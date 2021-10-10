ежедневно в 09:00 и 15:00

Конная прогулка в окрестностях Алушты

Научиться держаться в седле и отправиться к лавандовым полям, озерам и секвойям горы Чатыр-Даг

5
7 отзывов
Предгорья Крыма словно созданы для неспешных конных прогулок — и вам предстоит в этом убедиться! С помощью тренера-инструктора вы обучитесь азам верховой езды, а после в группе до 10 человек отправитесь на спортивных лошадях к уникальной роще секвой — через поля лаванды, буковый лес и мимо горных вершин.
Конная прогулка в окрестностях Алушты
Конная прогулка в окрестностях Алушты
Конная прогулка в окрестностях Алушты
Конная прогулка в окрестностях Алушты
Конная прогулка в окрестностях Алушты
Конная прогулка в окрестностях Алушты

Что вас ожидает

Шаг, рысь, галоп.

В конюшне опытный тренер подберет лошадь специально под ваши параметры. Расскажет о правильном обращении с животными, обучит правильной посадке и управлению во время езды. Вы опробуете основные аллюры, от шага до галопа, а затем уже на маршруте, следуя подсказкам инструктора, усовершенствуете полученные навыки.

Прогулка в седле по предгорьям Крыма

Оседлав лошадей, мы отправимся к горе Чатыр-Даг и единственной в Крыму роще американских секвой. Вы проедете сквозь душистые лавандовые поля и заповедный грабово-буковый лес, минуете Кутузовское озеро и услышите связанную с ним легенду. А чтобы немного отдохнуть, мы остановимся на смотровой площадке и полюбуемся с высоты 890 метров горными вершинами и искрящимся морем!

🥕 После возвращения в конюшню вы сможете, по желанию, угостить скакунов морковью или яблоками, привезёнными с собой.

Кому подойдет прогулка

И новичкам, и тем, кто уверенно держится в седле: опыт наездника неважен, мы всему вас обучим.

Организационные детали

  • Возраст наездника от 7 лет (детям обязательно выдается шлем), вес до 100 килограмм
  • Продолжительность экскурсии 1, 5-2 часа в зависимости от скорости движения группы. Протяженность маршрута 7 км.
  • Просим вас перед бронированием уточнить наличие свободных мест на нужную дату
  • Возможен трансфер из города Алушты до конюшни и обратно

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
в селе Верхняя Кутузовка
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00 и 15:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

ежедневно в 09:00 и 15:00

Ремзи
Ремзи
Добрый день! Я инструктор с опытом работы более 20 лет. Крымчанин, 40 лет, с лошадьми имею дело всю свою жизнь. Обучу вас верховой езде по своему экспресс-методу. Покажу всю красоту Крымских гор во время неспешных конных прогулок.
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7 реальных отзывов от туристов

М
10 окт 2021
Спасибо большое, Елена!
L
9 окт 2021
Было отлично
Никогда не сидела на лошади
Ребёнок 8 лет и 116см роста (чтобы было понятнее) тоже ни разу на лошади не был
И мы 2 часа по горным лесным дорожкам гуляли на лошадях
Инструктор все подробно объяснил
Каждому показали, что и как делать
Прогулка была сплошное удовольствие
Очень сомневалась, но, опираясь на отзывы, забронировала эту экскурсию
Вернемся ещё, довольны бесконечно ❤
Р
8 окт 2021
Замечательная прогулка по интересному маршруту. Кони свежие, чистые. Для опытных можно переходить на галоп местами. Рекомендую!
Наталья
4 окт 2021
Это была моя первая конная поездка, поэтому было очень страшно накануне.
Сервис у ребят прекрасный, всех собрали по городу и привезли на конюшню на микроавтобусе. После короткого инструктажа каждому подобрали лошадь, помогли сесть, объяснили, как и что, ну и мы как-то почти сразу поскакали рысью, сначала непонятно все, но очень быстро вникаешь и начинаешь делать все так, как говорит сопровождающий.
Очень красивый маршрут, быстро страх проходит, смотришь по сторонам и восхищаешься. Ну, у меня так было.
Дорога, на мой взгляд, довольно сложная, глубокие колеи, много камней, на которых кони спотыкались часто. Подъем показался в этом смысле более простым даже, чем спуск.
Но так как все прошло отлично, без происшествий и инцидентов, могу только рекомендовать этих ребят.
Вера
30 сен 2021
Очень понравилась экскурсия! Живописная местность, для новичков (таких как я) трудновато в плане управления лошадью на горном склоне, но возможно! Отдельное спасибо нашему мастеру Ремзи (это моя догадка, так как я прослушала имя🤦‍♀️). Очень терпеливый и внимательный тренер! Также спасибо Екатерине за безвозмездно предоставленную ветровку! Лошади в прекрасном состоянии 👍 Желаем Удачи!
Е
11 сен 2021
Очень понравилась прогулка! Время пролетело быстро и не хотелось, чтобы заканчивалось. Красивый маршрут, максимально понятные инструкции экскурсовода, лошадки все спокойные и воспитанные. Впечатления только положительные!
А
24 авг 2021
Только позитивные эмоции от прогулки. Живописный маршрут с панорамой на Алушту, ухоженные лошади, понятные и чёткие указания гида, удобное расположение недалеко от Алушты. Рекомендую всем, прогулка определённо превзошла ожидания!

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