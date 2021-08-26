Белуха - сердце Азии. Пеший поход и экскурсии

Белуха - это самая высокая вершина Сибири, состоящая из разделенных седловиной Западной (4440м

5
3 отзыва
Белуха – это самая высокая вершина Сибири, состоящая из разделенных седловиной Западной (4440м) и Восточной Белухи (4506м). Ледники на ее склонах, общей площадью 70 кв. км, дают начало истокам удивительно красивой и самой крупной на Горном Алтае реки – Катунь. В 1995 г. по решению правительства Республики Алтай был создан природный парк “Белуха”, который является объектом Всемирного наследия Юнеско. По одному из бытующих в Азии преданий, гора Белуха – это будущая Северная Шамбала. Это место связано с именем Н. К. Рериха и ежегодно привлекает сюда сотни почитателей учений великого художника, философа и ученого.

Мы предлагаем Вам совершить незабываемое путешествие к вершине, где шаг за шагом перед Вами предстанет на редкость богатый и неповторимый природный мир с элементами культурного наследия древних и современных эпох.
Белуха - сердце Азии. Пеший поход и экскурсии
Белуха - сердце Азии. Пеший поход и экскурсии
Белуха - сердце Азии. Пеший поход и экскурсии
Белуха - сердце Азии. Пеший поход и экскурсии
Белуха - сердце Азии. Пеший поход и экскурсии
Белуха - сердце Азии. Пеший поход и экскурсии
Белуха - сердце Азии. Пеший поход и экскурсии
Белуха - сердце Азии. Пеший поход и экскурсии
Белуха - сердце Азии. Пеший поход и экскурсии
Белуха - сердце Азии. Пеший поход и экскурсии
Белуха - сердце Азии. Пеший поход и экскурсии
Белуха - сердце Азии. Пеший поход и экскурсии
Белуха - сердце Азии. Пеший поход и экскурсии
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Что вас ожидает 🤩

Завораживающее Кучерлинское озеро
Завораживающее Кучерлинское озеро
Сделаем классные фото на фоне самого крупного озера в долине реки Кучерлы, наполненного ледяной водой зеленовато-голубого оттенка
Загадочные Места Силы
Загадочные Места Силы
По желанию отправимся в ущелье Ярлу, где выстроен целый город из камней
Красавица Белуха
Красавица Белуха
Совершим путешествие к подножию этой величественной, обладающей особым магнетизмом и чарующей красотой вершины

Программа тура по дням

1 день
Прибытие в село Усть-Кокса

Выезд в село Усть-Кокса.

Отправление из Новосибирска в 20:00 (время местное, MSK+4) за день до начала путешествия. Место отправления – ул. Советская, 65.

Отправление из Барнаула в 23:50 (время местное, MSK+4) за день до начала путешествия. Место отправления – ресторанно-гостиничный комплекс «Облепиха» (Новоалтайск, Дорожная ул., 13).

Выезд из Горно-Алтайска (аэропорт) в 11:00.

Дорога проходит по знаменитому Чуйскому тракту среди скалистых кряжей Горного Алтая, далее по Канской степи в Уймонскую долину.

Прибытие в село Усть-Кокса. Размещение в палаточном лагере. 

Получение снаряжения. Инструктаж.

Ужин. Вечер знакомств.

Протяженность: на авто – 825 км от Новосибирска / 640 км от Барнаула (Новоалтайска) / 375 км от Горно-Алтайска; пешком – 3 км
Питание включено: обед, ужин в кафе. Питание в дороге – за свой счет.

Прибытие в село Усть-Кокса
2 день
Подъем вдоль реки Кучерла

Ранний подъем.

В 08:00 выезд в д. Тюнгур. Из Тюнгура заброска на машине до стоянки "Елань".

Подъем вдоль реки Кучерла. По пути осмотр скального грота у реки Куйлю, в нише которого можно увидеть более 100 наскальных рисунков.

