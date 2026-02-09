-
Водная прогулка
Абу-Даби - столица для всех
С головой окунуться в колорит роскошного города на автомобильной экскурсии
Начало: У вашего отеля
27 фев в 08:00
1 мар в 08:30
$298
$350 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Из Дубая в Абу-Даби: вечные ценности и инновации
Увидеть главное и узнать, как развивался Абу-Даби от рыбацких поселений до мегаполиса
Начало: У вашего отеля в Дубае
2 мар в 09:00
9 мар в 09:00
$240 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Абу‑Даби, которого нет в путеводителях
Открыть столицу ОАЭ через редкие локации, природу и современную архитектуру
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$300 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССабина9 февраля 2026Огромное спасибо нашему гиду за замечательную экскурсию по Абу-Даби! Всё было организовано очень комфортно: передвигались на удобном автомобиле с кондиционером,
- ЕЕлена9 февраля 2026Прекрасная экскурсия. Отличный гид. Очень хороший рассказ про город, успели посмотреть все важные и интересные места. Все было прекрасно организовано! Всем большое спасибо ❤️
- MMichael3 февраля 2026Хочу выразить огромную благодарность нашему экскурсоводу по Абу-Даби — Фариду! Мы прибыли на круизном лайнере, и для нас был прекрасно
- ЛЛейла30 января 2026В круизе осматривали Абу-Даби с Фаридом. Уровень гида вне всяких похвал. Фарид интересно рассказал нам о ОАЭ и всех локациях,
- EEvgenij27 января 2026Экскурсия в Абу-Даби прошла замечательно! Фарид рассказывает очень интересно, отлично знает историю создания Эмиратов и делится множеством любопытных фактов. Он
- ККсения26 января 2026Большое спасибо за отличную экскурсия.
Мы были одним днем после передела, с ребёнком и все прошло просто отлично!
Рекомендую 💫
- ммарина20 января 2026Сегодня у нас была прекрасная экскурсия по Абу-Даби. Было интересно и взрослым, и детям! 8 часов пролетели незаметно)! По вашим предпочтениям гид обязательно поможет составить самый идеальный маршрут! Прекрасное знание истории в сочетании с очень комфортным сервисом! Спасибо огромное!
- ВВладислав19 января 2026Отличная экскурсия по Абу-Даби! Гид был очень профессиональным, внимательным и действительно увлечённым своим делом. Всё было отлично организовано, информация подана
- ООлеся17 января 2026Экскурсия очень понравилась, все комфортно, интересно, четко организовано. Всем очень понравилось, и даже дети с удовольствием провели время на этой экскурсии. Экскурсовод Фарид очень приятный и интересный собеседник. Можно смело рекомендовать эту экскурсию!!!
- ЕЕлена12 января 2026Благодарю Фарида за очень приятное сопровождение по Абу-Даби, было максимально комфортно и интересно. Советую всем, кто хочет познакомиться с городом, узнать интересные места и исторические факты.
