Канкун: снорклинг с морскими черепахами и купание в сеноте

Насладиться подводным миром Карибского моря и поплавать в живописном сеноте

В группе до 18 человек вы поедете знакомиться с фантастической природой Мексики.

Искупаетесь в сеноте — подземной пещере, заполненной чистейшей водой.

Побываете на «открыточном» пляже с белоснежным песком и исследуете с масками и ластами Карибское море.

Увидите рифы, кораллы, разноцветных рыбок и черепах!
Канкун: снорклинг с морскими черепахами и купание в сеноте
Канкун: снорклинг с морскими черепахами и купание в сеноте
Канкун: снорклинг с морскими черепахами и купание в сеноте
Канкун: снорклинг с морскими черепахами и купание в сеноте
Канкун: снорклинг с морскими черепахами и купание в сеноте
Канкун: снорклинг с морскими черепахами и купание в сеноте
Канкун: снорклинг с морскими черепахами и купание в сеноте

Что вас ожидает

  • Купание в сеноте на Ривьере Майя. Вы поплаваете в кристально чистой пресной воде, полюбуетесь сталактитами, сталагмитами и окружающими невероятными пейзажами мексиканских джунглей.
  • Снорклинг с морскими черепахами. Приехав на прекрасный пляж с белоснежным песком, вы отправитесь исследовать карибский подводный мир. Оцените барьерный риф, понаблюдаете за морскими черепахами и тропическими рыбами.

Организационные детали

В стоимость включены: работа гида, комфортабельный транспорт, оборудование для снорклинга, снек.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
в вашем отеле
Когда и сколько длится?
Когда: в среду и пятницу в 08:30
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

в среду и пятницу в 08:30

Ruslan
Ruslan
Здравствуйте! Меня зовут Руслан, и я представляю команду гидов, которая профессионально занимается организацией и проведением туров на русском языке в Мексике. Нашей основной задачей считаем предоставить максимум информации путешественникам. Стараемся сделать так, чтобы ожидания соответствовали реальности, а поездки проходили комфортно, информативно и увлекательно. До встречи в Мексике — стране, столь богатой природой, традициями, историей и культурой!
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