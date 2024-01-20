Летняя Онега: море и северные деревни

Групповой тур в Архангельске
5
3 отзыва
Северные деревни прекрасны и у нас приготовлена для вас целая экспедиция по деревням: Пияла, Сырья, Большой бор, Поле, Ворзогоры. Каждый пункт нашей поездки прекрасен по-своему и самобытности ему не занимать.

А вишенкой на торте будет, конечно же, Кий-остров! Заезды от 2 человек в любой день с конца мая по середину сентября.
Летняя Онега: море и северные деревни
Летняя Онега: море и северные деревни
Летняя Онега: море и северные деревни
Ближайшие даты:
26
мая
9
июн
23
июн
7
июл
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июл
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авг
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даты

Что вас ожидает:

Старинное село Ворзогоры
Старинное село Ворзогоры
Познакомитесь с поморской культурой, узнаете, кто такие поморы и какой у них уклад жизни
По волнам Белого моря
По волнам Белого моря
Отправитесь на Кий-остров наслаждаться природой и осматривать необычный архитектурный ансамбль
Дух старины
Дух старины
Осмотрите старинные поморские деревни и погуляете по берегу моря

Программа тура по дням

1 день

Ворзогоры. Белое море

Ранее отправление в Онегу.

В пути 200 км, грунтовая дорога, маршрутное такси (за доп. плату).

Прибытие в Онегу, обед, оставляем вещи в гостевом доме.

Экскурсия в старинное беломорское село Ворзогоры.

Во время экскурсии вы познакомитесь с поморской культурой, узнаете, кто такие поморы, их уклад жизни.

Посетите музейную комнату «Поморского быта».

Прогуляетесь по берегу Белого моря, подышите морским воздухом.

Увидите уникальный памятник деревянного зодчества — Ворзогорский «тройник», подниметесь на колокольню, откуда открывается великолепный вид на море и Кий-остров.

Прогулка к морю, можно выделить время на купание.

Возвращение в гостевой дом, размещение

Ужин.

Баня по желанию за доп. плату

Ворзогоры. Белое мореВорзогоры. Белое мореВорзогоры. Белое мореВорзогоры. Белое мореВорзогоры. Белое мореВорзогоры. Белое море
2 день

Кий-остров

Домашний завтрак.

Встреча с экскурсоводом.

Отправление на Кий-остров на катере (40 минут по морю).

Кий — небольшой, поросший соснами живописный остров-камень в Белом море неподалеку от устья реки Онеги.

Беломорские закаты, богатые рыбой прибрежные воды, гранитная седина скал, песчаные пляжи и великолепные сосновые боры, необычайно интересный архитектурный ансамбль и история Кийского Крестного монастыря привлекают туристов.

Возвращение в Онегу, обед в гостевом доме или ланч-бокс с собой.

Ужин.

Баня по желанию за доп. плату.

Кий-островКий-островКий-остров
3 день

Поморские деревни. Возвращение в Архангельск

Ранний завтрак.

Отправление вверх по реке по деревням Сырья, Большой Бор, Поле, Пияла.

Здесь можно подержать в руках старинную утварь, пройтись по прохладным вековым половицам родовой поморской избы и проследить, как менялся быт поморов на протяжении последних двух веков.

Обед в гостевом доме.

Около 18:00 возвращение и отправление в Архангельск на маршрутном такси (за доп. плату).

Поморские деревни. Возвращение в АрхангельскПоморские деревни. Возвращение в АрхангельскПоморские деревни. Возвращение в АрхангельскПоморские деревни. Возвращение в Архангельск

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостевом доме.

Стоимость тура при группе от 2 человек:

  • двухместное размещение — 31 500 руб. /чел.;
  • одноместное размещение — 36 500 руб. /чел.

Варианты проживания

Гостевой дом «Аленушка»

2 ночи

Гостевой комплекс состоит из трех благоустроенных деревянных коттеджей, в которых имеются одно, двух и трёхместные номера, санузлы с душевыми кабинками, кухни-гостиные с необходимым набором посуды, холодильником, электрическим чайником и телевизором. Также имеется Wi-Fi.

На территории расположена русская баня с верандой для отдыха, беседка, теннисный стол, деревянные качели и очаг, на котором можно приготовить мясо или рыбу.

