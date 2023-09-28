Всё, что нужно знать про город, и немного больше - на обзорной экскурсии
Вы узнаете, как селёдка сделала голландцев самыми успешными мореплавателями в 17 веке, куда первым делом шли моряки на родной земле, как лопнул первый финансовый пузырь и что пишут на домах в Квартале красных фонарей. В конце прогулки вас ждёт дегустация сыра и селёдки.
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Описание
Что вас ожидает
Сердце города, тайный храм, офис древней профессии
Увидим место основания Амстердама и его сердце — площадь Дам, Королевский дворец, Новую церковь, где венчаются особы голубых кровей. Расскажу, чем католики отличаются от протестантов и где на узких улочках города спрятана тайная церковь. Найдём офис самой древней в мире профессии и увидим, что пишут на стенах домов в квартале красных фонарей. Попадём в Весовую Палату, где вес в Средние века мог спасти человеку жизнь. Выясним, что делали с телом преступника после смерти.
Тюльпаномания, деревянные башмаки, дегустация
На плавучем цветочном рынке я расскажу о первом финансовом пузыре. Покажу кофешоп, где сидели Джордж Клуни и Брэд Питт во время съёмок «11 друзей Оушена». Вы рассмотрите в деталях знаменитый делфтский фарфор и услышите историю нидерландских кломпов. А «на закуску» попробуете настоящую голландскую селёдку и вкуснейшие в регионе сыры.
Организационные детали
- В стоимость экскурсии входит сопровождение гида и дегустация более 20 видов сыров
- Отдельно оплачивается дегустация селёдки — от 2,5 евро
- Нидерланды — королевство переменчивой погоды, поэтому захватите с собой тёплую одежду на случай ветра и дождя
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на Центральной станции
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 7 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.