Загадки средневекового Бахчисарая

Исследовать Качи-Кальон, Бисерный храм, Успенский скальный монастырь и открыть волшебные пейзажи

Вы узнаете историю монастырей, основанных в затерянных гротах Крымских гор.

Погрузитесь в ранние этапы распространения христианства на полуострове.

Оцените панорамные виды и откроете геологические особенности края.

Отведаете аутентичные блюда крымских татар.

А если захотите, я отвезу вас в Ханский дворец, где вы прикоснетесь к эпохе Крымского ханства.
Загадки средневекового Бахчисарая
Загадки средневекового Бахчисарая
Загадки средневекового Бахчисарая
Загадки средневекового Бахчисарая
Загадки средневекового Бахчисарая
Загадки средневекового Бахчисарая
Загадки средневекового Бахчисарая
Загадки средневекового Бахчисарая
Загадки средневекового Бахчисарая
Загадки средневекового Бахчисарая
Загадки средневекового Бахчисарая
Загадки средневекового Бахчисарая
Загадки средневекового Бахчисарая
Загадки средневекового Бахчисарая
Загадки средневекового Бахчисарая
Загадки средневекового Бахчисарая

Что вас ожидает

Таинственный Качи-Кальон

На территории Бахчисарайского историко-культурного заповедника вы исследуете средневековый пещерный город, раскинувшийся в долине реки Качи. Погуляете по его гротам, послушаете рассказы о живших здесь монахах-отшельниках. Выясните, какие легенды ходят вокруг Качи-Кальона и о чем спорят историки.

Бисерный храм и Успенский скальный монастырь

Неподалеку я покажу скит Анастасии Узорешительницы, больше известный как Бисерный храм. Вы осмотрите необычные интерьеры сооружения и узнаете, почему именно так решили украсить обитель. Далее переместимся в знаковый монастырь, куда приезжали поклониться святыням многие правители. В живописном комплексе поговорим о многовековой истории скальных сооружений. А поднимаясь наверх по Гамлетовской лестнице, вы рассмотрите барельефы разных храмов планеты.

Незабываемые панорамы и гастрономические впечатления

Все религиозно-исторические памятники в нашей программе находятся в окружении Крымских гор, поэтому в поездке вы насладитесь целым спектром вдохновляющих пейзажей. Откроете захватывающие дух ракурсы и сделаете яркие снимки. А в середине экскурсии я предложу пообедать в приятном заведении, где угощают настоящими традиционными блюдами крымских татар.

🏛 В завершение, если захотите, отправимся в Ханский дворец, также принадлежащий к Бахчисарайскому заповеднику. Вы осмотрите бывшую резиденцию крымских ханов и единственный в мире образец крымско-татарской дворцовой архитектуры.

Организационные детали

  • Экскурсия авто-пешеходная, проходит на комфортабельном микроавтобусе
  • Дополнительные расходы: тропа по Качи-Кальону — 100 руб. /человека, посещение Ханского дворца — 300 руб. /человека

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
на автовокзале Алушты
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 11 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

По выбранному вами времени

Александр
Александр
В Алуште я живу 35 лет. Походами увлекаюсь давно, последние 10 лет занимаюсь туризмом профессионально. Больше всего интересуюсь геологией Крымских гор. Буду рад показать гостям Крыма захватывающие высоты и рассказать о невероятной природе, истории и легендах нашего края.
Задать вопрос

