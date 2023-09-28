Приглашаю в путешествие во времени – от Средневековья до наших дней. Проведу по главным местам города. Вы узнаете, как селёдка сделала голландцев самыми успешными мореплавателями в 17 веке, куда первым делом шли моряки на родной земле, как лопнул первый финансовый пузырь и что пишут на домах в Квартале красных фонарей. В конце прогулки вас ждёт дегустация сыра и селёдки.

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Описание

Что вас ожидает

Сердце города, тайный храм, офис древней профессии

Увидим место основания Амстердама и его сердце — площадь Дам, Королевский дворец, Новую церковь, где венчаются особы голубых кровей. Расскажу, чем католики отличаются от протестантов и где на узких улочках города спрятана тайная церковь. Найдём офис самой древней в мире профессии и увидим, что пишут на стенах домов в квартале красных фонарей. Попадём в Весовую Палату, где вес в Средние века мог спасти человеку жизнь. Выясним, что делали с телом преступника после смерти.

Тюльпаномания, деревянные башмаки, дегустация

На плавучем цветочном рынке я расскажу о первом финансовом пузыре. Покажу кофешоп, где сидели Джордж Клуни и Брэд Питт во время съёмок «11 друзей Оушена». Вы рассмотрите в деталях знаменитый делфтский фарфор и услышите историю нидерландских кломпов. А «на закуску» попробуете настоящую голландскую селёдку и вкуснейшие в регионе сыры.

Организационные детали