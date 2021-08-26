Белуха – это самая высокая вершина Сибири, состоящая из разделенных седловиной Западной (4440м) и Восточной Белухи (4506м). Ледники на ее склонах, общей площадью 70 кв. км, дают начало истокам удивительно красивой и самой крупной на Горном Алтае реки – Катунь. В 1995 г. по решению правительства Республики Алтай был создан природный парк “Белуха”, который является объектом Всемирного наследия Юнеско. По одному из бытующих в Азии преданий, гора Белуха – это будущая Северная Шамбала. Это место связано с именем Н. К. Рериха и ежегодно привлекает сюда сотни почитателей учений великого художника, философа и ученого. Мы предлагаем Вам совершить незабываемое путешествие к вершине, где шаг за шагом перед Вами предстанет на редкость богатый и неповторимый природный мир с элементами культурного наследия древних и современных эпох.

Совершим путешествие к подножию этой величественной, обладающей особым магнетизмом и чарующей красотой вершины

По желанию отправимся в ущелье Ярлу, где выстроен целый город из камней

Сделаем классные фото на фоне самого крупного озера в долине реки Кучерлы, наполненного ледяной водой зеленовато-голубого оттенка

Программа тура по дням

1 день Прибытие в село Усть-Кокса

Выезд в село Усть-Кокса. Отправление из Новосибирска в 20:00 (время местное, MSK+4) за день до начала путешествия. Место отправления – ул. Советская, 65. Отправление из Барнаула в 23:50 (время местное, MSK+4) за день до начала путешествия. Место отправления – ресторанно-гостиничный комплекс «Облепиха» (Новоалтайск, Дорожная ул., 13). Выезд из Горно-Алтайска (аэропорт) в 11:00. Дорога проходит по знаменитому Чуйскому тракту среди скалистых кряжей Горного Алтая, далее по Канской степи в Уймонскую долину. Прибытие в село Усть-Кокса. Размещение в палаточном лагере. Получение снаряжения. Инструктаж. Ужин. Вечер знакомств. Протяженность: на авто – 825 км от Новосибирска / 640 км от Барнаула (Новоалтайска) / 375 км от Горно-Алтайска; пешком – 3 км

Питание включено: обед, ужин в кафе. Питание в дороге – за свой счет.

2 день Подъем вдоль реки Кучерла

Ранний подъем. В 08:00 выезд в д. Тюнгур. Из Тюнгура заброска на машине до стоянки "Елань". Подъем вдоль реки Кучерла. По пути – осмотр скального грота у реки Куйлю, в нише которого можно увидеть более 100 наскальных рисунков. Река Кучерла (от алтайского Куджур-Лы, «с солонцами»), образованная слиянием двух горных ручьев Мюшту-Айры и Кони-Айры, имеет удивительный, молочный цвет воды с бирюзовым отливом. Общая протяженность реки около 50 км, на своем пути она прорезает множество горных хребтов и морен, бьется в теснинах, образуя почти непрерывную цепь сложных порогов. Протяженность: на авто – 74 км, пешком, в сопровождении вьючных лошадей – 12 км.

Питание включено: завтрак в кафе, обед и ужин – походная кухня.

3 день Переход к Кучерлинскому озеру

В долине реки Кучерлы насчитывается более 40 озер тектонического, карового и мореного происхождения. Самое крупное из них – Кучерлинское озеро – с востока и запада замкнуто горными хребтами, устремляющимися в него каменными осыпями с высоты до 3000 м, с юга – узкой долиной Кучерлы, а с севера – мореными отложениями, создающими запруду. Озеро наполнено ледяной водой зеленовато-голубого оттенка. Его длина 5220 м, высота над уровнем моря 1790 м, максимальная ширина 900 м, максимальная глубина 55 м. Протяженность: пешком, в сопровождении вьючных лошадей – 18 км.

Питание включено: завтрак, обед и ужин – походная кухня.

4 день Переход под перевал Кара-Тюрек

Переход под перевал Кара-Тюрек. Лагерь на верхней границе леса. Протяженность: пешком, в сопровождении вьючных лошадей – 7 км.

Питание включено: завтрак, обед и ужин – походная кухня.

5 день Подъем на перевал Кара-Тюрек

Подъем на перевал Кара-Тюрек (категория сложности 1А, 3060 м, характер препятствий – осыпной), с которого открывается великолепный панорамный вид на гору Белуха и бесконечные вершины Катунского хребта. Хорошая возможность фото-, видеосъемки. Ночевка в базовом лагере на оз. Ак-Кем (высота над уровнем моря ок. 2010 м). Протяженность: пешком, в сопровождении вьючных лошадей – 10 км.

Питание включено: завтрак, обед и ужин – походная кухня.

6 день Прогулка к Ак-кемскому леднику и озеру горных духов

Радиальный выход к Ак-кемскому леднику и озеру горных духов. Посещение часовни. Тропа идет вдоль озера Ак-кем, через несколько живописных подвесных мостиков, преодолевает нагромождения камней в виде старой морены и выводит в верховья р. Ак-кем, вытекающей из царства льда и холода. Обед у Ак-кемского ледника. Отличная возможность фото- и видеосъемки. По дороге можно подняться к озеру Горных духов (по желанию и самочувствию группы). Протяженность: пешком – 20 + 4 км.

Питание включено: завтрак, обед и ужин – походная кухня.

7 день Прогулка в ущелье реки Ак-Оюк, в долину семи озер

Радиальный выход в ущелье реки Ак-Оюк, в долину семи озер. В верховьях реки Ак-Оюк находятся красивейшие озера, каждое из которых имеет свой неповторимый оттенок: бирюзовый, зеленый, молочно-голубой и иссиня-черный. После экскурсии спуск в базовый лагерь. Обед. После обеда экскурсия в ущелье Ярлу (по желанию), где выстроен целый город из камней. Протяженность: пешком – 8 + 6 км.

Питание включено: завтрак, обед и ужин – походная кухня.

8 день Спуск вдоль реки Ак-Кем

«Ак-Кем» в переводе с тюркского «Белая вода». Действительно, вода в реке имеет молочно-белый оттенок. Река берет свое начало из Ак-Кемского ледника и несет в своих водах мелкие кусочки каменной извести со склонов Белухи. Протяженность: пешком – 16 км.

Питание включено: завтрак, обед и ужин – походная кухня.

9 день Спуск до Усть-Коксы

Переход до стоянки "Три берёзы". Спуск на ГАЗ-66 до Тюнгура. Переезд Тюнгур – Усть-Кокса. Прибытие на туркомплекс. Размещение на территории туркомплекса в палатках. Прощальный вечер. Протяженность: пешком – 8, на авто – 84 км.

Питание включено: завтрак и обед – походная кухня, ужин в кафе.

10 день Отъезд