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Алушты

🎩Индивидуальные🚌На автобусе🧒Для детей🏡Выездные

Еще несколько похожих предложений в Алуште

Качи-Кальон: тайны Бахчисарайского заповедника
1 500
за 1 чел.
Качи-Кальон: тайны Бахчисарайского заповедника
Прикоснуться к Средневековью в пещерном монастыре, открыть место силы и посетить Марсианское озеро
в среду и воскресенье в 08:30
Водопад Джур-Джур, храм-маяк и Сырная скала
Индивидуальная экскурсия
5
1
5 500
за 1-4 чел.
Водопад Джур-Джур, храм-маяк и Сырная скала
Оценить пейзажи самого известного водопада в Крыму, посетить необычный музей и скальный комплекс
В столицу Крымского ханства
Индивидуальная экскурсия
5
6
10ч
7 800
за 1-5 чел.
В столицу Крымского ханства
История Бахчисарая, Успенский монастырь и крепость Чуфут-Кале
Поездка в женский Топловский монастырь
10ч
1 500
за 1 чел.
Поездка в женский Топловский монастырь
Авто-пешеходная экскурсия в женский Топловский монастырь
По пятницам с 08:30
Аю-Даг: пейзажи и предания Медведь-горы
Индивидуальная экскурсия
5
4
6 500
за 1-5 чел.
Аю-Даг: пейзажи и предания Медведь-горы
Отправиться на живописный и познавательный трекинг из Алушты
Треккинг по пещерам и гротам Таш-Джаргана
Индивидуальная экскурсия
4 500
за 1-8 чел.
Треккинг по пещерам и гротам Таш-Джаргана
Прикоснуться к тайнам таврских святилищ, узнать о древних жителях Крыма и открыть яркие панорамы
Групповой поход «Тайны горы Демерджи»
5
1
2 000
за 1 чел.
Групповой поход «Тайны горы Демерджи»
Покорить вершину Аленга, исследовать долину Привидений и полюбоваться волшебными пейзажами
в воскресенье в 08:15
Демерджи. Загадки «Долины Привидений»
Индивидуальная экскурсия
5
12
5ч 30м
7 000
за 1-6 чел.
Демерджи. Загадки «Долины Привидений»
Оказаться среди реликтовых лесов, увидеть панораму Алуштинской долины и узнать тайны заповедника
Экскурсия+треккинг: Сырные скалы, водопад Джур-Джур и храм-маяк
Индивидуальная экскурсия
12ч
10 400
за 1-3 чел.
Экскурсия+треккинг: Сырные скалы, водопад Джур-Джур и храм-маяк
Вдохновиться удивительной природой Крыма, проводить закат и увезти с собой сотни фото-воспоминаний
Из Алушты — в Бахчисарай!
4.3
8
10ч
1 600
за 1 чел.
Из Алушты — в Бахчисарай!
Погрузиться в историю Крыма и осмотреть Ханский дворец, Успенский монастырь и пещерный Чуфут-Кале
Золотое кольцо Крыма: главные святыни
12ч
1 800
за 1 чел.
Золотое кольцо Крыма: главные святыни
Посетить храмы, церкви и соборы невероятной красоты и услышать их истории и предания
Индивидуальное восхождение по Виа-Феррата
Индивидуальная экскурсия
5
12
5800
5 220
за 1-4 чел.
Индивидуальное восхождение по Виа-Феррата
Увлекательный треккинг к подножью Ильяс Кая и Храму Солнца по «железной тропе»

Александр проводит ещё 4 экскурсии

Открыть природу горного Крыма
Индивидуальная экскурсия
5
17
6 500
за 1-5 чел.
Открыть природу горного Крыма
Живописная прогулка по Боткинской и Штангеевской «тропам здоровья» с профессиональным проводником
Треккинг «Великий Чатыр-Даг, могучий хан яйлы. »
Индивидуальная экскурсия
5
14
6 500
за 1-5 чел.
Треккинг «Великий Чатыр-Даг, могучий хан яйлы. »
Подняться на восточный отрог горы, открыть вдохновляющие панорамы и познакомиться с историями края
Неизведанная Северная Демерджи
Индивидуальная экскурсия
5
7
6 500
за 1-5 чел.
Неизведанная Северная Демерджи
Подняться к Лысому Ивану, осмотреть грот, найденный юными краеведами, и погулять по лавандовому полю
Фантастический Крым: большое путешествие из Алушты
Индивидуальная экскурсия
5
2
10ч
11 700
за 1-8 чел.
Фантастический Крым: большое путешествие из Алушты
Самые интересные и живописные места Южного берега на насыщенной авто-пешеходной экскурсии
У нас ещё много экскурсий 😎 в Алуште. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Алуште
🇷🇺