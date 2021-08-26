Выезд в село Усть-Кокса.
Отправление из Новосибирска в 20:00 (время местное, MSK+4) за день до начала путешествия. Место отправления – ул. Советская, 65.
Отправление из Барнаула в 23:50 (время местное, MSK+4) за день до начала путешествия. Место отправления – ресторанно-гостиничный комплекс «Облепиха» (Новоалтайск, Дорожная ул., 13).
Выезд из Горно-Алтайска (аэропорт) в 11:00.
Дорога проходит по знаменитому Чуйскому тракту среди скалистых кряжей Горного Алтая, далее по Канской степи в Уймонскую долину.
Прибытие в село Усть-Кокса. Размещение в палаточном лагере.
Получение снаряжения. Инструктаж.
Ужин. Вечер знакомств.
Протяженность: на авто – 825 км от Новосибирска / 640 км от Барнаула (Новоалтайска) / 375 км от Горно-Алтайска; пешком – 3 км
Питание включено: обед, ужин в кафе. Питание в дороге – за свой счет.
Ранний подъем.
В 08:00 выезд в д. Тюнгур. Из Тюнгура заброска на машине до стоянки "Елань".
Подъем вдоль реки Кучерла. По пути – осмотр скального грота у реки Куйлю, в нише которого можно увидеть более 100 наскальных рисунков.
Река Кучерла (от алтайского Куджур-Лы, «с солонцами»), образованная слиянием двух горных ручьев Мюшту-Айры и Кони-Айры, имеет удивительный, молочный цвет воды с бирюзовым отливом.
Общая протяженность реки около 50 км, на своем пути она прорезает множество горных хребтов и морен, бьется в теснинах, образуя почти непрерывную цепь сложных порогов.
Протяженность: на авто – 74 км, пешком, в сопровождении вьючных лошадей – 12 км.
Питание включено: завтрак в кафе, обед и ужин – походная кухня.
В долине реки Кучерлы насчитывается более 40 озер тектонического, карового и мореного происхождения.
Самое крупное из них – Кучерлинское озеро – с востока и запада замкнуто горными хребтами, устремляющимися в него каменными осыпями с высоты до 3000 м, с юга – узкой долиной Кучерлы, а с севера – мореными отложениями, создающими запруду.
Озеро наполнено ледяной водой зеленовато-голубого оттенка.
Его длина 5220 м, высота над уровнем моря 1790 м, максимальная ширина 900 м, максимальная глубина 55 м.
Протяженность: пешком, в сопровождении вьючных лошадей – 18 км.
Питание включено: завтрак, обед и ужин – походная кухня.
Переход под перевал Кара-Тюрек.
Лагерь на верхней границе леса.
Протяженность: пешком, в сопровождении вьючных лошадей – 7 км.
Питание включено: завтрак, обед и ужин – походная кухня.
Подъем на перевал Кара-Тюрек (категория сложности 1А, 3060 м, характер препятствий – осыпной), с которого открывается великолепный панорамный вид на гору Белуха и бесконечные вершины Катунского хребта. Хорошая возможность фото-, видеосъемки.
Ночевка в базовом лагере на оз. Ак-Кем (высота над уровнем моря ок. 2010 м).
Протяженность: пешком, в сопровождении вьючных лошадей – 10 км.
Питание включено: завтрак, обед и ужин – походная кухня.
Радиальный выход к Ак-кемскому леднику и озеру горных духов.
Посещение часовни.
Тропа идет вдоль озера Ак-кем, через несколько живописных подвесных мостиков, преодолевает нагромождения камней в виде старой морены и выводит в верховья р. Ак-кем, вытекающей из царства льда и холода.
Обед у Ак-кемского ледника.
Отличная возможность фото- и видеосъемки.
По дороге можно подняться к озеру Горных духов (по желанию и самочувствию группы).
Протяженность: пешком – 20 + 4 км.
Питание включено: завтрак, обед и ужин – походная кухня.
Радиальный выход в ущелье реки Ак-Оюк, в долину семи озер.
В верховьях реки Ак-Оюк находятся красивейшие озера, каждое из которых имеет свой неповторимый оттенок: бирюзовый, зеленый, молочно-голубой и иссиня-черный.
После экскурсии спуск в базовый лагерь.
Обед.
После обеда экскурсия в ущелье Ярлу (по желанию), где выстроен целый город из камней.
Протяженность: пешком – 8 + 6 км.
Питание включено: завтрак, обед и ужин – походная кухня.
«Ак-Кем» в переводе с тюркского «Белая вода».
Действительно, вода в реке имеет молочно-белый оттенок.
Река берет свое начало из Ак-Кемского ледника и несет в своих водах мелкие кусочки каменной извести со склонов Белухи.
Протяженность: пешком – 16 км.
Питание включено: завтрак, обед и ужин – походная кухня.
Переход до стоянки "Три берёзы".
Спуск на ГАЗ-66 до Тюнгура.
Переезд Тюнгур – Усть-Кокса.
Прибытие на туркомплекс.
Размещение на территории туркомплекса в палатках.
Прощальный вечер.
Протяженность: пешком – 8, на авто – 84 км.
Питание включено: завтрак и обед – походная кухня, ужин в кафе.
Утром сдача снаряжения и свободное время.
Обед.
После обеда экскурсия в село Верхний Уймон – одно из старейших сел Усть-Коксинского района.
Село было основано староверами около 300 лет назад.
