Что вас ожидает: Севастополь — город 🏙️ русской Славы, знаменитый на весь мир. Севастополь и Балаклава находятся на берегу Чёрного моря 🌊 на территории юго-западного Крыма
Во время экскурсии 🧭 маршрут проходит по площади Нахимова, Графской пристани, Арт-Бухте. После этого переезд в Балаклаву к бухте, скрытой среди скал, где находилась база подводного флота СССР. Организационные детали:1. Приходить на посадку к назначенному времени без опозданий;
2. В случае задержки транспорта не покидать места посадки до прибытия представителя фирмы;
3. На всех маршрутах иметь удобную обувь, в летнее время головные уборы;
4. На горные маршруты идти только в спортивной обуви;
5. Отправляясь на экскурсию ⛳ в монастырь, одеваться необходимо соответствующим образом:
- женщины должны быть в юбках или платьях не выше колен, головы и плечи покрыты платками;
- мужчинам запрещается находится на территории монастыря в шортах и без рубашек.