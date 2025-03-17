Мы отправимся к главным достопримечательностям региона: вы увидите старинный ресторан в старой Гагре, загадаете желание у «плачущих» водопадов, подивитесь необычному цвету маленького Голубого озера и, конечно, увидите знаменитую Рицу — звезду Абхазии. А в Новом Афоне вас ждут рассказы об архитектуре храмов и живописных фресках, первая ГЭС и Приморский парк.

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Описание экскурсии

Заповедная красота

Мы посетим Старую Гагру, где вы увидите знаменитый ресторан Гагрипш. Вы узнаете, как он здесь появился и какие известные личности его посещали. Следом направимся к Рицинскому национальному заповеднику. Здесь вас ждут:

Водопады Мужские и Девичьи слезы — сотни ручейков, бьющих из скалы — и их легенды

Дегустация абхазских вин, мёда и сыра

Голубое озеро — глубокое, необычного цвета, меняющее оттенок при разной погоде

Смотровая площадка «Прощай, Родина!», о названии которой слагают небылицы, и Юпшарский каньон с нависающими скалами — не зря его прозвали «каменный мешок»

Озеро Рица — визитная карточка Абхазии: окруженное зелеными горами, оно всегда крайне фотогенично.

К Новому Афону

После обеда мы посетим Новоафонский монастырь: вы услышите его историю, полюбуетесь архитектуройи внутренним убранством храмов. Также увидите рукотворный водопад, ставший одной из первых в Российской империи гидроэлектростанций, снаружи осмотрите храм Симона Кананита и прогуляетесь по Приморскому парку, где, если повезет, встретите черных лебедей.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды

Экскурсия проходит на 20-местном мерседесе Sprinter

Что входит в стоимость, а что — нет

Включено:

Трансфер в обе стороны

Дегустации мёда, вина и сыра

Дополнительные расходы:

Экологический сбор на озере Рица: взрослый — 700 руб., дети 8-11 лет — 200 руб., дети до 8 лет — бесплатно

Обед (по желанию)

Посещение водопадов Молочный и Птичий клюв — 300 руб. /чел. (по желанию, при плохой погоде эти водопады не посещаем)

Храм Х века в селе Лыхны 300 руб. с человека (по желанию)

За дополнительную плату мы можем посетить дачу Сталина (300 руб.) и Новоафонскую пещеру (взрослый — 700 руб., дети до 8 лет — бесплатно). Уточняйте график работы при бронировании.

Пересечение границы