Экспедиция на квадроциклах на перевал Дятлова

Этот маршрут подходит как начинающим туристам, так и людям, имеющим опыт управления квадроциклами

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3 отзыва
Этот маршрут подходит как начинающим туристам, так и людям, имеющим опыт управления квадроциклами.

Наше путешествие охватывает все великолепие Северного Урала — озера и речки с прозрачной водой, горные вершины с причудливыми скальными останцами и первозданные лесные массивы. Территория Северного Урала огромна: это один из самых глухих и труднодоступных районов Урала.

Край густых таёжных лесов — сплошная тайга: нет ни дорог, ни населённых пунктов, кроме старинных охотничьих изб, юрт и становищ. К горам подступают непроходимые болота. Всюду северный лес без конца и края — мохнатые ели, мощные кедры, сибирские сосны. Тур проводится для группы от 4-х человек и 4х единиц техники.
Экспедиция на квадроциклах на перевал Дятлова
Экспедиция на квадроциклах на перевал Дятлова
Экспедиция на квадроциклах на перевал Дятлова
Экспедиция на квадроциклах на перевал Дятлова
Экспедиция на квадроциклах на перевал Дятлова
Экспедиция на квадроциклах на перевал Дятлова
Экспедиция на квадроциклах на перевал Дятлова
Экспедиция на квадроциклах на перевал Дятлова
Экспедиция на квадроциклах на перевал Дятлова
Экспедиция на квадроциклах на перевал Дятлова
Экспедиция на квадроциклах на перевал Дятлова
Экспедиция на квадроциклах на перевал Дятлова
Экспедиция на квадроциклах на перевал Дятлова
Экспедиция на квадроциклах на перевал Дятлова
Экспедиция на квадроциклах на перевал Дятлова
Экспедиция на квадроциклах на перевал Дятлова
Экспедиция на квадроциклах на перевал Дятлова
Экспедиция на квадроциклах на перевал Дятлова
Экспедиция на квадроциклах на перевал Дятлова
Экспедиция на квадроциклах на перевал Дятлова
Экспедиция на квадроциклах на перевал Дятлова
Экспедиция на квадроциклах на перевал Дятлова
Экспедиция на квадроциклах на перевал Дятлова
Экспедиция на квадроциклах на перевал Дятлова
Ближайшие даты:

Что вас ожидает 🤩

Отдых от городской суеты
Отдых от городской суеты
Отдохнем душей и телом от шумного мегаполиса в крае таежных лесов
Прогулки на квадрациклах
Прогулки на квадрациклах
С ветерком прокатимся на мощных квадроциклах
Оff-road приключение
Оff-road приключение
Квадрики разбрасывают месиво грязи, словно китайские фейерверки-искры, что является одним из основных элементов настоящего off-road приключения

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в точку старта

Прибытие на базу в п. Вижай (дневное/вечернее время в зависимости от погоды и состояния дороги), заселение команды в благоустроенном доме.

Отдых.

По желанию команды топится баня (за дополнительную плату).

Шеф-повар занят обустройством кухни, сервирует стол, занимается приготовлением торжественного ужина.

Горячий ужин по прибытии (согласно меню).

Обсуждение правил поведения в группе, технических особенностей управления техникой, вопросов по технике безопасности, обсуждение маршрута следования и другие частности путешествия на перевал Дятлова.

Подготовка участников к завтрашнему выезду — подгонка экипировки (организаторами выдаётся полный комплект, включающий в себя грязезащитный костюм, резиновые сапоги, шлем и перчатки).

Вечерние индивидуальные дела. Спутниковая связь.

Ночь в комфортабельных домиках на базе "Вижай".

Автомобили участников команды находятся на охраняемой парковке базы "Вижай" на протяжении всего времени проведения экспедиции.

Общее расстояние движения по трассе от г. Екатеринбурга: 620 км.

Прибытие в точку стартаПрибытие в точку стартаПрибытие в точку стартаПрибытие в точку старта
2 день

Старт экспедиции. Манси

8:00 Подъём, утренние сборы.

9:00 Горячий завтрак (согласно меню).

По желанию участников экспедиции время завтрака может быть спланировано заблаговременно.

