Тулум был портом и важным торговым центром культуры майя. Небольшая археологическая зона на утесах Карибского моря 🌊 впечатляет крепостной стеной, храмами, сохранившимися фресками и барельефами.

Затем мы посетим еще одну археологическую зону, Коба — один из старейших и крупнейших городов цивилизации майя, по его территории мы будем передвигаться в «майянских такси». Коба был важным политическим, торговым и религиозным центром. Здесь вы увидите белые дороги «сак бэ», площадки для священной игры «Пок-та-пок» и самую высокую (40 м) пирамиду полуострова Юкатан — «Нохоч Муль», на которую вы сможете подняться.

Так же вас ожидает плавание в сеноте заповедника, где Вы сможете плавать к кристально чистой пресной воде, бирюзового цвета.