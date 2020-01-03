2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Панорамные виды на остров и океан, лесные дебри и аутентичные городки

Олег
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Олег – ваш гид
В путешествии по восточной части острова вы откроете завораживающие панорамные виды на лучших смотровых площадках Мадейры, посетите естественный пляж с черным вулканическим песком, прогуляетесь по патриархальным улочкам Порто да Круж и посетите форелевое хозяйство.

А вечер проведете за бокалом прохладного вина в приятном местном ресторанчике.
235 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 2 друзей
На автомобиле
Продолжительность 9 часов
До 3 человек
Встреча у отеля в Фуншале
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У этой экскурсии2 отзыва
5
Покорить самую восточную точку Мадейры!
Покорить самую восточную точку Мадейры!

Что вас ожидает

Панорамные виды на остров и Атлантический океан
Наш путь пройдет через местечко Горожао — здесь на берегу рядом со смотровой площадкой установлена статуя Христа (копия статуи в Рио-де-Жанейро). Отсюда открывается красивый вид на южную часть острова и столицу Мадейры Фуншал. Направимся к мысу Сао Лоренсо с потрясающими видами на Атлантический океан и завораживающими вулканическими каменными образованиями — тут невероятно красиво. От места парковки ведет пешеходная тропа, по которой вы можете прогуляться. В конце тропы можно остановиться отдохнуть — там есть место, где можно немного посидеть и перекусить. Вдоль тропы будет несколько смотровых площадок, с которых открываются виды на осколки скал и обрывы. Вы сможете сфотографировать все великолепие острова, открывающееся с этих точек — виды на южную и северную часть острова. Всё это займет примерно 3-3,5 часа с остановками.

Пляж с вулканическим песком, лесные дебри и прогулка по Порто да Круж
Вернувшись к машине, на обратной дороге заедем на местный естественный пляж Пранья с черным вулканическим песком, и если позволит погода, сможем остановиться здесь ненадолго, чтобы искупаться. Сквозь дебри лесов поедем на северо-восток острова в городок Порто да Круж по серпантинистой дороге, останавливаясь на многочисленных смотровых площадках. В Порто да Круж очень живописная набережная, тихие патриархальные улочки, сохранившиеся с XVIII века, старый завод по производству мадерийского рома. Немного прогуляемся по городу, пройдемся по набережной, возле которой располагается открытый бассейн для купания. Полюбуемся на брызги прибрежных волн, разбивающиеся и поднимающиеся прямо возле дорожки.

Форелевое хозяйство и пик Арейру
Немного размявшись, направимся в местечко Рибейро Фрио — здесь находится форелевое хозяйство и при нем рыбный ресторан. Здесь мы пообедаем и отведаем свежей форели. После обеда направимся в горы — на пик Арейру — и насладимся живописными лесами. Наверху есть смотровая площадка, с которой можно заценить всё великолепие гор и облаков, окутывающие вершины. Можно пройтись несколько сотен метров по пешеходной тропе, которая ведет с пика Аруйру к пику Руиву.

Другой вариант маршрута
Если вы не хотите много ходить пешком, маршрут может быть таким: Гаражао — Сао Лоренсо — Порто да Круж — Рибейро Фрио. В итоге вас ждет непродолжительная пешеходная прогулка до смотровой площадки Балкониш, после чего вернемся обратно в Рибейро Фрио, пообедаем и отправимся на пик Арейру.

В завершении можно будет посетить местный недорогой ресторан. Там вы сможете в приятной атмосфере за вкусным ужином и бокалом прохладного вина поделиться своими впечатлениями обо всем увиденном. Это займет на два часа больше и, соответственно, будет стоит на 30 евро дороже.

Организационные детали

  • Вы можете подкорректировать маршрут уже на месте.
  • Питание в цену экскурсии не входит.
  • В конце экскурсии я доставлю вас к вашему отелю.
Покорить самую восточную точку Мадейры!
Покорить самую восточную точку Мадейры!
Покорить самую восточную точку Мадейры!
Покорить самую восточную точку Мадейры!
Покорить самую восточную точку Мадейры!
Покорить самую восточную точку Мадейры!
Покорить самую восточную точку Мадейры!
Покорить самую восточную точку Мадейры!
Покорить самую восточную точку Мадейры!
Покорить самую восточную точку Мадейры!
Покорить самую восточную точку Мадейры!
Покорить самую восточную точку Мадейры!
Покорить самую восточную точку Мадейры!
Покорить самую восточную точку Мадейры!
Покорить самую восточную точку Мадейры!
Покорить самую восточную точку Мадейры!
Покорить самую восточную точку Мадейры!
Покорить самую восточную точку Мадейры!
Покорить самую восточную точку Мадейры!
Покорить самую восточную точку Мадейры!
Покорить самую восточную точку Мадейры!
Покорить самую восточную точку Мадейры!
Покорить самую восточную точку Мадейры!
Покорить самую восточную точку Мадейры!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура у отеля в Фуншале.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Олег
Олег
Приветствую всех! Я проживаю на острове Мадейра с 2000 года и очень хорошо знаю остров, поэтому организовываю экскурсии по городу и всему острову на моей машине.
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2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Людмила
3 января 2020
Отлично провели время , очень красивые виды. Посетили пляж , искупались . Надо ехать , не пожалеете
6 октября 2019
Отдыхаем на Мадейре не первый раз,но открыли не мало нового для себя благодаря Олегу! Прекрасно знает остров и самобытность местного населения. Во время экскурсии посетили смотровые площадки не входящие в традиционные туристические маршруты и отведали шашлык из говядины и курицы, приготовленный по особому мадерианскому рецепту!Наивкуснейший и сочнейщий!!! С Олегом легко в общении.Он надежный,пунктуальный,честный и к тому же отличный водитель!Рекомендуем всем,в том числе и возрастным туристам!Спасибо Олегу за его труд и за наш отдых!

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