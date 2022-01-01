Best M. проводит ещё 5 экскурсий

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Сафари на джипах в заповеднике Sian Kaan

Best M.
Best M. – Гид из Канкуна
Сиан Каан переводится как «Место, где рождается небо».

Экскурсия ⛳ по природному заповеднику включает поездку на джипах и катание на моторной лодке ⚓.

Вы будете пробираться между мангровых зарослей.

Сфотографируете огромных черепах, дельфинов 🐬 и фрегатов.

Поплаваете с маской среди обитателей кораллового рифа.

И своими глазами увидите, насколько разнообразна природа полуострова Юкатан.

Во время восьмичасовой поездки вас будет сопровождать русскоязычный гид.
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  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 8 часов
  • 👫 Группа не более 20 человек

  • $213 за человека

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Сафари на джипах в заповеднике Sian Kaan
Сафари на джипах в заповеднике Sian Kaan
Своей красотой Сиан Каан обязан кристальным водам и белому песку, вечнозеленым растениям, мелодичному пению птиц и морю. Древняя цивилизация Майя назвало это место «врата в рай» или «место, где рождается небо».
Врата в рай — это магическое место, которое еще раз доказывает, что планета земля является чудом. Воды Карибского моря 🌊 поражают оттенками голубого и зеленого цветов.
Биосферный заповедник Сиан Каан является признанным наследием Юнеско, площадь составляет 5280 кв. км. полувечнозеленых лесов, пальмовых саванн, мангровых зарослей и болот, а также зарослей кустарников на песчаных дюнах.
Во время экскурсии 🧭 Вы насладитесь примерно полуторачасовым управление джипом по заповеднику. После на моторной лодке ⚓ в сопровождении капитана можно увидеть морских головастых черепах Логгерхедов, которые представляют собой довольно крупных особей, длинной около метра и выныривающих на поверхность воды приблизительно на 2 секунды, чтобы глотнуть воздуха. Также дельфинов 🐬, которые по двое-трое выпрыгивают из воды и демонстрируют всем желающим свои мордочки и спины с плавниками, морских звезд и скатов. Посещение известной «Черной лагуны», где сквозь мангровые заросли на небольших деревьях, растущих прямо из воды, обитает множество пернатых — пеликаны, черные утки, фрегаты. Для желающих поплавать с масками ластами предусмотрено посещение огромного кораллового рифа необыкновенной красоты с большим количеством разнообразных рыбок. И изумительный природный бассейн с кристально-чистой водой и белоснежным песком, глубиной не более метра. Далее вас ожидает возвращение на джипах обратно.
При себе иметь купальник, полотенце, солнцезащитный крем (для сохранения окружающей среды в заповеднике рекомендуется использовать биоразлагающийся).
Что не входит
  • Дополнительно оплачивается портовый сбор в размере 3 usd с человека.
Начало и место завершения
🚩 ваш отель
Сафари на джипах в заповеднике Sian Kaan
Сафари на джипах в заповеднике Sian Kaan
Сафари на джипах в заповеднике Sian Kaan
Сафари на джипах в заповеднике Sian Kaan
Сафари на джипах в заповеднике Sian Kaan
Сафари на джипах в заповеднике Sian Kaan

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Best M.
Best M.
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