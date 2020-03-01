Дарья проводит ещё 2 экскурсии

Что вас ожидает

Снорклинг с черепахами и купание в сеноте

Вы увидите подводную жизнь Карибского моря и сможете понаблюдать за его обитателями в естественной среде. Компанию в этом исследовании вам составят морские черепахи, общение с которыми очарует и маленьких, и взрослых путешественников. После вы поплаваете в сеноте — природном образовании в земле, в котором раньше майя совершали свои ритуалы. При желании, местный фотограф сделает для вас красивые снимки.

Обед в деревне майя

После морских приключений вы сможете немного отдохнуть. Мы заедем в деревню майя, где вас будет ждать традиционный обед. Вы попробуете мексиканские угощения и обсудите с близкими впечатления от поездки.