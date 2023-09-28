Амстердам: любовь с первого взгляда

Всё, что нужно знать про город, и немного больше - на обзорной экскурсии

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Ответы на вопросы
Приглашаю в путешествие во времени – от Средневековья до наших дней. Проведу по главным местам города.

Вы узнаете, как селёдка сделала голландцев самыми успешными мореплавателями в 17 веке, куда первым делом шли моряки на родной земле, как лопнул первый финансовый пузырь и что пишут на домах в Квартале красных фонарей. В конце прогулки вас ждёт дегустация сыра и селёдки.
Амстердам: любовь с первого взгляда
Амстердам: любовь с первого взгляда
Амстердам: любовь с первого взгляда
Амстердам: любовь с первого взгляда
Амстердам: любовь с первого взгляда
Амстердам: любовь с первого взгляда
Амстердам: любовь с первого взгляда
Амстердам: любовь с первого взгляда
Амстердам: любовь с первого взгляда
Амстердам: любовь с первого взгляда
Амстердам: любовь с первого взгляда
Амстердам: любовь с первого взгляда
Амстердам: любовь с первого взгляда
Амстердам: любовь с первого взгляда
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Сердце города, тайный храм, офис древней профессии

Увидим место основания Амстердама и его сердце — площадь Дам, Королевский дворец, Новую церковь, где венчаются особы голубых кровей. Расскажу, чем католики отличаются от протестантов и где на узких улочках города спрятана тайная церковь. Найдём офис самой древней в мире профессии и увидим, что пишут на стенах домов в квартале красных фонарей. Попадём в Весовую Палату, где вес в Средние века мог спасти человеку жизнь. Выясним, что делали с телом преступника после смерти.

Тюльпаномания, деревянные башмаки, дегустация

На плавучем цветочном рынке я расскажу о первом финансовом пузыре. Покажу кофешоп, где сидели Джордж Клуни и Брэд Питт во время съёмок «11 друзей Оушена». Вы рассмотрите в деталях знаменитый делфтский фарфор и услышите историю нидерландских кломпов. А «на закуску» попробуете настоящую голландскую селёдку и вкуснейшие в регионе сыры.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии входит сопровождение гида и дегустация более 20 видов сыров
  • Отдельно оплачивается дегустация селёдки — от 2,5 евро
  • Нидерланды — королевство переменчивой погоды, поэтому захватите с собой тёплую одежду на случай ветра и дождя

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на Центральной станции
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 7 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Индивидуальные
Пешеходные
Можно с детьми
Летние
Святые места
Обзорные
Монастыри, церкви, храмы
Квартал красных фонарей
Популярные места
Площадь Дам
Кофешопы
Королевский дворец
Дворцы, замки и особняки
Самое главное
Цветочный рынок

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