Река Кучерла (от алтайского Куджур-Лы, «с солонцами»), образованная слиянием двух горных ручьев Мюшту-Айры и Кони-Айры, имеет удивительный, молочный цвет воды с бирюзовым отливом.

Общая протяженность реки около 50 км, на своем пути она прорезает множество горных хребтов и морен, бьется в теснинах, образуя почти непрерывную цепь сложных порогов.

Протяженность: на авто – 74 км, пешком, в сопровождении вьючных лошадей – 12 км.
Питание включено: завтрак в кафе, обед и ужин – походная кухня.

Подъем вдоль реки КучерлаПодъем вдоль реки КучерлаПодъем вдоль реки КучерлаПодъем вдоль реки КучерлаПодъем вдоль реки Кучерла
3 день
Переход к Кучерлинскому озеру

В долине реки Кучерлы насчитывается более 40 озер тектонического, карового и мореного происхождения.

Самое крупное из них Кучерлинское озеро с востока и запада замкнуто горными хребтами, устремляющимися в него каменными осыпями с высоты до 3000 м, с юга узкой долиной Кучерлы, а с севера мореными отложениями, создающими запруду.

Озеро наполнено ледяной водой зеленовато-голубого оттенка.

Его длина 5220 м, высота над уровнем моря 1790 м, максимальная ширина 900 м, максимальная глубина 55 м.

Протяженность: пешком, в сопровождении вьючных лошадей – 18 км.
Питание включено: завтрак, обед и ужин – походная кухня.

Переход к Кучерлинскому озеруПереход к Кучерлинскому озеруПереход к Кучерлинскому озеруПереход к Кучерлинскому озеруПереход к Кучерлинскому озеру
4 день
Переход под перевал Кара-Тюрек

Переход под перевал Кара-Тюрек.

Лагерь на верхней границе леса.

Протяженность: пешком, в сопровождении вьючных лошадей – 7 км.
Питание включено: завтрак, обед и ужин – походная кухня.

Переход под перевал Кара-ТюрекПереход под перевал Кара-ТюрекПереход под перевал Кара-ТюрекПереход под перевал Кара-Тюрек
5 день
Подъем на перевал Кара-Тюрек

Подъем на перевал Кара-Тюрек (категория сложности 1А, 3060 м, характер препятствий осыпной), с которого открывается великолепный панорамный вид на гору Белуха и бесконечные вершины Катунского хребта. Хорошая возможность фото-, видеосъемки.

Ночевка в базовом лагере на оз. Ак-Кем (высота над уровнем моря ок. 2010 м).

Протяженность: пешком, в сопровождении вьючных лошадей – 10 км.
Питание включено: завтрак, обед и ужин – походная кухня.

Подъем на перевал Кара-ТюрекПодъем на перевал Кара-ТюрекПодъем на перевал Кара-ТюрекПодъем на перевал Кара-ТюрекПодъем на перевал Кара-ТюрекПодъем на перевал Кара-ТюрекПодъем на перевал Кара-Тюрек
6 день
Прогулка к Ак-кемскому леднику и озеру горных духов

Радиальный выход к Ак-кемскому леднику и озеру горных духов.

Посещение часовни.

Тропа идет вдоль озера Ак-кем, через несколько живописных подвесных мостиков, преодолевает нагромождения камней в виде старой морены и выводит в верховья р. Ак-кем, вытекающей из царства льда и холода.

Обед у Ак-кемского ледника.

Отличная возможность фото- и видеосъемки.

По дороге можно подняться к озеру Горных духов (по желанию и самочувствию группы).

Протяженность: пешком – 20 + 4 км.
Питание включено: завтрак, обед и ужин – походная кухня.

Прогулка к Ак-кемскому леднику и озеру горных духовПрогулка к Ак-кемскому леднику и озеру горных духовПрогулка к Ак-кемскому леднику и озеру горных духовПрогулка к Ак-кемскому леднику и озеру горных духов
7 день
Прогулка в ущелье реки Ак-Оюк, в долину семи озер

Радиальный выход в ущелье реки Ак-Оюк, в долину семи озер.

