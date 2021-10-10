ежедневно в 09:00 и 15:00

Что вас ожидает

Шаг, рысь, галоп.

В конюшне опытный тренер подберет лошадь специально под ваши параметры. Расскажет о правильном обращении с животными, обучит правильной посадке и управлению во время езды. Вы опробуете основные аллюры, от шага до галопа, а затем уже на маршруте, следуя подсказкам инструктора, усовершенствуете полученные навыки.

Прогулка в седле по предгорьям Крыма

Оседлав лошадей, мы отправимся к горе Чатыр-Даг и единственной в Крыму роще американских секвой. Вы проедете сквозь душистые лавандовые поля и заповедный грабово-буковый лес, минуете Кутузовское озеро и услышите связанную с ним легенду. А чтобы немного отдохнуть, мы остановимся на смотровой площадке и полюбуемся с высоты 890 метров горными вершинами и искрящимся морем!

🥕 После возвращения в конюшню вы сможете, по желанию, угостить скакунов морковью или яблоками, привезёнными с собой.

Кому подойдет прогулка

И новичкам, и тем, кто уверенно держится в седле: опыт наездника неважен, мы всему вас обучим.

Организационные детали