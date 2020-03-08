67 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Археологическая экскурсия в Чичен-Ице, Кобе и Тулуме, купание в сеноте и фабрика текилы

Alexander
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Alexander – экскурсионное агентство
Насыщенная археологическая экскурсия с абсолютным эксклюзивом — возможностью попасть в Чичен-Ица до открытия и избежать толпы других туристов!
$125 за человека
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Это групповая экскурсия
На автобусе
Продолжительность 13 часов
До 18 человек
Можно с детьми
Встреча Отель заказчика
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У этой экскурсии67 отзывов
4.66
Три истории майя за один день
Три истории майя за один день

Что вас ожидает

Экскурсия начинается рано утром. Мы самыми первыми попадаем в археологическую зону Чичен-Ица, минуя большие толпы туристов. Помимо основной достопримечательности, пирамиды Кукулькана (включенной в список 7 новых Чудес Света), вы увидите храм Воинов, огромную площадку для священной игры в мяч «Пок-та-пок», сенот-жертвенник «Ик Киль», обсерваторию и многое другое.

Сразу после Чичен-Ицы вы поедете купаться в сенот Иль Киль все также практически в полном одиночестве (только в нашей маленькой группе). В этом красивейшем месте вас ждет настоящий отдых для души и тела и возможность искупаться в прозрачной и освежающей воде сенота.

Затем вы посетите еще одну археологическую зону: Коба — один из старейших и крупнейших городов цивилизации майя, по его территории мы будем передвигаться в «майянских такси» (включено в стоимость). Коба был важным политическим, торговым и религиозным центром. Здесь вы увидите белые дороги «сак бэ», площадки для священной игры «Пок-та-пок» и самую высокую (42 м) пирамиду полуострова Юкатан — «Нохоч Муль», на которую вы сможете подняться.

Наше путешествие заканчивается в прекрасном древнем городе Тулум. Он был портом и важным торговым центром культуры майя. Небольшая археологическая зона на утесах Карибского моря впечатляет крепостной стеной, храмами, сохранившимися фресками и барельефами. Шикарный вид ждет вас в Тулуме и отличные фото, конечно! А желающие смогут окунуться в нежнейшие воды Карибского Моря и снять приятную усталость после столь насыщенного прекрасными эмоциями дня!

Также у вас будет непродолжительная обзорная экскурсия в славящемся своей архитектурой городе Вальядолид! А еще, по желанию участников экскурсии, мы можем заехать на фабрику текилы!

Организационные детали

В стоимость включено

  • экскурсия в группе до 18 человек
  • трансфер из вашего отеля
  • русскоговорящий гид
  • обед с напитками
  • входные билеты по программе
  • велорикша в Кобе

Очередность посещения достопримечательностей может быть изменена по усмотрению организаторов.

Три истории майя за один день
Три истории майя за один день
Три истории майя за один день
Три истории майя за один день
Три истории майя за один день
Три истории майя за один день
Три истории майя за один день
Три истории майя за один день
Три истории майя за один день

Экскурсия проводится во вторник и субботу в 05:30

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 18 человек.
  • Местов встречи для начала тура Отель заказчика.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Alexander
Alexander
Наша компания специализируется на индивидуальных и групповых турах и экскурсиях по всей Мексике. Наше преимущество: — гарантированные групповые экскурсии на русском языке — групповые экскурсии позволяют предоставлять лучшие условия на рынке — лицензированные гиды, машины, водители: мы соблюдаем законодательство в Мексике и это позволяет клиентам не волноваться, что их экскурсия будет прервана туристической полицией, тк их гид, например, не имеет лицензии. Обращайтесь, любые экскурсии для вас!
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67 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

8 марта 2020
Очень крутая экскурсия и мегаклассныц гид Ольга
19 февраля 2020
Экскурсия получилась очень интересной. Несмотря на длительность (14 часов) Алине своим рассказом удалось удерживать наше внимание до самого конца.
Алина оказалась великолепной рассказчицей с отличным знанием материала. Наше представление о Мексике и индейцах майя полностью перевернулось, спасибо, Алина!
Охотно рекомендуем эту экскурсию всем остальным.
17 февраля 2020
Экскурсия понравилась. Она зависит от гида. Алина молодец, она вытянула эту экскурсию. Сам маршрут во всех компаниях одинаков, отличается лишь качеством рассказа от гида. Не верьте , что вас привезут раньше и удобнее . Вы будете в толпе таких же групп изнывать от жары. Экскурсия по сути 4 в одном, а не 6 в одном, потому что независимо от ваших желаний вас на 45 минут завезут в магазин текилы под названием фабрика, где дорогое пойло за 70 баксов будет хуже какой нибудь Ольмеки из супермаркета в Москве. Ну и город Валидалид - это просто туалетная остановка на полчаса, где максимум, что вы успеете сделать- купить шоколадку напротив автобуса и сходить таки в туалет .
В целом, советую поехать, если будет Алина. В ином случае тупо ищите , где дешевле. Маршруты у всех одинаковые.
Ещё совет. Просите поставить сенот в жару. После наверстать пирамиды. И народу там меньше после 15 часов
13 февраля 2020
Великолепная экскурсия, рекомендую! Особая благодарность гиду Ольге. Прекрасный рассказ про Мексику, чувствуется, что ей самой это нравиться) Ольга молодец!
12 февраля 2020
Отличная экскурсия для тех кто хочет получить мнооо впечатлений за один день. Гид Алина очень понравилась, интересно и с юмором обо всем рассказала. Водитель, также, отработал профессионально. Для тех кто переживает, что будет тяжело (столько объектов за 1 день), могу сказать, что мы ездили с тремя детьми, от 1,8 до 9 лет, дети справились, так что не переживайте соотношение хотьбы и отдыха оптимальное
11 февраля 2020
Очень интересная экскурсия, обязательна к посещению, все основные интересные места, связанные с майя за один день. Гид Ольга провела экскурсию отлично, мы остались очень довольны.
5 февраля 2020
Всё понравилось! Гид Алина профи своего дела!!!
3 февраля 2020
Добрый день! Пишет Аля. Ездили в экскурсию 25 января. Советую сто раз и еще один! Гид прекрасен, организация супер, рассказ увлек от и до и влюбил в Мексику! Приедем еще раз уже с друзьями и обязательно еще раз посетим экскурсию. Спасибо большое!
29 января 2020
Экскурсия даже превзошла наши ожидания. Все заявленное в программе экскурсии было реализовано. Хотелось бы отметить что начав экскурсию с Тулума, затем посетив Коба и только потом посетив Чичен Ица наши впечатления усиливались по нарастающей. Особенно хотелось бы отметить чёткий тайминг, за что особое "спасибо" гиду Ольге. Мы получили огромное количество интереснейший информации и удивительные впечатления!
20 января 2020
Отличная экскурсия! Идеально подойдёт для тех, кто ценит время и деньги. Много, интересно, доступно, понятно, заботливо, структурировано, удобно, комфортно. Ольга - кладезь знаний об истории Майя. Без лишнего, но с ответами на вопросы. Однозначно рекомендую!
Ещё 57 отзывов

Alexander проводит ещё 2 экскурсии

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