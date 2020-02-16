16 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

За этот насыщенный день мы объедем самые интересные уголки западной Мадейры — всё, что нужно, чтобы вы узнали и прочувствовали остров в Атлантическом океане.

Шедевры природы

У вас будет достаточно времени, чтобы полюбоваться пейзажами и сделать фотографии. В программе:

Смотровая площадка Кабо-Жирау — воздушная тропа на втором из двух высочайших утесов мира. Стоя на прозрачном стекле, вы посмотрите на панораму Фуншала и бескрайний океан.

— воздушная тропа на втором из двух высочайших утесов мира. Стоя на прозрачном стекле, вы посмотрите на панораму Фуншала и бескрайний океан. Лавровый лес Laurissilva — действительно уникальный реликтовый лес, и я объясню почему. Покрытые мхом деревья, горные долины всех оттенков зеленого, природные «левады», ручьи и море цветов ждут вас на прогулке.

— действительно уникальный реликтовый лес, и я объясню почему. Покрытые мхом деревья, горные долины всех оттенков зеленого, природные «левады», ручьи и море цветов ждут вас на прогулке. Пещеры в Сан-Висенти . Рядом с этим городком мы окажемся в сказочных гротах, пройдем по вулканическим туннелям и рассмотрим сталактиты.

. Рядом с этим городком мы окажемся в сказочных гротах, пройдем по вулканическим туннелям и рассмотрим сталактиты. Водопад Фата невесты , чьи воды вытекают из скальной расщелины и с высоты 200 метров обрушиваются в океан. Вы увидите это место с выгодного ракурса.

, чьи воды вытекают из скальной расщелины и с высоты 200 метров обрушиваются в океан. Вы увидите это место с выгодного ракурса. Горный перевал Энкумеада : он пересекает середину Мадейры, поэтому по пути вы полюбуетесь и северным, и южным побережьем. А также погуляете среди древних зарослей лавра и вереска.

: он пересекает середину Мадейры, поэтому по пути вы полюбуетесь и северным, и южным побережьем. А также погуляете среди древних зарослей лавра и вереска. Заповедник Рабасал — это воздух, который можно есть ложкой; каскадные водопады и вечнозеленые долины. На прогулке поговорим о флоре и фауне этого живописного места.

Предания, архитектура, кухня — в живых рассказах о Мадейре

На фоне чарующей природы вы, конечно, познакомитесь и с жизнью Мадейры, с ее легендами, традициями и гастрономическими брендами.

В рыбацкой деревне Камара-ди-Лобуш вы узнаете, почему ее название означает «Волчье Логово» и как она связана с тюленями и сенаторами. Здесь же можно оценить деликатес espada preto — рыбу-саблю, которую обжаривают в кляре и подают с жареным бананом.

вы узнаете, почему ее название означает «Волчье Логово» и как она связана с тюленями и сенаторами. Здесь же можно оценить деликатес espada preto — рыбу-саблю, которую обжаривают в кляре и подают с жареным бананом. Мы заедем на фабрику мадеры — вина янтарной окраски, которое бывает и сухим, и десертным. Вы услышите любопытные детали о производстве этого напитка с ароматом карамели и ореха.

— вина янтарной окраски, которое бывает и сухим, и десертным. Вы услышите любопытные детали о производстве этого напитка с ароматом карамели и ореха. В Сан-Висенти помимо пещер вы увидите старинную часовню, а в поселке Порту-Мониш сможете искупаться в природных лавовых бассейнах с морской водой. Рядом с бассейнами есть рестораны: вам предложат традиционные напитки, в том числе пунш и типичные блюда мадейрянской кухни, например, эшпетаду, шашлык по-португальски.

Мы отвезем вас обратно в отель — покоренных Мадейрой!