Упаковка снаряжения (личные вещи, продукты, кемпинговое снаряжение и ГСМ).

Увязка снаряжения на багажник квадроциклов.

Инструктаж, тестовые проезды, проверка квадроциклов.

11:00 Старт экспедиции по направлению к Перевалу Дятлова – в национальный мансийский поселок Ушма.

В пути группа квадроциклистов пересекает вброд несколько горных рек: Вижай, Тошемка, Ушма.

В дождливые дни переправы представляют собой серьезное испытание — и течение быстрое, и уровень воды бывает высоким.

В этом случае опытные гиды-проводники, используя свои знания маршрута, указывают места для переправы техники по наиболее оптимальному пути или используют вспомогательные средства — надувные гондолы.

Нитка маршрута ATV-тура на перевал Дятлова проходит по глухой таёжной вездеходной дороге.

Первая часть маршрута заканчивается в национальном мансийском поселке Ушма (в 60 км от точки старта), который представляет собой становище из нескольких жилых домов, расположенных по обоим берегам таёжной реки Лозьвы, стоящих вперемешку с покосившимися срубами и традиционными «избушками на курьих ножках».

В Ушме нет заборов и огородов.

Манси не занимаются сельским хозяйством, а живут исключительно за счет охоты.

Мужчины заняты в лесу на промысле в поисках дичи, а женщины — воспитанием детей, выделкой шкур, изготовлением изделий и сувениров, обуви (унты и бурки), корзин (туяски), одежды (малица, шапки) и других предметов для домашнего обихода, промысла и охоты (куклы, ложки, тарелки, камусовые лыжи).

Также манси преуспели в обработке и выделке шкур ценных животных (норка, куница, соболь).

Одна из достопримечательностей этого места — это останки первой в СССР колонии-поселения, где проживали расконвоированные заключенные.

В советские времена здесь работала лесопилка, баня, хлебопекарня, а также разбит парк с детскими качелями и клумбами.

С конца 70-х годов колония прекратила свое существование, жители поселка покинули эти места из-з отсутствия работы и перспектив.

На данный момент останки поселка производят угнетающее впечатление: разрушенные и заброшенные дома, остатки скотного двора и груды искореженного металла.

Лучше прочих построек хорошо сохранился деревянный карцер с тремя камерами для заключенных — верхние нары на огромных цепях, большие, амбарного типа замки, ни света, ни умывальника, ни туалета.

В соседней одиночной камере даже и нар нет: только стены и бетонный пол.

15:00 16:00 Отдых и обед на полянке в излучине реки.

В течение дня команде предоставляется обед, расфасованный в индивидуальные ланч-боксы (согласно меню).

После короткого перерыва команда продолжает движение на север к базовому лагерю, расположенного в начале подъема на перевал.

Заключительная часть дороги проходит по старым путикам, набитым вездеходами.

19:00 (20:00) Прибытие на стоянку под названием «изба Ильича» или «база Ильича».

Ранее, во времена госпромхозов, это была орехо-промысловая база. Кедровый орех заготавливали в могучем старом кедраче в километрах в пяти от нее.

База расположена в живописном месте: вокруг высокоствольный сосновый бор, на реке обширный плес, где когда-то рыбачил сторож геологической партии Ильич.

Геологи давно уж покинули эти места, а название места осталось.

20:00 22:00 Распаковка личных вещей, обустройство мобильного лагеря для ночевки (установка палаток и кострового тента), коллективная заготовка дров для вечернего костра и ночной нодьи.

22:00 Таежный ужин на берегу реки.

Отдых.

Общение путешественников у вечернего костра, планирование дальнейшего маршрута экспедиции.

24:00 Отбой.

Ночь на берегу реки Лозьва, Северный Урал, Свердловская область.

Участники экспедиции отдыхают в собственных или клубных палатках, спят на туристических ковриках в утеплённых спальных мешках.

Расстояние внедорожной части маршрута: от 90 до 120 км.

Старт экспедиции. МансиСтарт экспедиции. МансиСтарт экспедиции. МансиСтарт экспедиции. МансиСтарт экспедиции. МансиСтарт экспедиции. МансиСтарт экспедиции. МансиСтарт экспедиции. МансиСтарт экспедиции. Манси
3 день

Перевал Дятлова

7:30 Подъём,утренние сборы.