На территории гостевого комплекса имеется охраняемая стоянка для автомобилей. По желанию туристов могут быть организованы экскурсии на Кий-остров и по Онежскому району.

Для наших гостей мы предлагаем вкусные, домашние завтраки, обеды и ужины, которые Вы можете отведать в кафе «Кают-компания», которое расположено на территории гостевого комплекса или заказать еду в номер.

Гостевой дом «Аленушка»Гостевой дом «Аленушка»Гостевой дом «Аленушка»Гостевой дом «Аленушка»Гостевой дом «Аленушка»

Гостевой дом «Онежская гора»

2 ночи

Домашний отель «Онежская гора» расположен в доме, который был построен в 1894 году на ж/д станции «Холмогорская». В 2006 году дом был перевезен в Онегу и спустя 13 лет приобрел новый статус, а также третий этаж и бани.

Отель предлагает 12 номеров различного класса:

  • Стандартные номера с двумя раздельными кроватями (санузел, душевая кабина, завтраки входят в стоимость проживания).
  • Номера с двуспальной кроватью (санузел, душевая кабина, сауна (в процессе ремонта), завтраки также входят в стоимость).
  • Семейный номер (двуспальная кровать, односпальная кровать, санузел, душевая кабина, завтраки).

Заезд в Домашний отель «Онежская гора» осуществляется с 14:00, выезд до 12:00.

Гостевой дом «Онежская гора»Гостевой дом «Онежская гора»Гостевой дом «Онежская гора»Гостевой дом «Онежская гора»

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • 2 ночи в гостевом доме (г. Онега)
  • Питание 2 завтрака, 3 обеда, 2 ужина
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание по программе тура
Что не входит в цену
  • Авиа - или ж/д билеты до Архангельска и обратно
  • Трансфер от/до аэропорта или ж/д вокзала
  • Дорога Архангельск - Онега - Архангельск - 3 600 руб. (туда - обратно)
  • Питание, не включенное в программу тура
  • Проживание в Архангельске до и после тура
Место начала и завершения?
Архангельск
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Страховка входит в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Какова стоимость трансфера?

Легковой (до 4 человек, эконом):

  • аэропорт — город — 2 500 руб. /машина;
  • город — аэропорт — 2 500 руб. /машина;
  • ж/д вокзал — город — 1 700 руб. /машина;
  • город — ж/д вокзал — 1 700 руб. /машина.

Легковой (до 4 человек, комфорт):

  • аэропорт — город — 3 000 руб. /машина;
  • город — аэропорт — 3 000 руб. /машина;
  • ж/д вокзал — город — 2 300 руб. /машина;
  • город — ж/д вокзал — 2 300 руб. /машина.

Минивен (до 8 человек):

  • аэропорт — город — 4 000 руб. /автобус;
  • город — аэропорт — 4 000 руб. /автобус;
  • ж/д вокзал — город — 3 500 руб. /автобус;
  • город — ж/д вокзал — 3 500 руб. /автобус.

Автобус до 20 человек:

  • аэропорт — город — 4 500 руб. /автобус;
  • город — аэропорт — 4 500 руб. /автобус;
  • ж/д вокзал — город — 4 000 руб. /автобус;
  • город — ж/д вокзал — 4 000 руб. /автобус.
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Е
20 янв 2024
Как всегда всё чëтко! Своевременное информирование, по всем вопросам на связи в любое время. Большое спасибо за замечательно организованный отдых!
Т
16 янв 2024
Организовано было все хорошо, транспортное обслуживание, питание, экскурсии. Рекомендую. Можно еще включить в программу Северный морской музей, там тоже интересно, его мы посещали самостоятельно.
Д
14 янв 2024
Кто был на связи - молодцы. Мы не чувствовали себя брошенными. Это главное.
Кто был на связи - молодцы. Мы не чувствовали себя брошенными. Это главное.Кто был на связи - молодцы. Мы не чувствовали себя брошенными. Это главное.Кто был на связи - молодцы. Мы не чувствовали себя брошенными. Это главное.Кто был на связи - молодцы. Мы не чувствовали себя брошенными. Это главное.Кто был на связи - молодцы. Мы не чувствовали себя брошенными. Это главное.

Тур входит в следующие категории Архангельска

Можно с детьмиВсе туры3-дневные турыНа автобусе

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