Best M. проводит ещё 5 экскурсий

  1. Мексика
  2. Экскурсии

Эк Балам и Pио Лагартос

Best M.
Best M. – Гид из Канкуна
Эк Балам и Pио Лагартос
Задать вопрос
Эк Балам и Pио Лагартос
Эк Балам и Pио Лагартос
Эк Балам — красивейший город 🏙️ цивилизации майя, известный подлинными, отлично сохранившимися фигурами из «эстуко» (цемент майя). Несмотря на свои небольшие размеры, археологическая зона впечатляет своим Акрополисом — пирамидой, которая служила дворцом правителя.
Самое главное этой археологической зоны, что можно подняться на самую большую пирамиду 40 м, на вершине которой сохранился храм в котором до сих пор есть скульптуры из белой глины, которые олицетворяют воинов-ангелов, жрецов и правителей этого города.
Затем вы сможете познакомиться с заповедником Рио Лагартос: увидеть мангровую растительность, рыбаков с экзотической добычей, а также множество видов птиц, в том числе стаи розовых фламинго. У вас также будет возможность воспользоваться «спа майя» — масками из минеральной глины, которая смягчает и осветляет кожу.
Обязательно берём с собой купальники и полотенца, деньги на обед и сувениры!
Что входит
  • траснфер
  • услуги гида
  • обед
Что не входит
  • портовый сбор 7$
Начало и место завершения
🚩 ваш отель
Эк Балам и Pио Лагартос
Эк Балам и Pио Лагартос
Эк Балам и Pио Лагартос
Эк Балам и Pио Лагартос
Эк Балам и Pио Лагартос
Эк Балам и Pио Лагартос
Эк Балам и Pио Лагартос
Эк Балам и Pио Лагартос
Эк Балам и Pио Лагартос
Эк Балам и Pио Лагартос
Эк Балам и Pио Лагартос
Эк Балам и Pио Лагартос
Эк Балам и Pио Лагартос
Эк Балам и Pио Лагартос
Эк Балам и Pио Лагартос

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Best M.
Best M.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мне

Best M. проводит ещё 5 экскурсий

Tемаскаль + плаванье в сеноте
$800
5 часов
Tемаскаль + плаванье в сеноте
Чичен-Ица и Вальядолид. Купание в сеноте
$500
10 часов
Чичен-Ица и Вальядолид. Купание в сеноте
Сафари на джипах в заповеднике Sian Kaan
$213
8 часов
Сафари на джипах в заповеднике Sian Kaan
Тулум и Коба + плавание в сеноте
$550
8 часов
Тулум и Коба + плавание в сеноте
«Ушмаль и Мерида»: древний город индейцев майя
$700
11 часов
«Ушмаль и Мерида»: древний город индейцев майя

Еще несколько необычных экскурсий в Канкуне

Подводный музей в Канкуне: ваше первое погружение
$120
4 часа
Подводный музей в Канкуне: ваше первое погружение
4 отзыва
Совершить дебют в дайвинге и увидеть завораживающие скульптуры музея под водой
Большое знакомство с Мексикой
$125
13 часов
Большое знакомство с Мексикой
1 отзыв
Посетить розовые озера, сенот Хубику и природный заповедник Рио Лагартос
День приключений в экстрим-парке Xplor
$145
10 часов
День приключений в экстрим-парке Xplor
1 отзыв
Сафари на вездеходах, сплав по подземной реке, полет на зиплайнах и другие развлечения в джунглях
Трансфер в/из аэропорта Канкуна
$57
2 часа
Трансфер в/из аэропорта Канкуна
1 отзыв
Снорклинг с морскими черепахами в Канкуне
$100
5 часов
Снорклинг с морскими черепахами в Канкуне
Поплавать вместе с экзотическими животными и полюбоваться подводными красотами
Чарующая лагуна Бакалар — путешествие из Канкуна
$115
13 часов
Чарующая лагуна Бакалар — путешествие из Канкуна
Искупаться в легендарном голубом озере, исследовать пиратские лагуны, форт и сеноты