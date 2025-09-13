-
20%
Индивидуальная
до 3 чел.
Ночной Дубай на кабриолете (из Рас-эль-Хайма)
Погрузитесь в атмосферу ночного Дубая: сияющие небоскрёбы, роскошные яхты и захватывающие виды ждут вас в этой уникальной поездке
Начало: У вашего отеля
Завтра в 13:30
14 сен в 13:30
$392
$490 за всё до 3 чел.
Мини-группа
до 6 чел.
Впервые в Дубай - из Рас-эль-Хаймы
Путешествие в Дубай из Рас-эль-Хаймы подарит вам возможность увидеть самые знаковые места города и ощутить его неповторимый ритм
Начало: У вашего отеля в Рас-эль-Хайме
Расписание: ежедневно в 12:30
Завтра в 12:30
14 сен в 12:30
$95 за человека
Групповая
до 20 чел.
Путешествие в сердце ОАЭ: из Рас-эль-Хайма - в Абу-Даби
Откройте для себя восточную роскошь столицы ОАЭ! Восхититесь мечетью шейха Зайда, посетите рынок фиников и насладитесь обедом в национальном ресторане
Начало: По договорённости
14 сен в 11:30
18 сен в 11:30
$99 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Рас-эль-Хайме в категории «Экскурсии на русском языке»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Рас-эль-Хайме
В сентябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Рас-эль-Хайме
9 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
Сколько стоит экскурсия по Рас-эль-Хайме в сентябре 2025
Сейчас в Рас-эль-Хайме в категории "Экскурсии на русском языке" можно забронировать 3 экскурсии от 95 до 392 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
Экскурсии на русском языке в Рас-эль-Хайме (ОАЭ 🇦🇪) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Экскурсии на русском языке», 6 ⭐ отзывов, цены от $95. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов ОАЭ. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь