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Севастополь и Балаклава с посещением музея "Завод по ремонту подлодок"

Юг-Тур
Юг-Тур – Гид из Алушты
Экскурсия ⛳ включает в себя посещение Балаклавы и Севастополя — мест, где проходили сражения за каждый сантиметр земли.
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  • 👥Групповая
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🚌На автобусе
  • 🕐Длительность 11 часов
  • 👫 Группа не более 20 человек

  • 1 600 ₽ за человека

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Севастополь и Балаклава с посещением музея "Завод по ремонту подлодок"
Севастополь и Балаклава с посещением музея "Завод по ремонту подлодок"

Что вы увидите

  • Площадь Нахимова
  • Графская пристань
  • Арт-Бухта
  • Балаклавская бухта
Что вас ожидает: Севастополь — город 🏙️ русской Славы, знаменитый на весь мир. Севастополь и Балаклава находятся на берегу Чёрного моря 🌊 на территории юго-западного Крыма
Во время экскурсии 🧭 маршрут проходит по площади Нахимова, Графской пристани, Арт-Бухте. После этого переезд в Балаклаву к бухте, скрытой среди скал, где находилась база подводного флота СССР. Организационные детали:1. Приходить на посадку к назначенному времени без опозданий;
2. В случае задержки транспорта не покидать места посадки до прибытия представителя фирмы;
3. На всех маршрутах иметь удобную обувь, в летнее время головные уборы;
4. На горные маршруты идти только в спортивной обуви;

5. Отправляясь на экскурсию ⛳ в монастырь, одеваться необходимо соответствующим образом:

  • женщины должны быть в юбках или платьях не выше колен, головы и плечи покрыты платками;
  • мужчинам запрещается находится на территории монастыря в шортах и без рубашек.
Что входит
  • Транспортно-экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • доп. расходы — 500 руб.
  • посещение музея подводных лодок — 300 руб.
  • личные расходы (еда, вода, сувениры и пр. ).
Начало и место завершения
🚩 Остановка на ул. Горького у кинотеатра "Шторм"
Севастополь и Балаклава с посещением музея "Завод по ремонту подлодок"
Севастополь и Балаклава с посещением музея "Завод по ремонту подлодок"
Севастополь и Балаклава с посещением музея "Завод по ремонту подлодок"
Севастополь и Балаклава с посещением музея "Завод по ремонту подлодок"

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Юг-Тур
Юг-Тур
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