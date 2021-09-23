Мультинские озера

Отправьтесь в пеший поход к Мультинским озерам Горного Алтая. Целый каскад невероятных по красоте озер находится

5
3 отзыва
Отправьтесь в пеший поход к Мультинским озерам Горного Алтая. Целый каскад невероятных по красоте озер находится в долине реки Мульта.

Несмотря на отдаленность от цивилизации, место излюблено путешественниками со всего мира и фотографами. Насладитесь чистым горным воздухом и окружающим пейзажем, познавая эти уникальные озера. В походе Вас будут сопровождать вьючные лошади.
Мультинские озера
Мультинские озера
Мультинские озера
Мультинские озера
Мультинские озера
Мультинские озера
Мультинские озера
Мультинские озера
Мультинские озера
Мультинские озера
Мультинские озера
Мультинские озера
Мультинские озера
Мультинские озера
Мультинские озера
Мультинские озера
Мультинские озера
Мультинские озера
Мультинские озера
Мультинские озера
Мультинские озера
Мультинские озера
Мультинские озера
Мультинские озера
Мультинские озера
Мультинские озера
Мультинские озера
Мультинские озера
Мультинские озера
Мультинские озера
Мультинские озера
Мультинские озера
Мультинские озера
Мультинские озера
Ближайшие даты:
28
июн
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Что вас ожидает 🤩

Один из красивейших водопадов Алтая
Один из красивейших водопадов Алтая
Установим лагерь среди величественных кедров, рядом с прекрасным водопадом Куйгук
Восхождение на вершину
Восхождение на вершину
Нас ждет восхождение на вершину 2909 м., которое завершится великолепным панорамным видом
Мультинские озера
Мультинские озера
Перед нами предстанет зеркальная гладь горных озер и вершины ближайших гор. В озерах водится хариус.

Программа тура по дням

1 день
Выезд в село Усть-Кокса

Выезд в село Усть-Кокса.

Отправление из Новосибирска в 20:00 (время местное, MSK+4, приезд за день до начала тура). Место отправления – ул. Советская, 65.

Отправление из Барнаула в 23:50 (время местное, MSK+4, приезд за день до начала тура). Место отправления – ресторанно-гостиничный комплекс «Облепиха» (Новоалтайск, Дорожная ул., 13).

Выезд из Горно-Алтайска (аэропорт) в 11:00.

Дорога проходит по знаменитому Чуйскому тракту среди скалистых кряжей Горного Алтая, далее по Канской степи в Уймонскую долину.

Прибытие в Усть-Коксу автобуса из Новосибирска/Барнаула в 11.00.

Обед в кафе.

Прибытие в Усть-Коксу автобуса из Горно-Алтайска в 17.00.

Прибытие в село Усть-Кокса. Размещение в палаточном лагере. Инструктаж.

Ужин. Вечер знакомств.

Протяженность: на авто – 825 км от Новосибирска / 640 км от Барнаула (Новоалтайска) / 375 км от Горно-Алтайска.
Питание включено: обед, ужин в кафе. Питание в дороге – за свой счет.

2 день
Переезд в д. Мульта-маральник. Подъем к Нижнему Мультинскому озеру

Переезд в деревню Мульта-маральник.

Подъем вдоль р. Мульта к Нижнему Мультинскому озеру. По дороге много грибов и ягод.

Выход к озеру, расположенному на высоте 1710 м. Зеркальная гладь озера, длиной 2370 м и шириной до 900 м, в тихую погоду отражает плывущие в синем небе облака и вершины ближайших гор. В озере водится хариус.

Протяженность: на авто – 41 км, пешком, в сопровождении вьючных лошадей – 13 км.
Питание включено: завтрак – в кафе, обед и ужин – походна кухня. 

3 день
Радиальный выход к Верхнему Мультинскому озеру

Озеро приютилось на высоте 1860 м в глубоком скальном цирке у нижней границы карового ледника.

Тропа проходит через «Шумы» – перешеек между Нижним и Средним озерами, образованный огромными валунами до 20 м в поперечнике. Вода прорывается сквозь эту запруду, образуя контраст с тихой гладью двух озер.

На склонах Катунского хребта видны небольшие водопады, а близлежащие вершины покрыты шапками льда и снега.

Протяженность: пешком – 26 км.
Питание включено: завтрак, обед и ужин – походна кухня. 

4 день
Радиальный выход к плато Холодные белки

Радиальный выход вверх по р. Мульта – Проездная – к плато Холодные белки (2350 м).

