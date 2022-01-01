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Тулум и Коба + плавание в сеноте

Best M.
Best M. – Гид из Канкуна
Приглашаем на экскурсию ⛳ по городам цивилизации майя.

За восемь часов вы увидите загадочный Тулум и спрятавшуюся в глубине джунглей Кобу.

Тулум – уникальное поселение майя, построенное на морском побережье.

А в Кобе сохранилась древняя пирамида, с вершины которой можно полюбоваться городом и окрестностями.

В конце поездки вы искупаетесь в необычном озере сенот.

Все время экскурсии 🧭 вас будет сопровождать русскоязычный гид.
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Тулум и Коба + плавание в сеноте
Тулум и Коба + плавание в сеноте

Что вы увидите

  • Тулум
  • Коба
  • Сенот заповедника
Тулум был портом и важным торговым центром культуры майя. Небольшая археологическая зона на утесах Карибского моря 🌊 впечатляет крепостной стеной, храмами, сохранившимися фресками и барельефами.
Затем мы посетим еще одну археологическую зону, Коба — один из старейших и крупнейших городов цивилизации майя, по его территории мы будем передвигаться в «майянских такси». Коба был важным политическим, торговым и религиозным центром. Здесь вы увидите белые дороги «сак бэ», площадки для священной игры «Пок-та-пок» и самую высокую (40 м) пирамиду полуострова Юкатан — «Нохоч Муль», на которую вы сможете подняться.
Так же вас ожидает плавание в сеноте заповедника, где Вы сможете плавать к кристально чистой пресной воде, бирюзового цвета.
Что входит
  • Трансфер
  • Обед
  • Услуги гида
Что не входит
  • Личные расходы
Начало и место завершения
🚩 Ваш отель
Тулум и Коба + плавание в сеноте
Тулум и Коба + плавание в сеноте
Тулум и Коба + плавание в сеноте
Тулум и Коба + плавание в сеноте
Тулум и Коба + плавание в сеноте
Тулум и Коба + плавание в сеноте
Тулум и Коба + плавание в сеноте
Тулум и Коба + плавание в сеноте
Тулум и Коба + плавание в сеноте
Тулум и Коба + плавание в сеноте
Тулум и Коба + плавание в сеноте
Тулум и Коба + плавание в сеноте
Тулум и Коба + плавание в сеноте
Тулум и Коба + плавание в сеноте
Тулум и Коба + плавание в сеноте
Тулум и Коба + плавание в сеноте
Тулум и Коба + плавание в сеноте

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Best M.
Best M.
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