В верховьях реки Ак-Оюк находятся красивейшие озера, каждое из которых имеет свой неповторимый оттенок: бирюзовый, зеленый, молочно-голубой и иссиня-черный.

После экскурсии спуск в базовый лагерь.

Обед.

После обеда экскурсия в ущелье Ярлу (по желанию), где выстроен целый город из камней.

Протяженность: пешком – 8 + 6 км.
Питание включено: завтрак, обед и ужин – походная кухня.

Прогулка в ущелье реки Ак-Оюк, в долину семи озерПрогулка в ущелье реки Ак-Оюк, в долину семи озерПрогулка в ущелье реки Ак-Оюк, в долину семи озерПрогулка в ущелье реки Ак-Оюк, в долину семи озерПрогулка в ущелье реки Ак-Оюк, в долину семи озерПрогулка в ущелье реки Ак-Оюк, в долину семи озер
8 день
Спуск вдоль реки Ак-Кем

«Ак-Кем» в переводе с тюркского «Белая вода».

Действительно, вода в реке имеет молочно-белый оттенок.

Река берет свое начало из Ак-Кемского ледника и несет в своих водах мелкие кусочки каменной извести со склонов Белухи.

Протяженность: пешком – 16 км.
Питание включено: завтрак, обед и ужин – походная кухня.

Спуск вдоль реки Ак-КемСпуск вдоль реки Ак-КемСпуск вдоль реки Ак-КемСпуск вдоль реки Ак-КемСпуск вдоль реки Ак-КемСпуск вдоль реки Ак-Кем
9 день
Спуск до Усть-Коксы

Переход до стоянки "Три берёзы".

Спуск на ГАЗ-66 до Тюнгура. 

Переезд Тюнгур Усть-Кокса.

Прибытие на туркомплекс.

Размещение на территории туркомплекса в палатках.

Прощальный вечер.

Протяженность: пешком – 8, на авто  84 км.
Питание включено: завтрак и обед – походная кухня, ужин в кафе.

Спуск до Усть-КоксыСпуск до Усть-КоксыСпуск до Усть-КоксыСпуск до Усть-КоксыСпуск до Усть-КоксыСпуск до Усть-Коксы
10 день
Отъезд

Утром сдача снаряжения и свободное время.

Обед.

После обеда экскурсия в село Верхний Уймон  одно из старейших сел Усть-Коксинского района.

Село было основано староверами около 300 лет назад.

В селе находятся два музея: Краеведческий им. Н.К. Рериха и Музей старообрядчества.

Отправление в Горно-Алтайск в 15:00.

Приезд в Горно-Алтайск в 21:00.

Размещение в гостинице (самостоятельно).

Трансфер в аэропорт самостоятельно.

Отправление в Новосибирск / Барнаул (Новоалтайск) (время местное, разница с Москвой + 4 часа) в 17:30.

Ужин в пути за свой счет.

В 05:00 следующего дня прибытие в Барнаул (Новоалтайск), в 08:00 прибытие в Новосибирск (время ориентировочное). 

Протяженность: на авто – 375 км до Горно-Алтайска / 640 км до Барнаула / 825 км до Новосибирска.
Питание: завтрак и обед в кафе. Ужин в пути за свой счёт. 

ОтъездОтъездОтъездОтъездОтъезд

Проживание

На протяжении всего маршрута ночевки в 2-3-х местных туристических палатках.

Вы можете жить в отдельной палатке один, без доплаты (в этом случае нести палатку придется самостоятельно, в те дни когда нет лошадей).