Высокогорное плато уникально тем, что с него берут начало 4 реки – Проездная, Зайченок, Сугаш, Михайловка.

Баня (по желанию, доп. плата).

Протяженность: пешком – 20 км.
Питание включено: завтрак, обед и ужин – походна кухня. 

5 день
Переход к озеру Куйгук

Установка лагеря среди величественных кедров, рядом с одним из красивейших водопадов Алтая – Куйгук (25 м).

Для желающих – прогулка к высокогорному озеру (2270 м).

Протяженность: пешком, в сопровождении вьючных лошадей – 9 км.
Питание включено: завтрак, обед и ужин – походна кухня. 

6 день
Восхождение на вершину

Восхождение на вершину (2909 м). Очень крутой подъем, который завершается великолепным панорамным видом. 

Отсюда открывается вид на весь Катунский хребет и на гору Белуха. Прекрасная возможность для фото- и видеосъемки (перепад высот 1100 м).

Протяженность: пешком – 6 км.
Питание включено: завтрак, обед и ужин – походна кухня. 

7 день
Переход озеро Куйгук – перевал Куйгук

Перевал Куйгук имеет категорию сложности 1А, высота 2520 м.

Дорога проходит мимо зеркального озера, каскада небольших водопадов и разнотравья высокогорной тундры.

С перевала хорошо видна гора Колбан и озеро Акчан с удивительно бирюзовым цветом воды.

Ночевка на высокогорном плато.

Протяженность: пешком – 18 км.
Питание включено: завтрак, обед и ужин – походна кухня. 

8 день
Переход озеро Акчан – гора Колбан

Гора Колбан имеет высоту над уровнем моря 3022 м.

Алтайский народ считает эту гору священной и приписывает ей множество интересных и романтических легенд.

С вершины открывается великолепный панорамный вид. 

Протяженность: пешком – 21 км.
Питание включено: завтрак, обед и ужин – походна кухня. 

9 день
Возвращение в село Усть-Кокса

Спуск вниз по реке Мульта.

Трансфер в Усть-Коксу.

Отдых.

Протяженность: пешком – 16 км, на авто – 41 км.
Питание включено: завтрак и обед – походна кухня, ужин в кафе. 

10 день
Экскурсия по музеям села Верхний Уймон. Отъезд

Утром сдача снаряжения и свободное время.

Экскурсия в село Верхний Уймон  одно из старейших сел Усть-Коксинского района.

Село было основано староверами около 300 лет назад. В селе находятся два музея: Краеведческий им. Н.К. Рериха и Музей старообрядчества.

Обед.

Отправление в Горно-Алтайск в 15:00.

Приезд в Горно-Алтайск в 21:00.

Размещение в гостинице (самостоятельно).

Трансфер в аэропорт самостоятельно.

Отправление в Новосибирск/Барнаул (Новоалтайск) (время местное, разница с Москвой + 4 часа) в 17:30.

Ужин в пути за свой счет.

В 05:00 следующего дня прибытие в Барнаул (Новоалтайск), в 08:00 прибытие в Новосибирск. 

Протяженность: на авто – + 375 км до Горно-Алтайска / 640 км до Барнаула / 875 км до Новосибирска.
Питание: завтрак и обед в кафе. Ужин в пути за свой счёт.

