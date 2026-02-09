Мои заказы

Мангровый парк «Джубайль» – экскурсии в Абу-Даби

Найдено 3 экскурсии в категории «Мангровый парк «Джубайль»» в Абу-Даби на русском языке, цены от $240, скидки до 15%. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель 2026 г.
Абу-Даби - столица для всех
На машине
8 часов
-
15%
170 отзывов
Водная прогулка
Абу-Даби - столица для всех
С головой окунуться в колорит роскошного города на автомобильной экскурсии
Начало: У вашего отеля
27 фев в 08:00
1 мар в 08:30
$298$350 за всё до 6 чел.
Из Дубая в Абу-Даби: вечные ценности и инновации
На машине
10 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Из Дубая в Абу-Даби: вечные ценности и инновации
Увидеть главное и узнать, как развивался Абу-Даби от рыбацких поселений до мегаполиса
Начало: У вашего отеля в Дубае
2 мар в 09:00
9 мар в 09:00
$240 за всё до 7 чел.
Абу‑Даби, которого нет в путеводителях
На машине
8 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Абу‑Даби, которого нет в путеводителях
Открыть столицу ОАЭ через редкие локации, природу и современную архитектуру
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$300 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Сабина
    9 февраля 2026
    Абу-Даби - столица для всех
    Огромное спасибо нашему гиду за замечательную экскурсию по Абу-Даби! Всё было организовано очень комфортно: передвигались на удобном автомобиле с кондиционером,
    читать дальше

    маршрут и остановки подстраивались под нас, можно было спокойно выбирать места и темп.

    Экскурсия получилась очень познавательной — мы узнали много нового о шейхе, городе и его истории. Посетили мангровый остров, президентский дворец, базар, туристическую деревню.

    Настоящим хайлайтом поездки стало вечернее посещение мечети: приятная погода, закат, мягкий свет и включённая подсветка создали по-настоящему волшебную атмосферу. Это было незабываемо.

    Спасибо большое за тёплый приём, внимание к деталям и прекрасные впечатления!

  • Е
    Елена
    9 февраля 2026
    Абу-Даби - столица для всех
    Прекрасная экскурсия. Отличный гид. Очень хороший рассказ про город, успели посмотреть все важные и интересные места. Все было прекрасно организовано! Всем большое спасибо ❤️
  • M
    Michael
    3 февраля 2026
    Абу-Даби - столица для всех
    Хочу выразить огромную благодарность нашему экскурсоводу по Абу-Даби — Фариду! Мы прибыли на круизном лайнере, и для нас был прекрасно
    читать дальше

    организован трансфер прямо из порта, что сразу создало ощущение заботы и высокого уровня сервиса.

    Сама экскурсия была просто потрясающей! Фарид — настоящий профессионал и знаток своего дела. Он рассказывал об истории, культуре и традициях Абу-Даби очень интересно, живо и с большим увлечением, отвечал на все вопросы и создавал комфортную, дружелюбную атмосферу.

    Мы посетили все главные жемчужины Абу-Даби: впечатляющий Louvre Abu Dhabi, роскошный президентский дворец Qasr Al Watan и знаменитую Sheikh Zayed Grand Mosque, которая поразила нас своей красотой, масштабом и величием. Экскурсия была отлично продумана и организована, время пролетело совершенно незаметно.

    Фарид сделал нашу поездку по-настоящему незабываемой. Искренне рекомендую его всем, кто хочет увидеть Абу-Даби с лучшей стороны и получить яркие, исключительно положительные эмоции!

  • Л
    Лейла
    30 января 2026
    Абу-Даби - столица для всех
    В круизе осматривали Абу-Даби с Фаридом. Уровень гида вне всяких похвал. Фарид интересно рассказал нам о ОАЭ и всех локациях,
    читать дальше

    в которых мы были в Абу-Даби. Очень интеллигентный, приятный и с чувством юмора молодой человек, любящий свое дело. Сильно заметна высокая квалификация. При этом все рассказано доступным языком и нескучно. Экскурсия проходила на большом чистом и комфортном авто. Вода в салоне автомобиля тоже была. Это важные факторы, если учесть, что с нами были дети. Фарид провез везде, где было запланировано, купил билеты, угостил чаем и вовремя вернул нас к лайнеру. Сами бы мы не успели все это охватить. А уж в спокойном темпе тем более. Считаю, что качество экскурсии с Фаридом превосходит ее стоимость. Рекомендую? Однозначно!

