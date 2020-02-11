16 отзывов оставили туристы

Что вас ожидает

Средневековый замок-усадьба

Утро мы начнем с посещения «Замка пирата» — средневековой усадьбы, представляющей собой небольшой, но настоящий замок 🏰. Очень красивое 🤩 место, полное загадок и историй о любви, кладах и жизни пирата. Вы познакомитесь с бытом колониальных времен и прикоснетесь к вещам того времени.

Мир животных

Мы отправимся в частный зоопарк 🌳, где живут 500 видов зверей, рептилий и птиц. Для них здесь созданы прекрасные условия — животные содержатся в чистых больших вольерах, на ухоженной территории. Вы увидите леопардов, обезьян, пантер, попугаев, крокодилов и других обитателей планеты.

Подружиться с крокодилами

На необычной ферме у вас будет возможность полного контакта с этими рептилиями. Вы пофотографируетесь, держа крокодилят на руках и плечах, а самым смелым разрешат потянуть взрослого крокодила за хвост. Никаких неудобств животным не наносится, — наоборот, наш визит на ферму позволяет заработать на пропитание 🍽️ для этих древних красавцев.

Купание в сеноте

Еще одна впечатляющая часть путешествия — невероятно живописный сенот с голубой водой. Вы насладитесь купанием среди его стен и сводов в лучах попадающего сюда солнца. А после вас ждет обед «шведский стол».

Пройти по розовой воде

Пересев на микроавтобус, отправимся в Лас Колорадос — к розовым озерам. Оттенки воды меняются в зависимости от погоды и сезона, но фотографии 📸 всегда получаются сказочными!

Заповедник Рио Лагартос

На моторных лодках вы поплывете по каналам сквозь мангровые джунгли заповедника Рио-Лагартос. Здесь встречаются крокодилы и обитают сотни видов птиц. Это одно из немногих мест на земном шаре, где в своей естественной среде обитания живут грациозные фламинго!

Чтобы отдохнуть после насыщенного путешествия, в финале вы посетите спиродное «спа» индейцев Майя, где на себе испытаете лечебные свойства белой глины, а также искупаетесь в Мексиканском заливе.

Организационные детали

В стоимость экскурсии 🧭 включено