Проживание

На протяжении всего маршрута ночевки в туристических палатках.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трехразовое питание (кроме питания в дороге)
  • Обслуживание по программе
  • Услуги гидов-проводников
  • Групповое и индивидуальное туристское снаряжение: палатки, спальники, коврики, рюкзаки, костровое оборудование + тент, аптечка
  • Медицинская страховка и страхование от несчастного случая на активной части: МС-450000, СНС-50000, на неактивной части МС-150000, НСН-50000 (оформляется страховой полис, для туристов до 65 лет стоимость 1469 р)
  • Путевка в заповедник (3-й день)
  • Размещение на территории эко-туркомплекса «Альтаир» (1-й и 9-й дни)
  • Экскурсия в село Верхний Уймон (10-й день)
  • Входные билеты в музей старообрядчества и музей семьи Рерихов
  • Трансфер Усть-Кокса – М-Маральник – Усть-Кокса
  • Рекреационные сборы
  • Лошади для транспортировки продуктов питания и общественного снаряжения (2-й и 5-й дни)
  • Хранение личных вещей на т/к в с. Усть-Кокса на время активной части маршрута
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Новосибирск / Барнаул / Горно-Алтайск и обратно
  • Питание в дороге
  • Баня:на Нижнем Мультинском озере (2-й, 3-й и 4-й дни) – 1000 руб. /часна ТК «Альтаир» (1-й, 10-й дни) – 1500 руб. /час
  • На Нижнем Мультинском озере (2-й, 3-й и 4-й дни) – 1000 руб. /час
  • На ТК «Альтаир» (1-й, 10-й дни) – 1500 руб. /час
  • Душ на ТК «Альтаир» (1-й, 10-й дни) – 300 руб.
  • Стирка на ТК «Альтаир» – 300 руб. /1 закладка
  • Дополнительные активности и развлечения
  • Заброска до нижнего озера (2-й день) рюкзака – 500 руб. или туриста с рюкзаком – 1500 р.
  • Заброска на моторной лодке до среднего озера и на обратном пути от среднего озера – 300 руб. /чел. в одну сторону (один проезд сокращает путь примерно на 3 км)
  • Транспортная доставка до Усть-Коксы:Новосибирск – Усть-Кокса – Новосибирск – 8 200 руб. Барнаул (Новоалтайск) – Усть-Кокса – Барнаул (Новоалтайск) – 7 800 руб. Горно-Алтайск – Усть-Кокса – Горно-Алтайск – 5 600 руб.
  • Новосибирск – Усть-Кокса – Новосибирск – 8 200 руб.
  • Барнаул (Новоалтайск) – Усть-Кокса – Барнаул (Новоалтайск) – 7 800 руб.
  • Горно-Алтайск – Усть-Кокса – Горно-Алтайск – 5 600 руб.
  • Стоимость транспортной доставки дети до 14 лет:Горно-Алтайск – Усть-Кокса – Горно-Алтайск – 5 000 руб. Барнаул (Новоалтайск) – Усть-Кокса – Барнаул (Новоалтайск) – 7 200 руб. Новосибирск – Усть-Кокса – Новосибирск – 7 600 руб.
  • Горно-Алтайск – Усть-Кокса – Горно-Алтайск – 5 000 руб.
  • Барнаул (Новоалтайск) – Усть-Кокса – Барнаул (Новоалтайск) – 7 200 руб.
  • Новосибирск – Усть-Кокса – Новосибирск – 7 600 руб
Место начала и завершения?
г. Новосибирск, г. Барнаул, г. Горно-Алтайск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  1. Паспорт.
  2. пуховик (начало июня, конец августа, сентябрь) или теплую куртку.
  3. Непромокаемая одежда (дождевик, куртка, брюки).
  4. Треккинговые ботинки.
  5. Сапоги (желательно из вспененного полиуретана).
  6. Треккинговые палки (возможно взять в аренду на туркомплексе перед стартом маршрута).
  7. Кроссовки и сланцы (легкие тапочки).
  8. Сидушка из каримата ("подпопник").
  9. Теплый спортивный костюм и теплая шапочка.
  10. Хлопчатобумажные перчатки.
  11. Футболки 2-3 шт.
  12. Шорты.
  13. Носки шерстяные 2 пары.
  14. Носки тонкие 3-4 пары.
  15. Кепка от солнца.
  16. Солнцезащитные очки и крем.
  17. Купальник / плавки.
  18. Фонарик.
  19. Складной нож.
  20. Спички.
  21. Батарейки.
  22. Личный комплект посуды.
  23. Предметы личной гигиены.
  24. Личная аптечка: мозольные пластыри, бинт, эластичный бинт, йод, обезболивающие, лекарства от простуды.
Как организован трансфер в туре?

До места начала маршрута и обратно организован трансфер (не входит в стоимость тура и оплачивается отдельно).

Трансфер до с. Усть-Кокса отправляется:

  • из Новосибирска в 20:00 (время местное, MSK+4). Место отправления – ул. Советская, 65;
  • из Барнаула в 23:50 (время местное, MSK+4). Место отправления – ресторанно-гостиничный комплекс «Облепиха» (Новоалтайск, Дорожная ул., 13);
  • из Горно-Алтайска (аэропорт) в 11:00.

Трансфер из с. Усть-Кокса отправляется:

  • в Новосибирск / Барнаул (Новоалтайск) в 17:30 (время местное, MSK+4). Ориентировочное прибытие: в Новосибирск – 08:00, в Барнаул (Новоалтайск) – 05:00.
  • в Горно-Алтайск в 15:00 (время местное, MSK+4). Прибытие в Горно-Алтайск в 21:00 в гостиницу в Майме (стоимость гостиницы от 500 руб. /чел.). Аэропорт Горно-Алтайска закрыт до 05:00.

