2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Панорамные виды на остров и Атлантический океан

Наш путь пройдет через местечко Горожао — здесь на берегу рядом со смотровой площадкой установлена статуя Христа (копия статуи в Рио-де-Жанейро). Отсюда открывается красивый вид на южную часть острова и столицу Мадейры Фуншал. Направимся к мысу Сао Лоренсо с потрясающими видами на Атлантический океан и завораживающими вулканическими каменными образованиями — тут невероятно красиво. От места парковки ведет пешеходная тропа, по которой вы можете прогуляться. В конце тропы можно остановиться отдохнуть — там есть место, где можно немного посидеть и перекусить. Вдоль тропы будет несколько смотровых площадок, с которых открываются виды на осколки скал и обрывы. Вы сможете сфотографировать все великолепие острова, открывающееся с этих точек — виды на южную и северную часть острова. Всё это займет примерно 3-3,5 часа с остановками.

Пляж с вулканическим песком, лесные дебри и прогулка по Порто да Круж

Вернувшись к машине, на обратной дороге заедем на местный естественный пляж Пранья с черным вулканическим песком, и если позволит погода, сможем остановиться здесь ненадолго, чтобы искупаться. Сквозь дебри лесов поедем на северо-восток острова в городок Порто да Круж по серпантинистой дороге, останавливаясь на многочисленных смотровых площадках. В Порто да Круж очень живописная набережная, тихие патриархальные улочки, сохранившиеся с XVIII века, старый завод по производству мадерийского рома. Немного прогуляемся по городу, пройдемся по набережной, возле которой располагается открытый бассейн для купания. Полюбуемся на брызги прибрежных волн, разбивающиеся и поднимающиеся прямо возле дорожки.

Форелевое хозяйство и пик Арейру

Немного размявшись, направимся в местечко Рибейро Фрио — здесь находится форелевое хозяйство и при нем рыбный ресторан. Здесь мы пообедаем и отведаем свежей форели. После обеда направимся в горы — на пик Арейру — и насладимся живописными лесами. Наверху есть смотровая площадка, с которой можно заценить всё великолепие гор и облаков, окутывающие вершины. Можно пройтись несколько сотен метров по пешеходной тропе, которая ведет с пика Аруйру к пику Руиву.

Другой вариант маршрута

Если вы не хотите много ходить пешком, маршрут может быть таким: Гаражао — Сао Лоренсо — Порто да Круж — Рибейро Фрио. В итоге вас ждет непродолжительная пешеходная прогулка до смотровой площадки Балкониш, после чего вернемся обратно в Рибейро Фрио, пообедаем и отправимся на пик Арейру.

В завершении можно будет посетить местный недорогой ресторан. Там вы сможете в приятной атмосфере за вкусным ужином и бокалом прохладного вина поделиться своими впечатлениями обо всем увиденном. Это займет на два часа больше и, соответственно, будет стоит на 30 евро дороже.