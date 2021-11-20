в среду и субботу в 06:00

Все грани магического Юкатана

Посетить древние города, главные пирамиды полуострова, этнопарк, секретный сенот и фабрику текилы

Пристегнитесь покрепче — вам предстоит головокружительное путешествие в группе до 15 человек в мир пленительной Мексики.

Вы прикоснетесь к загадке майянских сооружений в Чичен-Ице и городе Черного Ягуара.

Искупаетесь в нелюдном сеноте.

Научитесь плести гамак и делать настоящий какао.

А колониальный Вальядолид и напиток из агавы напомнят трилогию с Бандерасом.

¡Vamos, señoras y señores!
Все грани магического Юкатана
Все грани магического Юкатана
Все грани магического Юкатана
Все грани магического Юкатана
Все грани магического Юкатана
Все грани магического Юкатана
Все грани магического Юкатана
Все грани магического Юкатана
Все грани магического Юкатана
Все грани магического Юкатана
Все грани магического Юкатана
Все грани магического Юкатана
Все грани магического Юкатана
Все грани магического Юкатана
Все грани магического Юкатана
Все грани магического Юкатана
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Древний город Чичен-Ица. Испанские колонизаторы застали город пустым: все жители таинственно исчезли, оставив удивительные строения, артефакты и озадачив на долгие века исследователей и авантюристов. Вы осмотрите древние пирамиды, храмы, обсерваторию и услышите главное из истории загадочной цивилизации.

Этнопарк. Здесь для вас откроется традиционная культура майя. Вы встретитесь с представителями местных коренных народов, посетите их жилища, вместе с ними сделаете кукурузную муку, какао, жвачку из смолы, научитесь плести гамак и поучаствуете в театрализованных ритуалах.

Эксклюзивный сенот. В отличие от других известных сенотов, здесь будет только ваша группа, поэтому вы сможете в полной мере насладиться необыкновенной красотой заповедного Юкатана. Там же для вас приготовят обед из блюд майянской кухни со слабоалкогольными напитками.

Город Черного Ягуара. Знакомство с археологическими памятниками полуострова продолжится в комплексе Эк-Балам. Вы исследуете древние сооружения и оцените вид величественной пирамидой, возвышающейся над пышными джунглями.

Вальядолид. В городе, основанном в середине 16 века по образу испанского Вальядолида, вы прогуляетесь по главной площади, посетите центральный храм и получите общее представление о типичной колониальной застройке той эпохи.

Фабрика текилы. В завершение вы отправитесь на производство знаменитого национального напитка. Увидите, как выращивают агаву и делают из нее разные сорта текилы, которую вам обязательно предложат продегустировать.

Организационные детали

  • В стоимость включен трансфер с кондиционером, вода в транспорте, все входные билеты, обед, а также налоги и сборы
  • Дополнительных расходов не предусмотрено

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в вашем отеле
Когда и сколько длится?
Когда: в среду и субботу в 06:00
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
Что если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

в среду и субботу в 06:00

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