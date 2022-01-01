Посещение археологической зоны Чичен-Ица, города, который в свое время был самым значимым политическим и церемониальным центром культуры майя на полуострове Юкатан. Священный город 🏙️ народа Ица и яркий пример влияния культуры тольтеков на цивилизацию майя. Помимо основной достопримечательности 🏛️, пирамиды Кукулькана (включена в список 7 новых Чудес Света), мы увидим храм Воинов, огромную площадку для священной игры в мяч («Пок-та-пок»), сенот-жертвенник, обсерваторию и многое другое.

После посещения города переместимся к сеноту Ик-Киль — одному из глубоких озер-колодцев — окруженному великолепной растительностью Юкатана. В этом красивейшем месте вас ожидает настоящий отдых для души и тела и возможность искупаться в прозрачной и освежающей воде сенота.

Так же мы посетим Вальядолид — отреставрированный за последние годы город, в котором в древние времена шли ожесточенные бои между представителями цивилизации майя и испанскими захватчиками, буквально дышит историей 📖