67 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Экскурсия начинается рано утром. Мы самыми первыми попадаем в археологическую зону Чичен-Ица, минуя большие толпы туристов. Помимо основной достопримечательности, пирамиды Кукулькана (включенной в список 7 новых Чудес Света), вы увидите храм Воинов, огромную площадку для священной игры в мяч «Пок-та-пок», сенот-жертвенник «Ик Киль», обсерваторию и многое другое.

Сразу после Чичен-Ицы вы поедете купаться в сенот Иль Киль все также практически в полном одиночестве (только в нашей маленькой группе). В этом красивейшем месте вас ждет настоящий отдых для души и тела и возможность искупаться в прозрачной и освежающей воде сенота.

Затем вы посетите еще одну археологическую зону: Коба — один из старейших и крупнейших городов цивилизации майя, по его территории мы будем передвигаться в «майянских такси» (включено в стоимость). Коба был важным политическим, торговым и религиозным центром. Здесь вы увидите белые дороги «сак бэ», площадки для священной игры «Пок-та-пок» и самую высокую (42 м) пирамиду полуострова Юкатан — «Нохоч Муль», на которую вы сможете подняться.

Наше путешествие заканчивается в прекрасном древнем городе Тулум. Он был портом и важным торговым центром культуры майя. Небольшая археологическая зона на утесах Карибского моря впечатляет крепостной стеной, храмами, сохранившимися фресками и барельефами. Шикарный вид ждет вас в Тулуме и отличные фото, конечно! А желающие смогут окунуться в нежнейшие воды Карибского Моря и снять приятную усталость после столь насыщенного прекрасными эмоциями дня!

Также у вас будет непродолжительная обзорная экскурсия в славящемся своей архитектурой городе Вальядолид! А еще, по желанию участников экскурсии, мы можем заехать на фабрику текилы!