Ица и яркий пример влияния культуры тольтеков на цивилизацию майя. Помимо основной достопримечательности 🏛️, пирамиды Кукулькана (включена в список 7 новых Чудес Света), мы увидим храм Воинов, огромную площадку для священной игры в мяч («Пок-та-пок»), сенот-жертвенник, обсерваторию и многое другое.
После посещения города переместимся к сеноту Ик-Киль — одному из глубоких озер-колодцев — окруженному великолепной растительностью Юкатана. В этом красивейшем месте вас ожидает настоящий отдых для души и тела и возможность искупаться в прозрачной и освежающей воде сенота.
Так же мы посетим Вальядолид — отреставрированный за последние годы город, в котором в древние времена шли ожесточенные бои между представителями цивилизации майя и испанскими захватчиками, буквально дышит историей 📖
Что входит
  • Трансфер
  • Услуги гида
  • Обед
Что не входит
  • Входные билеты
  • Личные расходы (сувениры, вода и др. )
Начало и место завершения
🚩 По договоренности
Чичен-Ица и Вальядолид. Купание в сеноте
Чичен-Ица и Вальядолид. Купание в сеноте
Чичен-Ица и Вальядолид. Купание в сеноте
Чичен-Ица и Вальядолид. Купание в сеноте
Чичен-Ица и Вальядолид. Купание в сеноте
Чичен-Ица и Вальядолид. Купание в сеноте
Чичен-Ица и Вальядолид. Купание в сеноте

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Best M.
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