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • 3-х разовое питание (кроме питания в дороге)
  • Обслуживание по программе
  • Услуги гидов-проводников
  • Туристское снаряжение: палатки, спальники, коврики, рюкзаки, костровое оборудование, тент, аптечка
  • Медицинская страховка и страхование от несчастного случая на активной части маршрута: МС – 450000, СНС – 50000
  • Медицинская страховка и страхование от несчастного случая на не активной части маршрута: МС – 150000, СНС – 50000
  • Трансфер Усть-Кокса – Тюнгур – Усть-Кокса, транспортировка Тюнгур – Елань (2й день), Триберёзы – Тюнгур (9 день)
  • Лошади для транспортировки продуктов питания и общественного снаряжения (2,3,4,5 день маршрута)
  • Экскурсия в село Верхний Уймон (10 день)
  • Входные билеты в музеи старообрядчества и семьи Рерихов
  • Рекреационные сборы
  • Размещение в горном кемпинге у Ак-Кемского озера (5,6,7 день маршрута) с кают-компанией, палатками, газовым оборудованием и туалетом
  • Размещение в палатках на территории туркомплекса Альтаир (1,9 день)
  • Хранение личных вещей на т/к в с. Усть-Кокса на время активной части маршрута
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Новосибирск / Барнаул / Горно-Алтайск и обратно
  • Питание в дороге
  • Транспортная доставка до Усть-Коксы:Новосибирск – Усть-Кокса – Новосибирск – 8 200 руб. Барнаул (Новоалтайск) – Усть-Кокса – Барнаул (Новоалтайск) – 7 800 руб. Горно-Алтайск – Усть-Кокса – Горно-Алтайск – 5 600 руб.
  • Новосибирск – Усть-Кокса – Новосибирск – 8 200 руб.
  • Барнаул (Новоалтайск) – Усть-Кокса – Барнаул (Новоалтайск) – 7 800 руб.
  • Горно-Алтайск – Усть-Кокса – Горно-Алтайск – 5 600 руб.
  • Стоимость транспортной доставки дети до 14 лет:Горно-Алтайск – Усть-Кокса – Горно-Алтайск – 5 000 руб. Барнаул (Новоалтайск) – Усть-Кокса – Барнаул (Новоалтайск) – 7 200 руб. Новосибирск – Усть-Кокса – Новосибирск – 7 600 руб.
  • Горно-Алтайск – Усть-Кокса – Горно-Алтайск – 5 000 руб.
  • Барнаул (Новоалтайск) – Усть-Кокса – Барнаул (Новоалтайск) – 7 200 руб.
  • Новосибирск – Усть-Кокса – Новосибирск – 7 600 руб.
  • Авиаперелет из Горно-Алтайска-до Усть-Коксы и обратно (самый быстрый способ добраться до Усть-Коксы, билеты приобретаются самостоятельно)
  • Баня:Кучерлинское озеро (3-й день) – от 2 000 руб. /часоз. Ак-Кем (5-й, 6-й, 7-й дни) – от 1 500 руб. /часЭко туркомплекс "Альтаир" (1-й, 9-й дни) – 1 000 руб. /час.
  • Кучерлинское озеро (3-й день) – от 2 000 руб. /час
  • Оз. Ак-Кем (5-й, 6-й, 7-й дни) – от 1 500 руб. /час
  • Эко туркомплекс "Альтаир" (1-й, 9-й дни) – 1 000 руб. /час.
  • Душ на ЭКО т/к «Альтаир» – 300 руб.
  • Стирка вещей на ЭКО т/к «Альтаир» – 300 руб. /1 закладка
Место начала и завершения?
г. Новосибирск, г. Барнаул, г. Горно-Алтайск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  1. Паспорт.
  2. Пуховик или теплая куртка.
  3. Непромокаемая одежда (дождевик, куртка, брюки).
  4. Треккинговые ботинки.
  5. Сапоги (желательно из вспененного полиуретана).
  6. Треккинговые палки (возможно взять в аренду на туркомплексе перед стартом маршрута).
  7. Кроссовки и сланцы (легкие тапочки).
  8. Сидушка из каримата ("подпопник").
  9. Теплый спортивный костюм и теплая шапочка.
  10. Хлопчатобумажные перчатки.
  11. Футболки 2-3 шт.
  12. Шорты.
  13. Носки шерстяные 2 пары.
  14. Носки тонкие 3-4 пары.
  15. Кепка от солнца.
  16. Солнцезащитные очки и крем.
  17. Купальник / плавки.
  18. Фонарик.
  19. Складной нож.
  20. Спички.
  21. Батарейки.
  22. Личный комплект посуды.
  23. Предметы личной гигиены.
  24. Личная аптечка: мозольные пластыри, бинт, эластичный бинт, йод, обезболивающие, лекарства от простуды;
  25. Индивидуальные маски для переезда в транспорте, санитайзер.
Как организован трансфер в туре?

