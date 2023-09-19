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Авторский тур
4 дня
Мёртвое море в России. Озёра Баскунчак и Эльтон
Начало: городской округ Волгоград, аэропорт Волгоград (Гум...
30 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Театральный уикенд в Астрахани: погружение в мир искусства
Проведите выходные в Астрахани, наслаждаясь театральным искусством, встречами с артистами и мастер-классами
Начало: Аэропорт ИМ.Б.М. Кустодиева в Астрахани, 13:00. Ре...
14 сен в 08:00
21 сен в 08:00
28 200₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Летний закат в оттенках розового: водная прогулка к цветущим лотосам в дельте Волги
Провести вечер на лотосовом озере, пообедать на осетровой ферме и погулять по Астрахани
Начало: Аэропорт Астрахани, первая половина дня
9 авг в 10:00
31 900₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ССветлана19 сентября 2023Максиму и Надежде большой «респект» за мастерски, с теплом, любовью и фантазией организованный тур.
- ССветлана19 сентября 2023Побывала в туре в начале сентября. Потрясающий в своей первозданной красоте и необычности край! Каждый день новые открытия и впечатления!
Ответы на вопросы от путешественников по Астрахани в категории «Из аэропорта»
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