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Джип-сафари по горам Абхазии

Сочи А.
Сочи А. – Гид из Адлера
Природа Абхазии – главная достопримечательность 🏛️ региона.

Туристы приезжают сюда ради гор ⛰️, прозрачных водоемов и живописных просторов.

Вы посетите города Гагра и Пицунда, прокатитесь по берегу озера Рица рядом с высокими горами и увидите Гегский водопад.

Экскурсовод расскажет подробности о красотах Абхазии и ответит на ваши вопросы.
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  • 👥Групповая
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🏆Активный отдых
  • 🕐Длительность 11 часов
  • 👫 Группа не более 15 человек

  • 2 400 ₽ за человека

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Джип-сафари по горам Абхазии
Джип-сафари по горам Абхазии

Что вы увидите

  • Гагра
  • озеро Рица
  • Голубое озеро
  • водопад "Гегский", "Молочный", "Девичьи слёзы", "Мужские слёзы"
  • Каньоны: "Юпшарский", "Бзыбский", "Гегский".
  • Смотровые площадки: "Прощай родина (высота 800 метров)", "каменный мешок", "Птичий полёт", "Гегский водоскат ".
Абхазия – страна древней, самобытной культуры. На протяжении последнего столетия Абхазия является всемирно известным климатическим курортом.

Программа тура:

  • Выезд из Сочи совершается рано утром. Мы отправимся на границу с Абхазией, где пересядем на джипы и практически всё путешествие проведем на них. В ходе экскурсии 🧭 вы увидите легендарные природные достопримечательности 🏛️ Абхазии, проедите горными ⛰️ тропами, по руслам рек, окажитесь там, куда не добраться без опытного проводника.
  • Гегский водопад (он же Черкесский водопад) — водопад в Абхазии высотой около 70 метров (по другим данным 50-55 м). Расположен в северных отрогах Гагрского хребта на высоте 530 метров над уровнем моря 🌊, в борту долины реки Гега, в 6 километрах от места её слияния с рекой Юпшара.
  • Голубое озеро — озеро в Абхазии. На 13 км дороги к озеру Рица, на правом берегу реки Бзыбь у самой обочины, словно в оправе из грубых горных камней, застыл сияющий «сапфир». Поверхность его совершенно спокойна, хотя видно, что тут же рядом в него шумно вливается из-под скалы полноводный горный поток. Голубое озеро карстового происхождения. Оно невелико: площадь его всего лишь 180 квадратных метров, глубина неизвестна, (в некоторых источниках есть информация, что его глубина доходит до 76 м, и его дно покрыто лазуритом, но это миф). Озеро голубое, удивительно яркого цвета, который не блекнет и не темнеет даже в самую ненастную погоду. Озеро не замерзает круглый год, но рыба 🐟 здесь не водится. Животный мир отсутствует, здесь не растет планктон. Питается Голубое озеро водами подземной реки, начинающейся на склонах высокой горы Ахцых.
  • Горное озеро Рица — ледниково-тектонического происхождения на Западном Кавказе, в Гудаутском районе Абхазии. Исключительная живописность озера сделала его одной из главных туристических достопримечательностей Абхазии. На берегу озера находится дача Сталина и примыкающая к ней дача Брежнева. На дачах сохранилась историческая мебель и предметы интерьера, проводятся экскурсии. Озеро и прилегающие к нему территории относятся к Рицинскому заповеднику.
Важная информация!
При пересечении государственной границы требуются: паспорт гражданина Российской Федерации, свидетельства о рождении детей до 18 лет (только оригиналы!), при сопровождении детей иными родственниками (кроме родителей) необходима доверенность, заверенная нотариусом. Доверенность подписывает один из родителей, обязательно указывает страну поездки - Абхазия. Особые правила для иностранных граждан. Для подробной информации свяжитесь с вашим гидом.
Что входит
  • Услуги гида
  • Транспортное сопровождение
Что не входит
  • Обед
Начало
🚩 Центральный район Сочи и Адлер
Место завершения
🏁 Адлер остановка Лавровая
Джип-сафари по горам Абхазии
Джип-сафари по горам Абхазии
Джип-сафари по горам Абхазии
Джип-сафари по горам Абхазии

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 15 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Сочи А.
Сочи А.
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