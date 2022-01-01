Best M. проводит ещё 5 экскурсий

Эк Балам — красивейший город 🏙️ цивилизации майя, известный подлинными, отлично сохранившимися фигурами из «эстуко» (цемент майя). Несмотря на свои небольшие размеры, археологическая зона впечатляет своим Акрополисом — пирамидой, которая служила дворцом правителя.

Самое главное этой археологической зоны, что можно подняться на самую большую пирамиду 40 м, на вершине которой сохранился храм в котором до сих пор есть скульптуры из белой глины, которые олицетворяют воинов-ангелов, жрецов и правителей этого города.

Затем вы сможете познакомиться с заповедником Рио Лагартос: увидеть мангровую растительность, рыбаков с экзотической добычей, а также множество видов птиц, в том числе стаи розовых фламинго. У вас также будет возможность воспользоваться «спа майя» — масками из минеральной глины, которая смягчает и осветляет кожу.

Обязательно берём с собой купальники и полотенца, деньги на обед и сувениры!