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Сокровища Абхазии: Гагра, озеро Рица, Новый Афон и Пицунда

4.7
16 отзывов
Happy T.
Happy T. – Гид из Адлера
Абхазия — это необычайная природа, высокие горы ⛰️, альпийские луга и гостеприимный народ.

У нас будет всего лишь один день, чтобы изучить это местечко.

Для вас мы создали идеальный маршрут — вы увидите все главные достопримечательности 🏛️ Абхазии.

Вы узнаете, где любил обедать Сталин в Гаграх, почему всех манит голубое озеро Рица и как живут современные монахи в Новом Афоне.
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  • 👥Групповая
  • 🏡Выезжаем из города
  • 💧Водопады
  • 🚌На автобусе
  • 🧒Подходит для детей
  • 🕐Длительность 14 часов
  • 👫 Группа не более 20 человек

  • 1 700 ₽ за человека

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Сокровища Абхазии: Гагра, озеро Рица, Новый Афон и Пицунда
Сокровища Абхазии: Гагра, озеро Рица, Новый Афон и Пицунда

Что вы увидите

  • Гагры
  • Гагрскую колоннаду
  • Гагрипш - любимый ресторан Сталина
  • Водопады мужские и Девичьи слезы
  • Голубое озеро
  • Юпшарский каньон
  • Озеро Рица
  • Новый Афон
  • Новоафонский монастырь
  • Рукотворный водопад
  • Храм Симона Кананита
  • Пицунда (в летний период)
ГаграНаше знакомство с Абхазией начнется с Гагры. Этот город 🏙️ славится своей красотой еще со времен СССР. Мы посетим величественную колоннаду, и, конечно же, ресторан Гагрипш - любимый ресторан Сталина, построенный без единого гвоздя. Озеро Рица и другие чудеса природыПо пути к озеру Рица вы увидите Водопад Девичьи слезы – это скала, утопающая в зелени, по которой тонкими струйками стекает чистая, как слеза, горная вода. Водопад Мужские слезы – бурный горный ручей, струи которого разбиваются брызгами прямо о дорогу.
Голубое озеро – сапфир в оправе из горных вершин. Озеро питает подземная река, и его изумрудный цвет никогда не меняется. Почему – вы узнаете от нашего экскурсовода. Юпшарский каньон, или знаменитый Каменный мешок. Высота скал в каньоне достигает 500 м, и кажется, что они вот-вот сомкнутся прямо над вами. Каменный мешок поражает своими масштабами и силой.
И, наконец, озеро Рица – жемчужина Абхазии. Это невероятно красивое 🤩 и холодное горное озеро, которое не нуждается в описании. Новый АфонДалее по маршруту следует Новый Афон. Первое, что мы посетим здесь – это Новоафонский монастырь, который находится у подножия горы ⛰️ следующая остановка – Рукотворный водопад, который построили монахи монастыря. Он полноводен и красив в любое время года.
Последняя остановка в Новом Афоне – Храм Симона Кананита, вытесанный из белого камня. И сам храм, и окружающий его пейзаж очень красивы. ПицундаВ летний период завершает наше путешествие Пицунда. Это город-курорт, который был очень популярен в СССР. Роскошный хвойный лес 🌳 прямо на берегу моря 🌊, кристально чистая вода и песчаные пляжи – все это ждет вас в Пицунде. Важно знать- По желанию вы можете посетить: Новоафонскую пещеру (график работы и цену уточняйте на месте) и дачу Сталина (график работы и цену уточняйте на месте).
  • Всем гостям при себе обязательно иметь паспорт гражданина РФ или действующий загран паспорт. Для гостей с детьми младше 18 лет при себе необходимо иметь оригинал свидетельста о рождении ребенка, или паспорт ребенка, если с ребенком едут не родители, то необходим оригинал нотариально заверенного разрешения на вывоз ребенка за границу. Гостям, не имеющим Российского гражданства, необходима многократная Российская виза и паспорт.
  • Также помните, вас не выпустят за границу если Вы имеете непогашенные судебные взыскания по кредитам, налогам, штрафам и т. д.
  • Одевайтесь удобно, подбирайте комфортную обувь и возьмите с собой воды и легкий перекус, чтобы путешествие было максимально приятным.
Что входит
  • Дегустация меда, сыра, вина, чачи и коньяка
  • Экологические сборы
  • Чаепитие
Что не входит
  • Обед.
  • Дача Сталина
  • Новоафонская пещера
Начало
🚩 центральный Сочи и Адлер, КПП любого отеля
Место завершения
🏁 Мы привезем Вас туда, от куда забрали
Сокровища Абхазии: Гагра, озеро Рица, Новый Афон и Пицунда
Сокровища Абхазии: Гагра, озеро Рица, Новый Афон и Пицунда
Сокровища Абхазии: Гагра, озеро Рица, Новый Афон и Пицунда
Сокровища Абхазии: Гагра, озеро Рица, Новый Афон и Пицунда
Сокровища Абхазии: Гагра, озеро Рица, Новый Афон и Пицунда

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Happy T.
Happy T.
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16 отзывов оставили туристы

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