8:00 – 09:00 Горячий завтрак (согласно меню).

09:00 Упаковка снаряжения и оборудования в радиальный маршрут.

Прогрев мотовездеходов и подготовка их к выезду.

Базовый лагерь не демонтируется, путешественники возвращаются вечером обратно.

10:30 Выезд на Перевал Дятлова.

Первые 6 км дорога относительно ровная и легкая.

Часть дороги проходит прямо по руслам горных ручьев, журчащих, по-детски звонко плещущихся и смеющихся.

Текущие по каменным руслам, они вытекают из-под камней, часто прячутся под густой травой и неожиданно выскакивают, словно живые.

После маленькой охотничьей избушки дорога меняет свой нрав: появляются резкие взлеты, топкие места с глубокой колеей и камни разнообразных формы и размеров.

Эти гранитные останцы не дают деревьям пускать корни глубоко в землю, и создается впечатление, что вековые ели привстают на цыпочках, чтобы хоть немного приподняться над собратьями.

Старые деревья имеют большую парусность и сильные ветра валят их, выворачивая пни-выворотни, которые похоже больше на исполинские снежинки, чем на корневища.

На пути квадроциклистов встречается и грязь — настоящая: черная, липкая, куда с глухим чавканьем погружаются колеса квадроцикла.

Весь путь разбит предыдущими искателями приключений, путешествующими в горы на железных конях.

Квадрики разбрасывают месиво грязи, словно китайские фейерверки-искры, что является одним из основных элементов настоящего off-road приключения.

Северный Урал состоит из множества хребтов, но внизу за густым лесом их не видно. Горы пологие.

При подъеме вверх складывается ощущение, что вся местность — предгорье.

Но в какой-то момент перед путешественниками открывается застывший океан призрачных гор, от которых невозможно оторвать взгляд.

В процессе движения группа пересекает границу климатических зон, лес резко обрывается, и дорога круто уходит наверх по камням, мху и лишайнику.

Перевал Дятлова расположен в ложбине хребта Холат-Чахль (Гора мертвецов / Мёртвая гора), где по преданию погибли девять охотников манси.

На этом же месте в феврале 1959 г. погибла группа студентов УПИ.

Гид-инструктор ознакомит квадроциклистов с несколькими версиями трагической гибели туристов: от банальной лавины до испытаний секретного оружия и инфразвуковых природных явлений, покажет примерное место расположения палатки и расскажет ряд занимательных фактов об истории поисков и последующих экспедициях в этот район.

На перевале участники экспедиции проводят от 30 минут до 1,5 часов (в зависимости от погодной ситуации), предусмотрено свободное время для фотосессий у памятных снимков у скалы-памятника.

С хребта Холатчахль открываются прекрасные виды на близлежащие хребты.

На севере можно увидеть еще одну визитную карточку Северного Урала — гору Отортен, в подножье которой расположено чистейшее горное озеро Лунтхусаптур (пер. «Озеро одинокого гуся»).

Есть старинная мансийская легенда, что во время Всемирного потопа в этом озере на большой высоте спасся один-единственный гусь, который согласно финно-угорской мифологии является прародителем всего живого на Земле.

Спуск вниз проходит по уже знакомой дороге. На склоне много кустов черники (ягоды поспеют только в августе) и низкорослых берез, стволы и ветви которых изуродованы и перекручены горными ветрами.

Пейзаж меняется в обратном порядке — дорога все время ведет вниз, петляя по густому лесу и, в конце концов, выводит нас к месту ночевки — избе Ильича.

Чудесное и живописное место на повороте реки Лозьва.

Вечернее время.

Прибытие в стационарный лагерь на стоянку «Изба Ильича».

Переодевание участников путешествия, разведение костра, приготовление ужина, индивидуальные дела.

20:00 21:00 Горячий ужин.

Отдых.

После 21:00 у участников экспедиции существует возможность посетить расположенную у избы Ильича настоящую рубленную мансийскую баню с пихтовыми вениками, которая поможет снять напряжение и усталость дневного переезда.

