Гид S. проводит ещё 2 экскурсии

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К Вашим услугам современный лицензированный транспорт с профессиональным водителем и русскоговорящий гид-переводчик. До встречи на Мадейре!