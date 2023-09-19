Туры из аэропорта Астрахани

Найдено 3 тура в категории «Из аэропорта» в Астрахани, цены от 28 200 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Мёртвое море в России. Озёра Баскунчак и Эльтон
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
2 отзыва
Мёртвое море в России. Озёра Баскунчак и Эльтон
Начало: городской округ Волгоград, аэропорт Волгоград (Гум...
30 000 за человека
Театральный уикенд в Астрахани: 2 спектакля, творческая встреча и мастер-класс
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
Театральный уикенд в Астрахани: погружение в мир искусства
Проведите выходные в Астрахани, наслаждаясь театральным искусством, встречами с артистами и мастер-классами
Начало: Аэропорт ИМ.Б.М. Кустодиева в Астрахани, 13:00. Ре...
14 сен в 08:00
21 сен в 08:00
28 200 за человека
Летний закат в оттенках розового: водная прогулка к цветущим лотосам в дельте Волги
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
Летний закат в оттенках розового: водная прогулка к цветущим лотосам в дельте Волги
Провести вечер на лотосовом озере, пообедать на осетровой ферме и погулять по Астрахани
Начало: Аэропорт Астрахани, первая половина дня
9 авг в 10:00
31 900 за человека

Последние отзывы на туры

  • С
    Светлана
    19 сентября 2023
    Мёртвое море в России. Озёра Баскунчак и Эльтон
    Максиму и Надежде большой «респект» за мастерски, с теплом, любовью и фантазией организованный тур.
  • С
    Светлана
    19 сентября 2023
    Мёртвое море в России. Озёра Баскунчак и Эльтон
    Побывала в туре в начале сентября. Потрясающий в своей первозданной красоте и необычности край! Каждый день новые открытия и впечатления!
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    Максиму и Надежде спасибо за теплый прием, за уют их гостевого дома, за встречи с чудесными людьми, любящими и болеющими за свои родные места. А еще - за разнообразные вкусняшки, которыми нас не уставали угощать))) И фотосессия, как вишенка на торте! Это приятно) После тура осталось ощущение, что мы наведывались в гости к хорошим давним друзьям. Очень и очень рада, что нашла этот тур, безусловно рекомендую!

Ответы на вопросы от путешественников по Астрахани в категории «Из аэропорта»

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  3. Летний закат в оттенках розового: водная прогулка к цветущим лотосам в дельте Волги
Сколько стоит тур в Астрахани в июле 2024
Сейчас в Астрахани в категории "Из аэропорта" можно забронировать 3 тура от 28 200 до 31 900. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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