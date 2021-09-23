Выезд в село Усть-Кокса.

Отправление из Новосибирска в 20:00 (время местное, MSK+4, приезд за день до начала тура). Место отправления – ул. Советская, 65.

Отправление из Барнаула в 23:50 (время местное, MSK+4, приезд за день до начала тура). Место отправления – ресторанно-гостиничный комплекс «Облепиха» (Новоалтайск, Дорожная ул., 13).

Выезд из Горно-Алтайска (аэропорт) в 11:00.

Дорога проходит по знаменитому Чуйскому тракту среди скалистых кряжей Горного Алтая, далее по Канской степи в Уймонскую долину.

Прибытие в Усть-Коксу автобуса из Новосибирска/Барнаула в 11.00.

Обед в кафе.

Прибытие в Усть-Коксу автобуса из Горно-Алтайска в 17.00.

Прибытие в село Усть-Кокса. Размещение в палаточном лагере. Инструктаж.

Ужин. Вечер знакомств.

Протяженность: на авто – 825 км от Новосибирска / 640 км от Барнаула (Новоалтайска) / 375 км от Горно-Алтайска.

Питание включено: обед, ужин в кафе. Питание в дороге – за свой счет.