До места начала маршрута и обратно организован трансфер (не входит в стоимость тура и оплачивается отдельно).

Трансфер до с. Усть-Кокса отправляется:

  • из Новосибирска в 20:00 (время местное, MSK+4). Место отправления – ул. Советская, 65;
  • из Барнаула в 23:50 (время местное, MSK+4). Место отправления – ресторанно-гостиничный комплекс «Облепиха» (Новоалтайск, Дорожная ул., 13);
  • из Горно-Алтайска (аэропорт) в 11:00.

Трансфер из с. Усть-Кокса отправляется:

  • в Новосибирск / Барнаул (Новоалтайск) в 17:30 (время местное, MSK+4). Ориентировочное прибытие: в Новосибирск – 08:00, в Барнаул (Новоалтайск) – 05:00.
  • в Горно-Алтайск в 15:00 (время местное, MSK+4). Прибытие в Горно-Алтайск в 21:00 в гостиницу в Майме (стоимость гостиницы от 500 руб. /чел.). Аэропорт Горно-Алтайска закрыт до 05:00.
Каковы требования к подготовке и возрасту участников тура?

Маршрут представляет собой треккинг по горным тропам, который не требует использования специальных навыков, но для его прохождения необходима хорошая физическая подготовка.

Людям, нуждающимся в постоянном врачебном наблюдении, путешествовать по данному маршруту мы не рекомендуем.

Возможно участие детей, начиная с 12 лет, но только в сопровождении взрослых, с 16-ти лет можно путешествовать самостоятельно.

Будет ли возможность на маршруте помыться в бане?

На маршруте возможно посещение бани:

  • 1-й, 9-й дни на Экотуркомплексе "Альтаир" – 1000 р. /час;
  • 3-й день на Кучерлинском озере – от 2 000 руб. /час;
  • 5-й, 6-й, 7-й дни на оз. Ак-Кем – от 1 500 руб. /час.
Нужно ли оформлять специальный пропуск для иностранных граждан?

Иностранным гражданам необходимо оформлять пропуск в Усть-Коксинский район. Оформляется бесплатно, нужен скан паспорта (страница с фото), а также адрес и телефон. Подать документы на пропуск необходимо не позднее, чем за 30 дней до даты въезда туриста.

Как организовано питание на маршруте?

В пути от Новосибирска / Барнаула / Горно-алтайска до начала активной части маршрута и обратно питание самостоятельно в дорожных пунктах питания.

По прибытии в село Усть-Кокса – трехразовое питание в летнем кафе на территории туркомплекса.

На маршруте питание готовит гид-проводник: завтрак и ужин – полевая кухня, обед – сухой паек.

В полевых условиях пища готовится на костре, примусе или газовой горелке. В горном кемпинге на Ак-Кеме – на газовой плите.

Питание облегченное по весу и усиленное по калорийности.

Туристы только по собственному желанию привлекаются к приготовлению пищи, но участвуют в сборе дров.

В меню входят консервированное мясо, рыба, зеленый горошек, кукуруза, фасоль, масло, крупы, макаронные изделия, сыр, колбаса, сало, овощи, фрукты, сухие сливки, изюм, курага, орехи, шоколад, чай, кофе, какао, сгущенное молоко, конфеты, печенье, хлеб, сухари, галеты.

Во время походов есть возможность собирать грибы, ягоды.

Как организована безопасность на маршруте?

Инструктаж по технике безопасности проводит гид-проводник. На маршруте туристов сопровождает 1-2 гида-проводника.

