Что вас ожидает: Севастополь — город 🏙️ русской Славы, знаменитый на весь мир. Севастополь и Балаклава находятся на берегу Чёрного моря 🌊 на территории юго-западного Крыма

Во время экскурсии 🧭 маршрут проходит по площади Нахимова, Графской пристани, Арт-Бухте. После этого переезд в Балаклаву к бухте, скрытой среди скал, где находилась база подводного флота СССР. Организационные детали:1. Приходить на посадку к назначенному времени без опозданий;

2. В случае задержки транспорта не покидать места посадки до прибытия представителя фирмы;

3. На всех маршрутах иметь удобную обувь, в летнее время головные уборы;

4. На горные маршруты идти только в спортивной обуви;

5. Отправляясь на экскурсию ⛳ в монастырь, одеваться необходимо соответствующим образом: