Гостевой комплекс состоит из трех благоустроенных деревянных коттеджей, в которых имеются одно, двух и трёхместные номера, санузлы с душевыми кабинками, кухни-гостиные с необходимым набором посуды, холодильником, электрическим чайником и телевизором. Также имеется Wi-Fi.

На территории расположена русская баня с верандой для отдыха, беседка, теннисный стол, деревянные качели и очаг, на котором можно приготовить мясо или рыбу.

На территории гостевого комплекса имеется охраняемая стоянка для автомобилей. По желанию туристов могут быть организованы экскурсии на Кий-остров и по Онежскому району.

Для наших гостей мы предлагаем вкусные, домашние завтраки, обеды и ужины, которые Вы можете отведать в кафе «Кают-компания», которое расположено на территории гостевого комплекса или заказать еду в номер.