Общение путешественников у вечернего костра.

Обмен впечатлениями, обсуждение и выработка собственной основной версии гибели Дятловцев.

24:00 Отбой.

Ночевка в палатках в базовом лагере.

Протяженность дневного маршрута в пути: 150 км.

Перевал ДятловаПеревал ДятловаПеревал ДятловаПеревал ДятловаПеревал ДятловаПеревал ДятловаПеревал Дятлова
4 день

Пещеры и Золотые Ворота Вижая

8:00 Подъём, утренние сборы.

9:00-10:00 Горячий завтрак (согласно меню).

10:00 Сбор лагеря, формирование транспортных баулов, увязывание вещей на грузовых площадках на квадроциклах.

Подготовка к выезду — прогрев и визуальный осмотр техники на предмет неисправностей.

11:00 Выезд в направлении точки старта — поселка Вижая.

Сегодня посетим несколько интересных мест этого региона.

12:30 Прибытие в поселок Ушма.

Получасовой отдых на берегу реки.

13:00 15:30 Переезд к пещерам на реке Тошемка.

Участники экспедиции смогут побывать в неизвестном до недавнего времени комплексе карстовых пещер, о существовании которых знают лишь немногие специалисты.

Наши гости ощутят себя первопроходцами, а, возможно, и обнаружат новый лаз в уже исследованной части пещеры.

Поскольку пещеры расположены в труднодоступном месте и потому мало посещаемы, у участников экспедиции имеется еще масса возможностей для новых находок или открытий.

Обед (перекус) на берегу реки.

15:30 17:00 Переезд по грунтовой дороге к броду через реку.

Команда квадроциклистов сворачивает с основной грунтовой дороги на лесовозную дорогу и поднимается вверх по течению реки (около 10 км).

Путешественники выезжают на берег реки Вижай.

Название реки имеет коми-пермяцкое происхождение: «вежа» — «святой», «ай» — отец.

Любопытно, что по-мансийски эта река называется Ялпынгъя, что тоже означает «святая река».

Побывав на этой реке, участники путешествия начинают понимать, что названия эти она получила не случайно.

17:00 18:00 Подъем на вершину скалы.

Весь этот путь квадроциклисты преодолевают ради еще одной уникальной достопримечательности этого района.

Золотые (или Царские) Ворота Вижая — живописная скальная арка карстового происхождения, расположенная в непосредственной близости у воды.

Диаметр отверстия ворот больше 4 м при толщине около 1,5 м.

Многие считают, что арки имеют искусственное происхождение и были сооружены для шаманских ритуалов.

По местным поверьям проходить сквозь Золотые Ворота нельзя, поскольку они представляют собой мост между мирами живых и мертвых.

Тот, кто пренебрегает этим предупреждением, неизменно подвергает свою жизнь опасности.

18:00 19:30 Прибытие путешественников в точку окончания путешествия — в расположение туристической базы "Вижай".

Окончание мотовездеходной части маршрута. Общее фото на память о квадропутешествии.

Развязка и распаковка амуниции, транспортировочных баулов с личными вещами переодевание из грязезащитной экипировки в чистую одежду.

Заселение в гостевые дома и легкий перекус.

Русская баня со свежими березовыми вениками и купанием в горной реке.

21:30 Общий сбор участников группы в комфортной гостиной за праздничным столом.

Угощения участников экспедиции на квадроциклах от гидов: фирменные блюда и настойка на кедровых шишках.

Ночь на базе "Вижай" в уютных деревянных домиках.

Расстояние внедорожной части маршрута: более 100 км.

Пещеры и Золотые Ворота ВижаяПещеры и Золотые Ворота ВижаяПещеры и Золотые Ворота ВижаяПещеры и Золотые Ворота ВижаяПещеры и Золотые Ворота ВижаяПещеры и Золотые Ворота Вижая
5 день

Завершающий день

08:00 Подъём, утренние процедуры.

09:00 10:00 Завтрак (согласно меню).

Сборка и упаковка личных вещей, укладка в машину.

Сдача гостевого дома.

Разъезд участников по квадроциклетной экспедиции.

10:00 12:00 Прибытие в г. Ивдель.

