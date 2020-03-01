Дарья проводит ещё 2 экскурсии

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Поплавать вместе с экзотическими животными и полюбоваться подводными красотами

Дарья
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Дарья – экскурсионное агентство
Снорклинг — это незабываемый опыт, который подарит массу приятных впечатлений как детям, так и взрослым.

Вы исследуете жизнь в морских водах и пообщаетесь с черепахами.

Искупаетесь в месте, где в древности проводили священные ритуалы, и насладитесь видами.

А завершится поездка, полная приятных впечатлений, обедом в мексиканском стиле.
$100 за человека
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Это групповая экскурсия
Продолжительность 5 часов
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча в лобби вашего отеля
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Снорклинг с морскими черепахами в Канкуне
Снорклинг с морскими черепахами в Канкуне

Что вас ожидает

Снорклинг с черепахами и купание в сеноте
Вы увидите подводную жизнь Карибского моря и сможете понаблюдать за его обитателями в естественной среде. Компанию в этом исследовании вам составят морские черепахи, общение с которыми очарует и маленьких, и взрослых путешественников. После вы поплаваете в сеноте — природном образовании в земле, в котором раньше майя совершали свои ритуалы. При желании, местный фотограф сделает для вас красивые снимки.

Обед в деревне майя
После морских приключений вы сможете немного отдохнуть. Мы заедем в деревню майя, где вас будет ждать традиционный обед. Вы попробуете мексиканские угощения и обсудите с близкими впечатления от поездки.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии включено: трансфер из отеля и обратно, обед (без напитков), аренда снаряжения для снорклинга
  • Отдельно оплачиваются: портовый сбор — 10 долларов с человека, услуги фотографа дайвинг-центра и напитки
  • В снорклинге с черепахами могут участвовать дети старше 7 лет
Снорклинг с морскими черепахами в Канкуне
Снорклинг с морскими черепахами в Канкуне
Снорклинг с морскими черепахами в Канкуне

Экскурсия проводится в среду, пятницу и воскресенье в 07:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Местов встречи для начала тура в лобби вашего отеля.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Дарья
Дарья
Добрый день. Меня зовут Дарья, и вместе с командой гидов я провожу интересные авторские экскурсии по Мексике. У нас вы всегда найдете отличные цены, лучших русских гидов, высокий уровень сервиса, уникальные маршруты и, конечно, море новых впечатлений. Хотите увидеть Мексику во всей красе? Мы вам ее покажем.
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Дарья проводит ещё 2 экскурсии

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