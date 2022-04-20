Розовые мечты: фламинго, розовые озёра, испанская асьенда и не только

Стаи розовых фламинго - неземной красоты птиц, которые обитают на мелководье Рио Лагартос, прилетая

Групповая
Стаи розовых фламинго — неземной красоты птиц, которые обитают на мелководье Рио Лагартос, прилетая в заповедники на Мексиканском заливе с целью полакомиться вкусной пищей.

И вдобавок к розовым фламинго — розовые соляные озера… В этот насыщенный впечатлением день вы сможете познакомиться еще и с невероятно колоритной усадьбой, раскрыв тайны ее очарования.

Это то, что вы точно не сможете пропустить!
Розовые мечты: фламинго, розовые озёра, испанская асьенда и не только
Розовые мечты: фламинго, розовые озёра, испанская асьенда и не только
Розовые мечты: фламинго, розовые озёра, испанская асьенда и не только
Розовые мечты: фламинго, розовые озёра, испанская асьенда и не только
Розовые мечты: фламинго, розовые озёра, испанская асьенда и не только
Розовые мечты: фламинго, розовые озёра, испанская асьенда и не только

Что вас ожидает 🤩

  • Рио Лагартос (натуральный заповедник)
  • Розовые озера
  • Колониальная усадьба (Асьенда)
  • Крокодиловая ферма
  • Сенот (карстовое озеро)
  • Зоопарк

Что вас ожидает:

    Рио Лагартос — заповедник на Мексиканском заливе
    Здесь можно познакомиться с волшебным разнообразием птиц, морских и наземных животных, встречающихся на полуострове Юкатан. Специфическая эко-система Рио Лагартоса позволяет увидеть в естественной среде обитания многочисленных розовых фламинго, а также, если повезет, и дремлющих в манграх зубастых крокодилов.
    Встреча с дикими субтропическими животными ожидает вас на этой экскурсии в Мексике, а бесчисленная видовая палитра экзотических птиц — цапель, фрегатов, пеликанов, попугаев, традиционно наслаждающихся спокойной жизнью в зарослях заповедника, будет «открыта» вами во время лодочного путешествии по большому водоему.
    Розовые озера — живописное «инстаграмное» место
    В розовый цвет мексиканских соляных озёр невозможно поверить. Это просто однажды надо увидеть. И сфотографироваться, так пусть все завидуют!

    Колониальная усадьба (асьенда)

    Колониальная эпоха Мексики с францисканскими и доминиканскими монахами, пиратами и испанскими идальго — это настоящая сказка, в которую можно окунутся с помощью вашего воображения во время посещения асьенды или усадьбы. Стильная архитектура, красивые дворики, колонны и арки, богатая утварь — все это хранят многочисленные усадьбы полуострова Юкатан.

    Крокодиловая ферма и зоопарк

    Крокодилы еще с древних и далеких времен индейцев майя занимали высокое положение в их картине мироздания, как известно, Млечный путь изображался в виде рептилии (каймана или крокодила). Прикоснитесь сегодня и вы, причем в прямом смысле слова, ведь крокодилов можно потрогать на нашей ферме, к таинству этих непредсказуемых и будоражащих сознания животных.
    В зоопарке вы увидите большое количество различных представителей фауны Мексики на прекрасной обширной территории. Хотя место и носит название зоопарка, но по содержанию многие животные находятся в отличнейших условиях и с разнообразным рационом, а ухаживающие за ними сотрудники уделяют им все необходимое внимание!
    Купание в сеноте — красивейшем и чистейшем карстовом озере
    Тропические лианы, свисающие со стен сенота, милейшие представители местной фауны, плавающие вокруг, и прочая «естественная экзотика» определенно настроят вас на продолжение этой экскурсии в Мексике, где вас ждёт ещё больше впечатлений.

    Важная информация:

    • Тур состоится при наборе группы от 4 человек
    • Уточните у гида в заказе доступные даты
    • Тур проводится из Канкуна и Ривьеры Майя с профессиональным русским гидом
    • Возьмите с собой: купальники, полотенца, воду, фотоаппарат, удобную одежду и обувь, солнцезащитный крем

    Ответы на вопросы

    Что входит
    • Трансфер с персональным водителем
    • Проведение экскурсии на русском языке с профессиональным гидом
    • Вход в эко-парк и экскурсия на лодке
    • Посещение асьенды, фермы и зоопарка
    • Вход в сенот
    • Обед (без напитков)
    Что не входит
    • Полотенца и спасательные жилеты на территории сенота
    • Напитки во время обеда
    Место начала и завершения?
    Ваш отель в Канкуне или на Ривьере Майя
    Когда и сколько длится
    Когда: Уточните у гида в заказе доступные даты
    Экскурсия длится около 12 часов
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
    Важная информация
    • Тур проводится из Канкуна и Ривьеры Майя с профессиональным русским гидом.
    • Возьмите с собой: купальники, полотенца, воду, фотоаппарат, удобную одежду и обувь, солнцезащитный крем
    Нужно оплачивать всё сразу?
    В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    Уточните у гида в заказе доступные даты

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