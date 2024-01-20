А вишенкой на торте будет, конечно же, Кий-остров! Заезды от 2 человек в любой день с конца мая по середину сентября.
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Ворзогоры. Белое море
Ранее отправление в Онегу.
В пути 200 км, грунтовая дорога, маршрутное такси (за доп. плату).
Прибытие в Онегу, обед, оставляем вещи в гостевом доме.
Экскурсия в старинное беломорское село Ворзогоры.
Во время экскурсии вы познакомитесь с поморской культурой, узнаете, кто такие поморы, их уклад жизни.
Посетите музейную комнату «Поморского быта».
Прогуляетесь по берегу Белого моря, подышите морским воздухом.
Увидите уникальный памятник деревянного зодчества — Ворзогорский «тройник», подниметесь на колокольню, откуда открывается великолепный вид на море и Кий-остров.
Прогулка к морю, можно выделить время на купание.
Возвращение в гостевой дом, размещение
Ужин.
Баня по желанию за доп. плату
Кий-остров
Домашний завтрак.
Встреча с экскурсоводом.
Отправление на Кий-остров на катере (40 минут по морю).
Кий — небольшой, поросший соснами живописный остров-камень в Белом море неподалеку от устья реки Онеги.
Беломорские закаты, богатые рыбой прибрежные воды, гранитная седина скал, песчаные пляжи и великолепные сосновые боры, необычайно интересный архитектурный ансамбль и история Кийского Крестного монастыря привлекают туристов.
Возвращение в Онегу, обед в гостевом доме или ланч-бокс с собой.
Ужин.
Баня по желанию за доп. плату.
Поморские деревни. Возвращение в Архангельск
Ранний завтрак.
Отправление вверх по реке по деревням Сырья, Большой Бор, Поле, Пияла.
Здесь можно подержать в руках старинную утварь, пройтись по прохладным вековым половицам родовой поморской избы и проследить, как менялся быт поморов на протяжении последних двух веков.
Обед в гостевом доме.
Около 18:00 возвращение и отправление в Архангельск на маршрутном такси (за доп. плату).
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостевом доме.
Стоимость тура при группе от 2 человек:
- двухместное размещение — 31 500 руб. /чел.;
- одноместное размещение — 36 500 руб. /чел.
Варианты проживания
Гостевой дом «Аленушка»
Гостевой комплекс состоит из трех благоустроенных деревянных коттеджей, в которых имеются одно, двух и трёхместные номера, санузлы с душевыми кабинками, кухни-гостиные с необходимым набором посуды, холодильником, электрическим чайником и телевизором. Также имеется Wi-Fi.
На территории расположена русская баня с верандой для отдыха, беседка, теннисный стол, деревянные качели и очаг, на котором можно приготовить мясо или рыбу.
На территории гостевого комплекса имеется охраняемая стоянка для автомобилей. По желанию туристов могут быть организованы экскурсии на Кий-остров и по Онежскому району.
Для наших гостей мы предлагаем вкусные, домашние завтраки, обеды и ужины, которые Вы можете отведать в кафе «Кают-компания», которое расположено на территории гостевого комплекса или заказать еду в номер.
Гостевой дом «Онежская гора»
Домашний отель «Онежская гора» расположен в доме, который был построен в 1894 году на ж/д станции «Холмогорская». В 2006 году дом был перевезен в Онегу и спустя 13 лет приобрел новый статус, а также третий этаж и бани.
Отель предлагает 12 номеров различного класса:
- Стандартные номера с двумя раздельными кроватями (санузел, душевая кабина, завтраки входят в стоимость проживания).
- Номера с двуспальной кроватью (санузел, душевая кабина, сауна (в процессе ремонта), завтраки также входят в стоимость).
- Семейный номер (двуспальная кровать, односпальная кровать, санузел, душевая кабина, завтраки).
Заезд в Домашний отель «Онежская гора» осуществляется с 14:00, выезд до 12:00.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- 2 ночи в гостевом доме (г. Онега)
- Питание 2 завтрака, 3 обеда, 2 ужина
- Транспортное и экскурсионное обслуживание по программе тура
Что не входит в цену
- Авиа - или ж/д билеты до Архангельска и обратно
- Трансфер от/до аэропорта или ж/д вокзала
- Дорога Архангельск - Онега - Архангельск - 3 600 руб. (туда - обратно)
- Питание, не включенное в программу тура
- Проживание в Архангельске до и после тура
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка входит в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Какова стоимость трансфера?
Легковой (до 4 человек, эконом):
- аэропорт — город — 2 500 руб. /машина;
- город — аэропорт — 2 500 руб. /машина;
- ж/д вокзал — город — 1 700 руб. /машина;
- город — ж/д вокзал — 1 700 руб. /машина.
Легковой (до 4 человек, комфорт):
- аэропорт — город — 3 000 руб. /машина;
- город — аэропорт — 3 000 руб. /машина;
- ж/д вокзал — город — 2 300 руб. /машина;
- город — ж/д вокзал — 2 300 руб. /машина.
Минивен (до 8 человек):
- аэропорт — город — 4 000 руб. /автобус;
- город — аэропорт — 4 000 руб. /автобус;
- ж/д вокзал — город — 3 500 руб. /автобус;
- город — ж/д вокзал — 3 500 руб. /автобус.
Автобус до 20 человек:
- аэропорт — город — 4 500 руб. /автобус;
- город — аэропорт — 4 500 руб. /автобус;
- ж/д вокзал — город — 4 000 руб. /автобус;
- город — ж/д вокзал — 4 000 руб. /автобус.