Каждому туристу рекомендуется иметь необходимые в походных условиях лекарства, в личной аптечке должны быть:

  • эластичный бинт,
  • мозольные пластыри,
  • бинт,
  • йод,
  • бальзам Спасатель,
  • противопростудные средства,
  • обезболивающие средства,
  • сердечные и желудочные препараты.
Входит ли страховка в стоимость тура?

В стоимость маршрута включена страховка филиала ООО «Росгосстрах» в Алтайском крае, адрес филиала: Барнаул, ул. Пролетарская, 65, тел. (3852) 379400. Страховка обеспечивает проведение спасательных работ с использованием вертолета в случае необходимости.

Оформляется страховой полис, для туристов до 65 лет стоимость 1665 р.

Если турист старше 65-ти лет, то доплата по возрастному коэффициенту.

Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер - сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.

Как обезопасить себя от укуса клеща?

Туристам, отправляющимся на маршрут, желательно иметь прививку от клещевого энцефалита.

Для профилактики укуса клеща стоит соблюдать следующие правила:

  1. Собираясь на прогулку в лес или на экскурсию необходимо одеться таким образом, чтобы уменьшить возможность проникновения клещей под одежду. Одежда должна плотно прилегать к телу, желательно, чтобы на руках и на штанинах брюк были эластичные манжеты. На однотонной одежде клеща заметить проще.
  2. Помните, что больше всего клещей в траве, поэтому для отдыха лучше выбирать сухие открытые места с песчаной почвой. Не рекомендуется приносить из леса свежесорванные цветы, ветки.
  3. Каждые 15 минут нужно делать поверхностный осмотр одежды, а каждые 2 часа – полный осмотр тела.
Каковы особенности тура?

Для транспортировки группового снаряжения (палаток, тентов, кострового оборудования) и продуктов питания на маршруте, начиная с третьего дня, используются вьючные лошади. Они сопровождают группу до озера Ак-кем (5-й день). Вы несете в рюкзаках только личные вещи и спальник (6-8 кг). На 6-й и 7-й день программы у Вас радиальные выходы из базового лагеря на озере Ак-Кем – налегке.

При желании можно заказать дополнительно лошадь для переноски личных вещей. Стоимость одной лошади – от 1500 руб. /день (необходимо оплачивать шесть дней – 4 дня до озера Ак-Кем + 2 дня на возврат лошадей). Одна лошадь несет до 40 кг груза. К аренде лошади добавляются услуги коневода (1500 руб. /день), один коневод может вести до 4 лошадей одновременно.

По окончании маршрута у вас есть возможность отдохнуть на базе отдыха. Перед уходом в горы вы можете зарезервировать для себя комфортное размещение. Также на базе работает камера хранения, где можно оставить вещи, которые вам не пригодятся в горах.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Какие скидки есть в туре?

Детям до 14 лет предоставляется скидка 10%.

Можно ли в тур с собакой?

Самое главное, чтобы собака не доставляла дискомфорт другим участникам. Питанием обеспечивает хозяин. Также следит за тем, чтобы питомец не испортил снаряжение.

По ночам в горах возле палаток могут бегать мелкие зверьки, хозяин должен следить за реакцией животного.

Также на маршрутах, где есть вьючные лошади необходимо, чтобы собака не лаяла и не пугала лошадей. За воспитание собаки ответственность на хозяине.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 10 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
М
26 авг 2021
Интересный тур, доступный маршрут для средней физической подготовки. Очень хорошие гиды.
М
28 июля 2021
Прекрасный, замечательный тур
С
15 сен 2020
Добрый день!

Отпуск прошел на УРА. Насыщен приятными впечатлениями, а в память о прошедшем отпуске огромное количество Фото и Видео с прекрасными видами Алтая. С погодой очень повезло. Весь поход светило солнышко и радовало теплыми деньками. Организация на хорошем уровне. Отдельное Огромное спасибо нашему Супер Гиду Антону. А также спасибо всем организаторам тура!!!!

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