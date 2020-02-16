16 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Михаил Добрый и простой. Встретил и возил по красивым местам острова. Открывал двери и был заботлив. Но это не экскурсия. Просто машина с водителем, который бессвязно, не заканчивая предложения рассказывает про цветы и деревья острова и возит по заранее определенным местам, где вы должны дополнительно потратить деньги. Кофе вместо 1,5 евро как в любой кофейне острова стоил 3 евро. Пунша 2,90 за напёрсток, когда в Фуншале 2,5 за большую кружку, ресторан в самом удаленном месте Porto Moniz, где кроме нас никто не ел. А рядом много ресторанов с народом и видом на океан. И Михаил все пил и ел бесплатно, за то, что нас туда привез.
Очень быстро начало напрягать, что Михаил 3 и более раз повторяет информацию, как детям по несколько раз говорит что он рядом (за соседним столиком), постоянно пафосно анонсирует, что позже что то расскажет, а потом , когда мы уже не выдержали и попросили рассказать сразу, то это короткая неинтересная история с перескоком на байки. Михаил пропустил поворот на водопад и мы на него не попали, чуть не пропустил обещанную обзорную площадку, я увидела и остановила его. В общем, если вы ожидаете экскурсовода, то Михаил не подходит. Нет ни знания истории острова, ни грамотного рассказа про развитие и жизнь островитян, архитектуру и природные явления. Набор недостоверных баек и скучной повторяющейся информации о фруктах. При этом постоянные звонки в агенство, прием новых заказов, нам с важным видом говорил что сразу же после нас едет встречать важных "гостей из Израиля", в деталях куда их потом повезет. Под конец вообще сообщил что надо побыстрее заканчивать, так как опаздывает в аэропорт.
Не профессионально.