Окончание путешествия.

Трансфер в аэропорт г. Екатеринбурга (дополнительно).

Проживание

Тур предусматривает проживание: 2 ночи – в благоустроенных условиях, 2 ночи – в мобильном лагере.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от посадки на квадроцикле:

  • 2 человека на квадроцикле – 79 900 руб. ;
  • 1 человек на квадроцикле – 94 900 руб.

Варианты проживания

Турбаза «Вижай»

2 ночи

Турбаза «Вижай» располагается на берегу реки Лозьва в поселке Вижай Свердловской области. Отличное место для рыбалки, трекинг-туризма, а также спокойного и размеренного отдыха в окружении суровой красоты северной природы. Кроме того, на территории базы есть все условия для активного досуга – походов в горы, рафтинга.

Номерной фонд комплекса предлагает постояльцам размещение в уютных гостевых домах вместимостью до 8 человек со всеми удобствами.

Питание самостоятельное. В каждом доме оборудована кухня, оснащенная всем необходимым для приготовления и употребления пищи. Также можно питаться в столовой, в меню которой разнообразные блюда домашней кухни.

К услугам гостей трансфер, парковка, баня, мангал, коптильня, пункт проката лодок, катеров, квадроциклов, снегоходов, спортинвентаря и рыболовных снастей.

Турбаза «Вижай»Турбаза «Вижай»

Мобильный лагерь

2 ночи

Участники экспедиции отдыхают в собственных или клубных палатках, спят на туристических ковриках в утеплённых спальных мешках.

Мобильный лагерьМобильный лагерь

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Ответы на вопросы

Что входит
  • Аренда квадроцикла: (марки: STELS GUEPARD 650 и 800 куб. м., Балтмоторс, Сокол, CF MOTO Х5 и Х8). ГСМ, масло и другие расходники уже включены в стоимость проката. Дополнительно, группа обеспечивается одним (или двумя) мотовездеходами для гидов
  • Доставка квадроцикла: для клиентов и инструкторов из Екатеринбурга в поселок Вижай и обратно.
  • Аренда экипировки: шлем, грязезащитный костюм, сапоги, подшлемник и др.
  • Нахождение инструкторов в составе группы, сопровождение группы, организация путешествия
  • Закуп необходимых продуктов по матрице меню (на выбор группы)
  • Предоставление экспедиционного, туристического, кухонного и прочего оборудования
  • Медицинские страховые полисы
  • Расходные материалы для организации и проведения путешествия
  • Транспортировка персонала, продуктов, амуниции и оборудования к точке начала маршрута
  • Проживание на базе «Вижай» (две ночи) плюс баня в заключительный день
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Екатеринбурга и обратно
  • Трансфер г. Екатеринбург – г. Ивдель (Свердловская обл.). Расстояние около 500 км. Стоимость услуги зависит от количества желающих. Варианты: рейсовый автобус, поездом или легковым автомобилем
  • Г. Ивдель – база «Вижай» (туда-обратно) на полноприводном автомобиле (около 100 км в одну сторону). Стоимость услуги зависит от количества желающих.
  • Оплата отеля (в случае предварительного прибытия) в городе Екатеринбурге или г. Ивдель
  • Алкогольные напитки, прочие продукты и напитки личного предпочтения
  • Аренда дополнительного снаряжения и оборудования, согласно расценкам
Место начала и завершения?
г. Екатеринбург
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Одежда:

  1. Костюм туристический / рыболовный / охотничий - 1;
  2. Свитер (тёплая из флисовой ткани или материала "PolarTec", “Winblock» или аналоги) - 1;
  3. Штаны (теплые из флисовой ткани или материала "PolarTec", «Winblock» или аналоги) - 1;
  4. Дождевик (накидной непромокаемый) или куртка из мембранной ткани - 1;
  5. Штаны непромокаемые на случай дождливой погоды - 1;
  6. Термобельё теплое (комплект) - 1;
  7. Термобельё обычное (комплект) - 1;
  8. Сменное бельё (комплект) - 2-3;
  9. Шерстяные носки, тёплые носки - 2;
  10. Ботинки / кроссовки для легкого трекинга (для ходьбы по пересеченной местности) - 1;
  11. Сапоги резиновые - 1;
  12. Носки простые и трекинговые - 2-3;
  13. Пуховик спортивный, теплая зимняя куртка - 1;
  14. Шапка спортивная + бафф или бандана - 1;
  15. Купальные принадлежности (для бани) - 1;
  16. Теплые спортивные перчатки или легкие варежки (пары) - 1-2.

