16 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Красивое и познавательное путешествие в мини-группе по западу райского острова

Михаил
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Михаил – представитель гидов
Вечнозеленые горные долины и умопомрачительные океанские пейзажи, дыхание бриза и эфиры эвкалипта, лавовые пещеры и стеклянная смотровая — приготовьтесь к самым разнообразным впечатлениям.

Вы исследуете запад Мадейры в поездке с комфортом, оцените кухню острова, познакомитесь с его жизнью и разделите нашу безграничную любовь к этой земле в океане.
45 за человека
🙋‍♀️
Это групповая экскурсия
На автомобиле
Продолжительность 8 часов
До 8 человек
Можно с детьми
Встреча в вашем отеле
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У этой экскурсии16 отзывов
4.56
Ах, Мадейра!
Ах, Мадейра!

Что вас ожидает

За этот насыщенный день мы объедем самые интересные уголки западной Мадейры — всё, что нужно, чтобы вы узнали и прочувствовали остров в Атлантическом океане.

Шедевры природы
У вас будет достаточно времени, чтобы полюбоваться пейзажами и сделать фотографии. В программе:

  • Смотровая площадка Кабо-Жирау — воздушная тропа на втором из двух высочайших утесов мира. Стоя на прозрачном стекле, вы посмотрите на панораму Фуншала и бескрайний океан.
  • Лавровый лес Laurissilva — действительно уникальный реликтовый лес, и я объясню почему. Покрытые мхом деревья, горные долины всех оттенков зеленого, природные «левады», ручьи и море цветов ждут вас на прогулке.
  • Пещеры в Сан-Висенти. Рядом с этим городком мы окажемся в сказочных гротах, пройдем по вулканическим туннелям и рассмотрим сталактиты.
  • Водопад Фата невесты, чьи воды вытекают из скальной расщелины и с высоты 200 метров обрушиваются в океан. Вы увидите это место с выгодного ракурса.
  • Горный перевал Энкумеада: он пересекает середину Мадейры, поэтому по пути вы полюбуетесь и северным, и южным побережьем. А также погуляете среди древних зарослей лавра и вереска.
  • Заповедник Рабасал — это воздух, который можно есть ложкой; каскадные водопады и вечнозеленые долины. На прогулке поговорим о флоре и фауне этого живописного места.

Предания, архитектура, кухня — в живых рассказах о Мадейре
На фоне чарующей природы вы, конечно, познакомитесь и с жизнью Мадейры, с ее легендами, традициями и гастрономическими брендами.

  • В рыбацкой деревне Камара-ди-Лобуш вы узнаете, почему ее название означает «Волчье Логово» и как она связана с тюленями и сенаторами. Здесь же можно оценить деликатес espada preto — рыбу-саблю, которую обжаривают в кляре и подают с жареным бананом.
  • Мы заедем на фабрику мадеры — вина янтарной окраски, которое бывает и сухим, и десертным. Вы услышите любопытные детали о производстве этого напитка с ароматом карамели и ореха.
  • В Сан-Висенти помимо пещер вы увидите старинную часовню, а в поселке Порту-Мониш сможете искупаться в природных лавовых бассейнах с морской водой. Рядом с бассейнами есть рестораны: вам предложат традиционные напитки, в том числе пунш и типичные блюда мадейрянской кухни, например, эшпетаду, шашлык по-португальски.

Мы отвезем вас обратно в отель — покоренных Мадейрой!

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • Вас заберут из отеля и привезут обратно
  • Экскурсия проводится на просторных микроавтобусах (Mercedes-Benz Viano или Mercedes-Benz Sprinter Classic). За рулем профессиональный водитель.
  • Экскурсию для вас проведу я или второй гид из нашей команды

Что не входит в стоимость

  • комплексный обед с бокалом вина по желанию (15€ с человека)
  • купание в вулканических бассейнах по желанию (1,50€ с человека)
Ах, Мадейра!
Ах, Мадейра!
Ах, Мадейра!
Ах, Мадейра!
Ах, Мадейра!
Ах, Мадейра!
Ах, Мадейра!
Ах, Мадейра!
Ах, Мадейра!
Ах, Мадейра!
Ах, Мадейра!
Ах, Мадейра!
Ах, Мадейра!

Экскурсия проводится в понедельник, среду и пятницу в 09:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 8 человек.
  • Местов встречи для начала тура в вашем отеле.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Михаил
Михаил
Приветствую, друзья! Представляюсь: Михаил — профессиональный гид и организатор групповых и индивидуальных экскурсии по острову Мадейра в составе команды таких же профессиональных и влюбленных в свое дело гидов. У меня есть лицензия на деятельность туристического гида, мой опыт работы — 9 лет. В Португалии живу 26 лет, из них 20 — на острове Мадейра. Будем рады познакомить вас с этим прекрасным, фантастической красоты «островом вечной весны», раскрыть его прелести и тайны для вас!
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16 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