В селе находятся два музея: Краеведческий им. Н.К. Рериха и Музей старообрядчества.
Отправление в Горно-Алтайск в 15:00.
Приезд в Горно-Алтайск в 21:00.
Размещение в гостинице (самостоятельно).
Трансфер в аэропорт самостоятельно.
Отправление в Новосибирск / Барнаул (Новоалтайск) (время местное, разница с Москвой + 4 часа) в 17:30.
Ужин в пути за свой счет.
В 05:00 следующего дня прибытие в Барнаул (Новоалтайск), в 08:00 прибытие в Новосибирск (время ориентировочное).
Протяженность: на авто – 375 км до Горно-Алтайска / 640 км до Барнаула / 825 км до Новосибирска.
Питание: завтрак и обед в кафе. Ужин в пути за свой счёт.
На протяжении всего маршрута ночевки в 2-3-х местных туристических палатках.
Вы можете жить в отдельной палатке один, без доплаты (в этом случае нести палатку придется самостоятельно, в те дни когда нет лошадей).
До места начала маршрута и обратно организован трансфер (не входит в стоимость тура и оплачивается отдельно).
Трансфер до с. Усть-Кокса отправляется:
Трансфер из с. Усть-Кокса отправляется:
Маршрут представляет собой треккинг по горным тропам, который не требует использования специальных навыков, но для его прохождения необходима хорошая физическая подготовка.
Людям, нуждающимся в постоянном врачебном наблюдении, путешествовать по данному маршруту мы не рекомендуем.
Возможно участие детей, начиная с 12 лет, но только в сопровождении взрослых, с 16-ти лет можно путешествовать самостоятельно.
На маршруте возможно посещение бани:
Иностранным гражданам необходимо оформлять пропуск в Усть-Коксинский район. Оформляется бесплатно, нужен скан паспорта (страница с фото), а также адрес и телефон. Подать документы на пропуск необходимо не позднее, чем за 30 дней до даты въезда туриста.
В пути от Новосибирска / Барнаула / Горно-алтайска до начала активной части маршрута и обратно питание самостоятельно в дорожных пунктах питания.
По прибытии в село Усть-Кокса – трехразовое питание в летнем кафе на территории туркомплекса.
На маршруте питание готовит гид-проводник: завтрак и ужин – полевая кухня, обед – сухой паек.
В полевых условиях пища готовится на костре, примусе или газовой горелке. В горном кемпинге на Ак-Кеме – на газовой плите.
Питание облегченное по весу и усиленное по калорийности.
Туристы только по собственному желанию привлекаются к приготовлению пищи, но участвуют в сборе дров.
В меню входят консервированное мясо, рыба, зеленый горошек, кукуруза, фасоль, масло, крупы, макаронные изделия, сыр, колбаса, сало, овощи, фрукты, сухие сливки, изюм, курага, орехи, шоколад, чай, кофе, какао, сгущенное молоко, конфеты, печенье, хлеб, сухари, галеты.
Во время походов есть возможность собирать грибы, ягоды.
Инструктаж по технике безопасности проводит гид-проводник. На маршруте туристов сопровождает 1-2 гида-проводника.
Каждому туристу рекомендуется иметь необходимые в походных условиях лекарства, в личной аптечке должны быть:
В стоимость маршрута включена страховка филиала ООО «Росгосстрах» в Алтайском крае, адрес филиала: Барнаул, ул. Пролетарская, 65, тел. (3852) 379400. Страховка обеспечивает проведение спасательных работ с использованием вертолета в случае необходимости.
Оформляется страховой полис, для туристов до 65 лет стоимость 1665 р.
Если турист старше 65-ти лет, то доплата по возрастному коэффициенту.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер - сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.
Туристам, отправляющимся на маршрут, желательно иметь прививку от клещевого энцефалита.
Для профилактики укуса клеща стоит соблюдать следующие правила:
Для транспортировки группового снаряжения (палаток, тентов, кострового оборудования) и продуктов питания на маршруте, начиная с третьего дня, используются вьючные лошади. Они сопровождают группу до озера Ак-кем (5-й день). Вы несете в рюкзаках только личные вещи и спальник (6-8 кг). На 6-й и 7-й день программы у Вас радиальные выходы из базового лагеря на озере Ак-Кем – налегке.
При желании можно заказать дополнительно лошадь для переноски личных вещей. Стоимость одной лошади – от 1500 руб. /день (необходимо оплачивать шесть дней – 4 дня до озера Ак-Кем + 2 дня на возврат лошадей). Одна лошадь несет до 40 кг груза. К аренде лошади добавляются услуги коневода (1500 руб. /день), один коневод может вести до 4 лошадей одновременно.
По окончании маршрута у вас есть возможность отдохнуть на базе отдыха. Перед уходом в горы вы можете зарезервировать для себя комфортное размещение. Также на базе работает камера хранения, где можно оставить вещи, которые вам не пригодятся в горах.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Детям до 14 лет предоставляется скидка 10%.
Самое главное, чтобы собака не доставляла дискомфорт другим участникам. Питанием обеспечивает хозяин. Также следит за тем, чтобы питомец не испортил снаряжение.
По ночам в горах возле палаток могут бегать мелкие зверьки, хозяин должен следить за реакцией животного.
Также на маршрутах, где есть вьючные лошади необходимо, чтобы собака не лаяла и не пугала лошадей. За воспитание собаки ответственность на хозяине.