  • E
    Evgenij
    27 января 2026
    Абу-Даби - столица для всех
    Экскурсия в Абу-Даби прошла замечательно! Фарид рассказывает очень интересно, отлично знает историю создания Эмиратов и делится множеством любопытных фактов. Он
    читать дальше

    очень приятный и внимательный в общении, учёл все наши пожелания.
    Благодаря Фариду мы узнали много новых и интересных деталей о стране, а ещё очень удачно и недорого купили дубайский шоколад — в Дубае он оказался заметно дороже.
    Большое спасибо за отличную экскурсию, с удовольствием рекомендуем!
    Евгений и Татьяна

  • К
    Ксения
    26 января 2026
    Абу-Даби - столица для всех
    Большое спасибо за отличную экскурсия.
    Мы были одним днем после передела, с ребёнком и все прошло просто отлично!
    Рекомендую 💫
  • м
    марина
    20 января 2026
    Абу-Даби - столица для всех
    Сегодня у нас была прекрасная экскурсия по Абу-Даби. Было интересно и взрослым, и детям! 8 часов пролетели незаметно)! По вашим предпочтениям гид обязательно поможет составить самый идеальный маршрут! Прекрасное знание истории в сочетании с очень комфортным сервисом! Спасибо огромное!
  • В
    Владислав
    19 января 2026
    Абу-Даби - столица для всех
    Отличная экскурсия по Абу-Даби! Гид был очень профессиональным, внимательным и действительно увлечённым своим делом. Всё было отлично организовано, информация подана
    читать дальше

    интересно и понятно, без перегруза, но с множеством любопытных фактов. Атмосфера была лёгкой и комфортной, чувствовалось искреннее желание сделать экскурсию максимально классной. Огромное спасибо Фариду, остались только положительные впечатления! Рекомендую от души 🙌

  • О
    Олеся
    17 января 2026
    Абу-Даби - столица для всех
    Экскурсия очень понравилась, все комфортно, интересно, четко организовано. Всем очень понравилось, и даже дети с удовольствием провели время на этой экскурсии. Экскурсовод Фарид очень приятный и интересный собеседник. Можно смело рекомендовать эту экскурсию!!!
  • Е
    Елена
    12 января 2026
    Абу-Даби - столица для всех
    Благодарю Фарида за очень приятное сопровождение по Абу-Даби, было максимально комфортно и интересно. Советую всем, кто хочет познакомиться с городом, узнать интересные места и исторические факты.

Ответы на вопросы от путешественников по Абу-Даби в категории «Мангровый парк «Джубайль»»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Абу-Даби
В феврале 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Абу-Даби - столица для всех;
  2. Из Дубая в Абу-Даби: вечные ценности и инновации;
  3. Абу‑Даби, которого нет в путеводителях.
Какие места ещё посмотреть в Абу-Даби
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в феврале:
  1. Мечеть шейха Зайда;
  2. Президентский дворец Абу-Даби;
  3. Отель Emirates Palace;
  4. Рынок Абу-Даби;
  5. Самое главное;
  6. Каср Аль-Ватан;
  7. Лувр;
  8. Эмирейтс Палас;
  9. Набережная Corniche;
  10. Рынок фиников.
Сколько стоит экскурсия по Абу-Даби в феврале 2026
Сейчас в Абу-Даби в категории "Мангровый парк «Джубайль»" можно забронировать 3 экскурсии от 240 до 300 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 170 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.8 из 5
Экскурсии на русском языке в Абу-Даби (ОАЭ 🇦🇪) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2026 год по теме «Мангровый парк «Джубайль»», 170 ⭐ отзывов, цены от $240. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов ОАЭ. Сегодня можно забронировать на 📅 февраль, март и апрель