Личные вещи:

  1. Рюкзак туристический 60-90л (для трекинга обязательно иметь);
  2. Гермомешок непромокаемый для сплава по реке (90-110 литров);
  3. Гигиенические принадлежности (зубная щетка, паста, мыло, шампунь и т. д.);
  4. Аптечка (набор личных медикаментов). Командная аптечка будет у шеф-повара;
  5. Крем для рук и лица от обветривания, гигиеническая помада (по необходимости);
  6. Средства личной гигиены;
  7. Полотенце банное;
  8. Фонарь налобный светодиодный и пару запасных комплектов батареек;
  9. Фото и видеоаппаратура (при наличии);
  10. Нож складной перочинный, (либо охотничий на пояс) (по желанию, не обязательно);
  11. Сим-карта с услугой роуминга и дебетовым балансом для звонков в цивилизацию;
  12. Дополнительная провизия (алкогольные напитки) и деликатесы;
  13. Средства связи на реке, рации (при наличии) (не обязательно);
  14. Документы / деньги в непромокаемом гермомешочке;
  15. Палки трекинговые для трекинга (по желанию, не обязательно);
  16. Термос объёмом 1 л.;
  17. Бутылка индив. пластмассовая для чистой воды (0,6-1 литр).

Рыболовные и прочие принадлежности:

  1. Рыболовные снасти в тубусе (удочка, спиннинг или др.) (по желанию, не обязательно);
  2. Принадлежности для рыбной ловли (по желанию, не обязательно);
  3. Средства самозащиты от диких зверей - ракетница, фальшфейер, петарды (в самолете перевозка запрещена);
  4. GPS-навигатор, компас (по желанию, не обязательно);
  5. Поляризационные очки (Иметь обязательно);
  6. Принадлежности для рыбной ловли (кейс с рыболовными расходниками: блеснами, мухами и т. п.), (по желанию, не обязательно);
  7. Нож складной перочинный, (либо охотничий на пояс);
  8. Оружие с набором и боеприпасом (при наличии);
  9. Щипцы рыболовные, ретривер и прочие принадлежности (по желанию, не обязательно);
  10. Вейдерсы / Либо сапоги резиновые с поясными карабинами;
  11. Средства для защиты от кровососущих насекомых;
  12. Зажигалка, спички (по желанию, не обязательно).
Кто будет меня сопровождать?

На протяжении тура на квадроциклах команду путешественников будут сопровождать квалифицированные специалисты: руководитель группы (профессиональный гид) и, в зависимости от числа участников, его помощник. Решение руководителя группы (гида-проводника) является конечным и неопровержимым. В случае возникновения непредвиденных обстоятельств (погодные условия, общее желание группы, непредвиденный форс-мажор), команда вправе отклониться от ранее запланированного графика передвижения и действовать исходя из общего решения участников экспедиции.

Как будут кормить?

Питание команды в туре осуществляется по предлагаемому клубом меню "Походное". По дополнительному согласованию возможны услуги по предоставлению различных других вариантов меню:"Эконом","Стандарт","Люкс","Гастрономический тур".

Какая техника используется и выдается ли экипировка?

Для передвижения участников экспедиции используются надежные 4-тактные квадроциклы известнейших мировых брендов, занимающих лидирующие позиции: Stels, CF Moto, Балтмоторс, Сокол.

Предоставляемая участникам экспедиций экипировка: шлем, утепленный костюм (штаны и куртка), утепленные сапоги.
За несколько дней до начала тура необходимо уточнить следующие размеры: рост участника, размер одежды, размер обуви с плотным носком, окружность головы.

Какая будет погода?

Северный Урал — суровый северный край России, маршрут группы проходит в горном районе, поэтому участникам экспедиции необходимо быть готовым к контрасту дневных и ночных температур. В зависимости от летнего/осеннего месяца, начиная с июля, дневные температуры повышаются до 25-30°С, в то время как ночью в горах температура может упасть нуля градусов.

