Что вас ожидает:

Рио Лагартос — заповедник на Мексиканском заливе

Здесь можно познакомиться с волшебным разнообразием птиц, морских и наземных животных, встречающихся на полуострове Юкатан. Специфическая эко-система Рио Лагартоса позволяет увидеть в естественной среде обитания многочисленных розовых фламинго, а также, если повезет, и дремлющих в манграх зубастых крокодилов.

Встреча с дикими субтропическими животными ожидает вас на этой экскурсии в Мексике, а бесчисленная видовая палитра экзотических птиц — цапель, фрегатов, пеликанов, попугаев, традиционно наслаждающихся спокойной жизнью в зарослях заповедника, будет «открыта» вами во время лодочного путешествии по большому водоему.

Розовые озера — живописное «инстаграмное» место

В розовый цвет мексиканских соляных озёр невозможно поверить. Это просто однажды надо увидеть. И сфотографироваться, так пусть все завидуют!

Колониальная усадьба (асьенда)

Колониальная эпоха Мексики с францисканскими и доминиканскими монахами, пиратами и испанскими идальго — это настоящая сказка, в которую можно окунутся с помощью вашего воображения во время посещения асьенды или усадьбы. Стильная архитектура, красивые дворики, колонны и арки, богатая утварь — все это хранят многочисленные усадьбы полуострова Юкатан.

Крокодиловая ферма и зоопарк

Крокодилы еще с древних и далеких времен индейцев майя занимали высокое положение в их картине мироздания, как известно, Млечный путь изображался в виде рептилии (каймана или крокодила). Прикоснитесь сегодня и вы, причем в прямом смысле слова, ведь крокодилов можно потрогать на нашей ферме, к таинству этих непредсказуемых и будоражащих сознания животных.

В зоопарке вы увидите большое количество различных представителей фауны Мексики на прекрасной обширной территории. Хотя место и носит название зоопарка, но по содержанию многие животные находятся в отличнейших условиях и с разнообразным рационом, а ухаживающие за ними сотрудники уделяют им все необходимое внимание!

Купание в сеноте — красивейшем и чистейшем карстовом озере

Тропические лианы, свисающие со стен сенота, милейшие представители местной фауны, плавающие вокруг, и прочая «естественная экзотика» определенно настроят вас на продолжение этой экскурсии в Мексике, где вас ждёт ещё больше впечатлений.

Важная информация: