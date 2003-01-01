Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Рас-эль-Хаймы

Путешествие из Рас-эль-Хаймы в Дубай

Посетить «визитные карточки» города и услышать о них самое интересное на автомобильной экскурсии

На фоне главных достопримечательностей Дубая вы ощутите, как органично сочетаются в нем многовековая история и ультрасовременные технологии.

Я расскажу о местных культурных особенностях, традициях и менталитете.

За время тура вы по-настоящему полюбите «город будущего»!
Путешествие из Рас-эль-Хаймы в Дубай
Путешествие из Рас-эль-Хаймы в Дубай
Путешествие из Рас-эль-Хаймы в Дубай
Путешествие из Рас-эль-Хаймы в Дубай
Путешествие из Рас-эль-Хаймы в Дубай
Путешествие из Рас-эль-Хаймы в Дубай
Путешествие из Рас-эль-Хаймы в Дубай
Путешествие из Рас-эль-Хаймы в Дубай
Путешествие из Рас-эль-Хаймы в Дубай
Путешествие из Рас-эль-Хаймы в Дубай
Путешествие из Рас-эль-Хаймы в Дубай
Путешествие из Рас-эль-Хаймы в Дубай

Что вас ожидает

Дубай изнутри

Я раскрою историю ОАЭ от основания до наших дней и помогу понять, как стране удалось за короткий период достичь финансового благополучия и высокого уровня жизни. А еще вы узнаете, что отличает Дубай от других городов мира и как живут здесь люди: какие традиции соблюдают, как проводят свободное время, что едят и пьют, по каким районам гуляют и куда ездят на выходные.

Главное за один день.

Вы полюбуетесь роскошным яхтами в живописном жилом районе Дубай Марина, проедете по искусственным Пальмовым островам и рассмотрите знаменитый люкс-отель Атлантис. А в суперсовременном курортном районе Мадинат Джумейра прокатитесь на лодочке по каналу, наслаждаясь свежестью воды и красотой густых зеленых деревьев. Кроме того, увидите один их самых дорогих отелей в мире, Бурдж-аль-Араб, посетите древнюю крепость и впечатлитесь танцующими фонтанами у Дубай Молла.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • Экскурсия проходит на джипе Ford Explorer (7 мест)
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды

Дополнительные опции

  • Возможен трансфер из других эмиратов: Аджман — 60$, Рас-эль-Хайма — 80$, Фуджейра — 120$, Абу-Даби — 120$. Экскурсия также может начинаться в самом Дубае, в этом случае трансфер бесплатный.
  • Еда и напитки не входят в стоимость
  • По желанию мы можем включить в эту экскурсию платные места: подъем на Бурдж-Халифу, сад Цветов, парк Бабочек, аквариум Атлантис, Дубай Молл или зоопарк. Детали уточняйте в личном сообщении.
Выберите дату для вашей экскурсии
  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Эмиль
Эмиль
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Эмиль, я лицензированный гид, живу в ОАЭ с 2003 года и прекрасно знаю историю и быт страны. Вместе мы проведем замечательный день. До скорой встречи!
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16 отзывов
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