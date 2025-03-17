Мы отправимся к главным достопримечательностям региона: вы увидите старинный ресторан в старой Гагре, загадаете желание у «плачущих» водопадов, подивитесь необычному цвету маленького Голубого озера и, конечно, увидите знаменитую Рицу — звезду Абхазии.
А в Новом Афоне вас ждут рассказы об архитектуре храмов и живописных фресках, первая ГЭС и Приморский парк.
А в Новом Афоне вас ждут рассказы об архитектуре храмов и живописных фресках, первая ГЭС и Приморский парк.
Описание экскурсии
Заповедная красота
Мы посетим Старую Гагру, где вы увидите знаменитый ресторан Гагрипш. Вы узнаете, как он здесь появился и какие известные личности его посещали. Следом направимся к Рицинскому национальному заповеднику. Здесь вас ждут:
- Водопады Мужские и Девичьи слезы — сотни ручейков, бьющих из скалы — и их легенды
- Дегустация абхазских вин, мёда и сыра
- Голубое озеро — глубокое, необычного цвета, меняющее оттенок при разной погоде
- Смотровая площадка «Прощай, Родина!», о названии которой слагают небылицы, и Юпшарский каньон с нависающими скалами — не зря его прозвали «каменный мешок»
- Озеро Рица — визитная карточка Абхазии: окруженное зелеными горами, оно всегда крайне фотогенично.
К Новому Афону
После обеда мы посетим Новоафонский монастырь: вы услышите его историю, полюбуетесь архитектуройи внутренним убранством храмов. Также увидите рукотворный водопад, ставший одной из первых в Российской империи гидроэлектростанций, снаружи осмотрите храм Симона Кананита и прогуляетесь по Приморскому парку, где, если повезет, встретите черных лебедей.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды
- Экскурсия проходит на 20-местном мерседесе Sprinter
Что входит в стоимость, а что — нет
Включено:
- Трансфер в обе стороны
- Дегустации мёда, вина и сыра
Дополнительные расходы:
- Экологический сбор на озере Рица: взрослый — 700 руб., дети 8-11 лет — 200 руб., дети до 8 лет — бесплатно
- Обед (по желанию)
- Посещение водопадов Молочный и Птичий клюв — 300 руб. /чел. (по желанию, при плохой погоде эти водопады не посещаем)
- Храм Х века в селе Лыхны 300 руб. с человека (по желанию)
- За дополнительную плату мы можем посетить дачу Сталина (300 руб.) и Новоафонскую пещеру (взрослый — 700 руб., дети до 8 лет — бесплатно). Уточняйте график работы при бронировании.
Пересечение границы
- Перед выездом в Абхазию стоит проверить возможные задолженности через службу судебных приставов
- Для пересечения границы взрослым потребуется паспорт РФ, детям до 14 лет необходимо предъявлять один из документов: загранпаспорт; свидетельство о рождении с отметкой о гражданстве РФ или свидетельство о приобретении гражданства; паспорт родителя — гражданина РФ, с указанием информации о детях. Выезд ребёнка возможен в присутствии одного из родителей либо по нотариальной доверенности
ежедневно в 06:30
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1600 ₽
|Дети до 5 лет
|Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Южный 2
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 06:30
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алина — Организатор в Адлере
Провела экскурсии для 1992 туристов
Привет, друзья! Меня зовут Алина, и я ваш добросовестный гид, помощник для выбора качественного и доступного отдыха в Сочи, Грузии и Абхазии. Люблю общаться с людьми и стараюсь найти подход к каждому клиенту, внимательно изучить запросы и уже после предлагать то что вас обязательно порадует и оставит только приятные и яркие впечатления.Задать вопрос
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