Можно приехать самостоятельно на своей машине, есть охраняемая парковка.

Каковы требования к подготовке и возрасту участников тура?

Маршрут представляет собой треккинг по горным тропам, который не требует использования специальных навыков, но для его прохождения необходима хорошая физическая подготовка.

Людям, нуждающимся в постоянном врачебном наблюдении, путешествовать по данному маршруту мы не рекомендуем.

Возможно участие детей, начиная с 10 лет, но только в сопровождении взрослых, с 16-ти лет можно путешествовать самостоятельно.

Нужно ли оформлять специальный пропуск для иностранных граждан?

Иностранным гражданам необходимо оформлять пропуск в Усть-Коксинский район. Оформляется бесплатно, нужен скан паспорта (страница с фото), а также адрес и телефон. Подать документы на пропуск необходимо не позднее, чем за 30 дней до даты въезда туриста.

Каковы особенности тура?
  • Дополнительно Вы можете заказать на туркомплексе в с. Усть-Кокса: конно - верховые прогулки, сплав по реке Кокса (1-ый и 10- й дни маршрута). Услугами бани можно воспользоваться во 1-ый,2,3,9,10-й день программы (от 200 до 300 руб. на человека).
  • Маршрут представляет собой треккинг по горным тропам, который не требует использования специальных навыков, для его прохождения необходима средняя физическая подготовка. Людям, нуждающимся в постоянном врачебном наблюдении, путешествовать по данному маршруту мы не рекомендуем. Возможно участие детей, начиная с 10 лет, но только в сопровождении взрослых, с 16-ти лет можно путешествовать самостоятельно.
  • Палатки есть 2-х местные, но в основном 3-х местные, в которые мы размещаем по 2 чел. Вес палаток разный, в среднем 2,5 - 3 кг, спальники от 800 гр, до 1, 3 кг. разные спальники;
  • Для транспортировки группового снаряжения (палаток, тентов, кострового оборудования) и продуктов питания до Нижнего Мультинского озера и до озера Куйгук - второй и пятый дни маршрута - используются въючные лошади. Лошади несут групповое снаряжение (продукты, палатки, костровое оборудование, тенты) Туристы несут личные вещи+спальник+коврик (Даже если взяли наш спальник и коврик, то на время маршрута они относятся к личным вещам, вес примерно 6-10 кг). На третий, четвертый и шестой день у Вас будут радиальные выходы из базового лагеря налегке. На 7-ой и 8-ый день Вас ожидает радиальный выход с ночевкой на высокогорном плато - для штурма горы Колбан, при этом каждому туристу придется дополнительно нести продукты (около 1 кг) и палатки. Все вещи, которые не понадобятся для восхождения на г. Колбан, можно будет оставить в базовом лагере на озере Куйгук. Использование лошадей на данном участке маршрута невозможно. И на 9-ый день - спуск вниз по тропе до деревни Мульта-Маральник. Туристы несут свои личные вещи+спальник+коврик +палатку+немного продуктов. т. е дополнительно к тому, что они несли добавится еще примерно 2-3 кг (палатка и продукты). Это уже спуск, туристы уже адаптировались к походной жизни, на спуске уже проще. Личные вещи +спальник+коврик обычно получаются около 10-13 кг. (Кто как собирается)
  • Вы можете дополнительно арендовать себе лошадь для переноски личных вещей (2-ой и 5-ый день), стоимость аренды одной лошади в день – от 1800 рублей и выше (уточняйте ближе к дате тура), услуги коневода – от 1 800 руб. в день и выше (уточняйте ближе к дате тура).
  • Программа маршрута может быть изменена только по объективным причинам (погодные условия, рекомендации МЧС)
Как организовано питание на маршруте?

В пути от Новосибирска до начала активной части маршрута и обратно самостоятельно в дорожных пунктах питания.

По прибытии в село Усть-Кокса - трехразовое питание в летнем кафе на т/к в с. Усть-Кокса.

На маршруте питание готовит гид-проводник: завтрак и ужин – полевая кухня, обед – сухой паек. В полевых условиях пища готовится на костре, примусе или газовой горелке. Питание облегченное по весу и усиленное по калорийности.

Туристы только по собственному желанию привлекаются к приготовлению пищи, но участвуют в сборе дров. В меню входят консервированное мясо, рыба, зеленый горошек, кукуруза, фасоль, масло, крупы, макаронные изделия, сыр, колбаса, сало, овощи, фрукты, сухие сливки, изюм, курага, орехи, шоколад, чай, кофе, какао, сгущенное молоко, конфеты, печенье, хлеб, сухари, галеты.

