в которых мы были в Абу-Даби. Очень интеллигентный, приятный и с чувством юмора молодой человек, любящий свое дело. Сильно заметна высокая квалификация. При этом все рассказано доступным языком и нескучно. Экскурсия проходила на большом чистом и комфортном авто. Вода в салоне автомобиля тоже была. Это важные факторы, если учесть, что с нами были дети. Фарид провез везде, где было запланировано, купил билеты, угостил чаем и вовремя вернул нас к лайнеру. Сами бы мы не успели все это охватить. А уж в спокойном темпе тем более. Считаю, что качество экскурсии с Фаридом превосходит ее стоимость. Рекомендую? Однозначно!