Какой порядок действий в случае поломки техники по моей вине?

Техника, предоставляемая туристам, не застрахована. С каждым водителем заключается договор аренды квадроцикла, и техника передаётся в аренду туристу.

При этом мы в обязательном порядке проводим инструктаж, обучаем, помогаем осваивать азы управления, оговариваем технические особенности. Перед туром все квадроциклы совместно осматриваются и проверяются. Все механические повреждения квадроцикла, которые возникли по вине арендатора, должны быть оплачены. Такие ситуации редки, если туристы соблюдают рекомендации гидов.

Нужна ли подготовка?

Для участия в данном туре желательна физическая подготовка: маршрут предусматривает пересечение нескольких рек, соответственно базовые навыки управления квадроциклом также предпочтительны.

Будет ли связь в пути и какая?

Участникам экспедиции предоставляется возможность использования спутниковой связи Thuraya или Iridium. Предоставление услуг спутниковой связи оплачивается отдельно и согласовывается заранее.

Клубные сим-карты используются только в экстренных случаях, а также при контрольных звонках, связанных с экстренными ситуациями и движением группы по маршруту.

Можно ли присоединиться к группе с использованием своей техники?

Безусловно: к командам, состоящим из участников наших туров, часто присоединяются туристы, пользующиеся своей техникой: это существенно снижает стоимость тура и снимает большую часть организационных вопросов при подготовке и проведении путешествия.

В случае, если участники планируют присоединиться к комплектующейся группе на собственных квадроциклах, как правило, затраты на участие составляют 50% от фиксированной стоимости ценника выбранного маршрута.

Можно ли совершить путешествие в более удобные для меня даты?

Да, конечно же, сдвинуть сроки тура или экспедиции, если это необходимо для участия Вашей команды, вполне реализуемо.

Как самостоятельно можно добраться до места старта?
  • На личном автомобиле: жители Свердловской области и Екатеринбурга, Пермского края, Перми, Челябинской, Тюменской, Курганской, Омской областей, а также Ижевска, Самары, Казани и Уфы могут самостоятельно добраться до таёжного посёлка Вижая. Автодорога, проходящая транзитом через весь север Свердловской области, позволяет доехать до места старта экспедиции на автомобилях. Время в пути составит 9-11 часов езды (для жителей Екатеринбурга). Расстояние от г. Екатеринбурга до Вижая — 620 км.
  • Железнодорожным транспортом: проходящим поездом до станции Ивдель-1.
  • Для гостей из г. Москвы, Московской области, а также Санкт-Петербурга существует возможность долететь до федерального аэропорта Кольцово (г. Екатеринбург) рейсовыми самолётами. В аэропорту (или на вокзале) гидами-проводниками по запросу организуется встреча, и команда в полном составе выезжает на квадро сафари в направлении пос. Вижая на клубных автомобилях. При достаточном запасе времени в экскурсионных целях группа может остановиться в любом из городов по ходу движения для осмотра архитектурных памятников и достопримечательностей (г. Невьянск, г. Верхотурье и др.)
У меня приобретены билеты, могут ли быть задержки на маршруте?

Задержки на всех маршрутах на квадроциклах крайне редки, но возможны, ведь на первом месте для нас всегда безопасность туристов: погодные условия могут измениться очень резко. В связи с чем мы всегда рекомендуем приобретать билеты с тарифами, позволяющими переносить даты вылетов/выездов.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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15 мар 2022
Организаторам спасибо огромное за то что постоянно связи, с теплом и душой! У нас все получилось! И в связи с тем что организаторы все время и по любому вопросу на связи, было спокойно и уверенно, что все получится в лучшем виде!!! Я счастлива!!!
О
11 янв 2022
Организовано все было очень четко и без проблем. Экипировка классная (даже жарко было). В Екатеринбурге встретил, отвезли на базу, привезли обратно. Все без напрягов и проблем.
О
11 янв 2022
Сопровождение и организация на высоком уровне. Хорошая техника и экипировка. Всё чётко и без сбоев.

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