16 февраля 2020
В первую очередь следует отметить разнообразие мест, которые включены в данный маршрут: это и природные и культурные объекты. Конечно, и сам остров чудо, но колорита виденным красотам явно добавляет влюбленность гида в эти места, его увлечённость и искреннее желание заразить этим восхищением всех окружающих. Если Вы хотите увидеть великолепные пейзажи, почувствовать аромат реликтовых лесов Мадейры, восхититься результатами тех невероятных усилий, которые вложил человек на протяжении столетий в эту землю, и ощутить отдачу этой земли, то обязательно отправляйтесь на эту экскурсию.
Вы услышите массу увлекательных историй - фактов и легенд, посетите очень колоритную таверну, где на ваших глазах приготовят и подадут пончу, пройдётесь по леваде и загадаете желание, увидев форель.
Я завидкю тем, у кого это ещё впереди...
Эльмира
12 февраля 2020
Если есть на свете рай, то это непременно остров Мадейра. В подтверждение сказанных слов наш гид Михаил показал своей любовью к острову, что этот край в будущем может стать и восьмым чудом света. Преисполнены были самого глубокого уважения к его нелёгкому, но исключительно, благодарному для нас туристов труду. Он показал нам удивительно красивый остров Мадейра во всей красе. По нашим просьбам экскурсия продолжалась и после запланированной по времени программе более на 4 часа , что ещё раз подчёркивало о его понимании к туристам. Он не только рассказывал об острове, но мог лечить просто добрым словом. Более того, он был для нас и гидом, и старшим товарищем. К нашему удивлению, угостил даже нас самыми вкусными домашними пельменями!
5 февраля 2020
Экскурсия очень понравилась. Целый день наслаждались красотами великолепного острова. Спасибо Михаилу за увлекательное путешествие!
3 февраля 2020
Экскурсия плохо сбалансирована по времени. Много времени провели на смотровых площадках в первой половине дня, без спешки дегустировали вина, потом обедали, но не успели посмотреть основные лавовые бассейны и водопад. Пещеры в Сан-Висенти, указанные в описании, вообще не входят в программу экскурсии и, по словам экскурсовода, внесены в программу ошибочно . Времени на купание вообще не остается - благо, зима, так что мы и не планировали купаться.
Но природа Мадейры прекрасна!
1 февраля 2020
Хочу выразить громадную благодарность Михаилу за незабываемое путешествие по уникальным местам острова вечной весны! Мы узнали много интересного и про Мадейру, и про уклад жизни на острове, насладились великолепными видами, попробовали разные вкусности (обед со свежей рыбой в непередаваемо вкусном соусе из маракуйй надо отметить особо!)... и в итоге, влюбились в это место, куда хочется вернуться, еще не уехав! И еще раз хотим сказать спасибо Михаилу за ту любовь и вовлеченность своим делом, которая не может оставить равнодушным. Всем рекомендую этот экскурсионный маршрут!
1 февраля 2020
Михаил Добрый и простой. Встретил и возил по красивым местам острова. Открывал двери и был заботлив. Но это не экскурсия. Просто машина с водителем, который бессвязно, не заканчивая предложения рассказывает про цветы и деревья острова и возит по заранее определенным местам, где вы должны дополнительно потратить деньги. Кофе вместо 1,5 евро как в любой кофейне острова стоил 3 евро. Пунша 2,90 за напёрсток, когда в Фуншале 2,5 за большую кружку, ресторан в самом удаленном месте Porto Moniz, где кроме нас никто не ел. А рядом много ресторанов с народом и видом на океан. И Михаил все пил и ел бесплатно, за то, что нас туда привез.
Очень быстро начало напрягать, что Михаил 3 и более раз повторяет информацию, как детям по несколько раз говорит что он рядом (за соседним столиком), постоянно пафосно анонсирует, что позже что то расскажет, а потом , когда мы уже не выдержали и попросили рассказать сразу, то это короткая неинтересная история с перескоком на байки. Михаил пропустил поворот на водопад и мы на него не попали, чуть не пропустил обещанную обзорную площадку, я увидела и остановила его. В общем, если вы ожидаете экскурсовода, то Михаил не подходит. Нет ни знания истории острова, ни грамотного рассказа про развитие и жизнь островитян, архитектуру и природные явления. Набор недостоверных баек и скучной повторяющейся информации о фруктах. При этом постоянные звонки в агенство, прием новых заказов, нам с важным видом говорил что сразу же после нас едет встречать важных "гостей из Израиля", в деталях куда их потом повезет. Под конец вообще сообщил что надо побыстрее заканчивать, так как опаздывает в аэропорт.
Не профессионально.
16 января 2020
Сегодня я побывала на незабываемой экскурсии по западной части острова - "Ах, Мадейра"! Услуги гида Михаила - выше всех похвал! Я увидела достопримечательности Мадейры, познакомилась с удивительной флорой (которую Михаил, по-моему, знает в совершенстве). Михаил - бесконечно влюблённый в эту землю человек, и это он старается передать своим экскурсантам. Всем, впервые посетившим этот замечательный остров, рекомендую эту экскурсию.
13 января 2020
Бронировал экскурсию для своих родителей (65 лет), которые очень просили оставить самый лучший отзыв: чудесная познавательная, насыщенная эмоциями от увиденного и прекрасной компании замечательного рассказчика Михаила экскурсия. Качество материала, добросовестность и юмор Михаила на высоте. Родители рекомендуют! Спасибо, Михаил за магию чудесного острова Мадейра!
8 января 2020
Маршрут экскурсии содержательный, места живописные, однако Михаилу следует дополнительно поработать над собой - повествование местами сбивчивое, к достоверности ряда фактов тоже были вопросы, общения в формате "вопрос-ответ" также не получилось.
Светлана
7 января 2020
Видно, что Михаил очень любит этот остров. Пытается за время экскурсии показать и рассказать как можно больше красивого и интнересного, остановиться на смотровых площадках где самые захватывающие виды. Спасибо!
Ещё 6 отзывов

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