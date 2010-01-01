Что вас ожидает

Таинственный Качи-Кальон

На территории Бахчисарайского историко-культурного заповедника вы исследуете средневековый пещерный город, раскинувшийся в долине реки Качи. Погуляете по его гротам, послушаете рассказы о живших здесь монахах-отшельниках. Выясните, какие легенды ходят вокруг Качи-Кальона и о чем спорят историки.

Бисерный храм и Успенский скальный монастырь

Неподалеку я покажу скит Анастасии Узорешительницы, больше известный как Бисерный храм. Вы осмотрите необычные интерьеры сооружения и узнаете, почему именно так решили украсить обитель. Далее переместимся в знаковый монастырь, куда приезжали поклониться святыням многие правители. В живописном комплексе поговорим о многовековой истории скальных сооружений. А поднимаясь наверх по Гамлетовской лестнице, вы рассмотрите барельефы разных храмов планеты.

Незабываемые панорамы и гастрономические впечатления

Все религиозно-исторические памятники в нашей программе находятся в окружении Крымских гор, поэтому в поездке вы насладитесь целым спектром вдохновляющих пейзажей. Откроете захватывающие дух ракурсы и сделаете яркие снимки. А в середине экскурсии я предложу пообедать в приятном заведении, где угощают настоящими традиционными блюдами крымских татар.

🏛 В завершение, если захотите, отправимся в Ханский дворец, также принадлежащий к Бахчисарайскому заповеднику. Вы осмотрите бывшую резиденцию крымских ханов и единственный в мире образец крымско-татарской дворцовой архитектуры.

Организационные детали