Best M. проводит ещё 5 экскурсий

Своей красотой Сиан Каан обязан кристальным водам и белому песку, вечнозеленым растениям, мелодичному пению птиц и морю. Древняя цивилизация Майя назвало это место «врата в рай» или «место, где рождается небо».

Врата в рай — это магическое место, которое еще раз доказывает, что планета земля является чудом. Воды Карибского моря 🌊 поражают оттенками голубого и зеленого цветов.

Биосферный заповедник Сиан Каан является признанным наследием Юнеско, площадь составляет 5280 кв. км. полувечнозеленых лесов, пальмовых саванн, мангровых зарослей и болот, а также зарослей кустарников на песчаных дюнах.

Во время экскурсии 🧭 Вы насладитесь примерно полуторачасовым управление джипом по заповеднику. После на моторной лодке ⚓ в сопровождении капитана можно увидеть морских головастых черепах Логгерхедов, которые представляют собой довольно крупных особей, длинной около метра и выныривающих на поверхность воды приблизительно на 2 секунды, чтобы глотнуть воздуха. Также дельфинов 🐬, которые по двое-трое выпрыгивают из воды и демонстрируют всем желающим свои мордочки и спины с плавниками, морских звезд и скатов. Посещение известной «Черной лагуны», где сквозь мангровые заросли на небольших деревьях, растущих прямо из воды, обитает множество пернатых — пеликаны, черные утки, фрегаты. Для желающих поплавать с масками ластами предусмотрено посещение огромного кораллового рифа необыкновенной красоты с большим количеством разнообразных рыбок. И изумительный природный бассейн с кристально-чистой водой и белоснежным песком, глубиной не более метра. Далее вас ожидает возвращение на джипах обратно.

При себе иметь купальник, полотенце, солнцезащитный крем (для сохранения окружающей среды в заповеднике рекомендуется использовать биоразлагающийся).