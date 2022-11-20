Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Рас-эль-Хаймы

Первый в мире фирменный тематический парк Ferrari располагает внушительным выбором аттракционов и развлечений в стилистике бренда, крупнейшим магазином Ferrari Store и спектром настоящих итальянских ресторанов для всей семьи. Под легендарной красной крышей тематического парка находится 37 захватывающих аттракционов.

Среди прославленных развлечений парка Ferrari World Abu Dhabi новый аттракцион Flying Aces с самой высокой в мире петлей, самая быстрая в мире американская горка Formula Rossa, скорость которой за 4,9 секунды достигает 250 км/ч, аттракционы для всей семьи, инновационные симуляторы, электрокартинг, представления и впечатляющая коллекция гоночных сувениров. Благодаря системе климат-контроля в комфортных залах Ferrari World Abu Dhabi всегда приятно находиться. Парк дарит посетителям всех возрастов уникальные впечатления 365 дней в году.

Важная информация: в Вашем распоряжении 5 часов свободного времени от момента входа.

Для ускорения сбора отелей гостей к главному автобусу могут подвозить на дополнительных машинах.

На некоторые атракционы доступ по росту от 110 см. до 195 см.

Для входа в Парк Феррари (Ferrari World) требуется скромная одежда: для мужчин и женщин должны быть закрыты плечи и колени.

В парк запрещено проносить еду и напитки (вода в маленьких бутылках разрешается).