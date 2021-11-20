в среду и субботу в 06:00

Что вас ожидает

Древний город Чичен-Ица. Испанские колонизаторы застали город пустым: все жители таинственно исчезли, оставив удивительные строения, артефакты и озадачив на долгие века исследователей и авантюристов. Вы осмотрите древние пирамиды, храмы, обсерваторию и услышите главное из истории загадочной цивилизации.

Этнопарк. Здесь для вас откроется традиционная культура майя. Вы встретитесь с представителями местных коренных народов, посетите их жилища, вместе с ними сделаете кукурузную муку, какао, жвачку из смолы, научитесь плести гамак и поучаствуете в театрализованных ритуалах.

Эксклюзивный сенот. В отличие от других известных сенотов, здесь будет только ваша группа, поэтому вы сможете в полной мере насладиться необыкновенной красотой заповедного Юкатана. Там же для вас приготовят обед из блюд майянской кухни со слабоалкогольными напитками.

Город Черного Ягуара. Знакомство с археологическими памятниками полуострова продолжится в комплексе Эк-Балам. Вы исследуете древние сооружения и оцените вид величественной пирамидой, возвышающейся над пышными джунглями.

Вальядолид. В городе, основанном в середине 16 века по образу испанского Вальядолида, вы прогуляетесь по главной площади, посетите центральный храм и получите общее представление о типичной колониальной застройке той эпохи.

Фабрика текилы. В завершение вы отправитесь на производство знаменитого национального напитка. Увидите, как выращивают агаву и делают из нее разные сорта текилы, которую вам обязательно предложат продегустировать.

Организационные детали