Во время походов есть возможность рыбачить (рыболовное снаряжение нужно иметь с собой), собирать грибы, ягоды.

Как организована безопасность на маршруте?

Инструктаж по технике безопасности проводит гид-проводник. На маршруте туристов сопровождает 1-2 гида-проводника.

Каждому туристу рекомендуется иметь необходимые в походных условиях лекарства, в личной аптечке должны быть:

  • эластичный бинт,
  • мозольные пластыри,
  • бинт,
  • йод,
  • бальзам Спасатель,
  • противопростудные средства,
  • обезболивающие средства,
  • сердечные и желудочные препараты.
Входит ли страховка в стоимость тура?

В стоимость маршрута включена медицинская страховка и страхование от несчастного случая на активной части: МС-450000, СНС-50000, на неактивной части МС-150000, НСН-50000.

Возраст до 65 лет. Если турист старше 65-ти лет, то доплата по возрастному коэффициенту.

Страховка филиала ООО «Росгосстрах» в Алтайском крае, адрес филиала: Барнаул, ул. Пролетарская, 65, тел. (3852) 379400 Страховка обеспечивает проведение спасательных работ с использованием вертолета в случае необходимости.

Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.

Как обезопасить себя от укуса клеща?

Туристам, отправляющимся на маршрут, желательно иметь прививку от клещевого энцефалита.

Для профилактики укуса клеща стоит соблюдать следующие правила:

  1. Собираясь на прогулку в лес или на экскурсию необходимо одеться таким образом, чтобы уменьшить возможность проникновения клещей под одежду. Одежда должна плотно прилегать к телу, желательно, чтобы на руках и на штанинах брюк были эластичные манжеты. На однотонной одежде клеща заметить проще.
  2. Помните, что больше всего клещей в траве, поэтому для отдыха лучше выбирать сухие открытые места с песчаной почвой. Не рекомендуется приносить из леса свежесорванные цветы, ветки.
  3. Каждые 15 минут нужно делать поверхностный осмотр одежды, а каждые 2 часа – полный осмотр тела.
Какие скидки есть в туре?

Детям до 14 лет предоставляется скидка 10%.

Какая погода в туре?

Дневная температура может быть около 25-30 градусов, ночная может опускаться до +15-+10 градусов. Плюс в горах очень быстро меняется погода.

Для восхождения на вершину Колбан понадобится ветрозащитная куртка, с капюшоном, там открытая местность, снег и ветер.

Второй год подряд в 20х числах июня у нас идет снег, и это после 20 градусов тепла в мае, поэтому пуховик иногда нужен даже летом. В июле достаточно теплой куртки, и под низ можно флисовую поддеву.

Можно ли в тур с собакой?

Самое главное, чтобы собака не доставляла дискомфорт другим участникам. Питанием обеспечивает хозяин. Также следит за тем, чтобы питомец не испортил снаряжение.

По ночам в горах возле палаток могут бегать мелкие зверьки, хозяин должен следить за реакцией животного.

Также на маршрутах, где есть вьючные лошади необходимо, чтобы собака не лаяла и не пугала лошадей. За воспитание собаки ответственность на хозяине.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 10 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
М
23 сен 2021
Тур был великолепный! Насыщенный по красоте, замечательные гиды Алексей и Леонид, вкуснейшая еда на костре, отличнейшая компания! Спасибо огромное!
А
14 сен 2021
Очень понравился тур, и природа и организация.
Невероятно красивые места. По нагрузке тоже не сложно.
Гидам огромное спасибо за вкусную еду, позитив, слаженную работу, заботу.
Остались самые невероятные впечатления.
Сама база тоже очень понравилась
И
27 июля 2021
Тур для физически подготовленных туристов). Мы были предупреждены о сложностях, но в группе были люди, не готовые подниматься на перевалы - рассчитывайте свои силы и возможности. Очень красивые места! Виды с г Михайловка огонь! Обязательно берите термоодежду для сна - на озерах довольно прохладно ночью. Не игнорируйте треккинговые палки - сильно облегчат поход. Ну и, конечно, полноценные мембранные ботинки - тропы общие с лошадьми, если прошел дождь, много грязи, часто корни и камни.
Отдельное спасибо нашему гиду Алексею за вкусную и разнообразную еду, всегда положительный настрой и терпение).
И еще одно спасибо повару эко отеля Альтаир за ее вкусные и сытные вегетарианские блюда)

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