Найдено 3 экскурсии в категории « Экскурсии на русском языке » в Рас-эль-Хайме на русском языке, цены от $95, скидки до 20%. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году

1 чел. По популярности На машине На кабриолете 6 часов 20% 3 отзыва Индивидуальная до 3 чел. Ночной Дубай на кабриолете (из Рас-эль-Хайма) Погрузитесь в атмосферу ночного Дубая: сияющие небоскрёбы, роскошные яхты и захватывающие виды ждут вас в этой уникальной поездке Начало: У вашего отеля $392 $490 за всё до 3 чел. На машине 8 часов 2 отзыва Мини-группа до 6 чел. Впервые в Дубай - из Рас-эль-Хаймы Путешествие в Дубай из Рас-эль-Хаймы подарит вам возможность увидеть самые знаковые места города и ощутить его неповторимый ритм Начало: У вашего отеля в Рас-эль-Хайме Расписание: ежедневно в 12:30 $95 за человека На машине На микроавтобусе 11 часов 1 отзыв Групповая до 20 чел. Путешествие в сердце ОАЭ: из Рас-эль-Хайма - в Абу-Даби Откройте для себя восточную роскошь столицы ОАЭ! Восхититесь мечетью шейха Зайда, посетите рынок фиников и насладитесь обедом в национальном ресторане Начало: По договорённости $99 за человека Другие экскурсии Рас-эль-Хаймы

Ответы на вопросы от путешественников по Рас-эль-Хайме в категории «Экскурсии на русском языке»

Экскурсии на русском языке в Рас-эль-Хайме (ОАЭ 🇦🇪) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Экскурсии на русском языке», 6 ⭐ отзывов, цены от $95. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов ОАЭ. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь