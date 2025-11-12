-
15%
Алтайская кругосветка: на минивэне по кольцевому маршруту и топовым локациям
Проплыть Телецкое озеро, полюбоваться видами с перевалов и совершить треккинг на выбор
Начало: Барнаул, 08:00 или Горно-Алтайск, 12:00-13:00 (точ...
1 мая в 08:00
9 мая в 08:00
69 700 ₽
82 000 ₽ за человека
-
10%
Автотур по Золотому кольцу Алтая с прогулками и посещением Телецкого озера
Увидеть горные водоёмы и водопады, необычные оттенки почвы и изваяния и узнать в аиле о традициях
Начало: Г. Барнаул, площадь Советов, 08:30 / аэропорт Горн...
26 апр в 08:30
3 мая в 08:30
69 903 ₽
77 670 ₽ за человека
-
10%
Зачемалье: автопутешествие в горный край с рафтингом и конной прогулкой
Проехать по Чуйскому и Чемальскому трактам, пройтись по подвесным мостам и прокатиться на моторафте
Начало: Г. Барнаул, площадь Советов, 08:30 / аэропорт Горн...
23 апр в 08:00
30 апр в 08:00
42 894 ₽
47 660 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Барнаулу в категории «Трипстер рекомендует»
Самые популярные туры этой рубрики в Барнауле
В ноябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Барнауле
8 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в ноябре:
Сколько стоит тур в Барнауле в ноябре 2025
Сейчас в Барнауле в категории "Трипстер рекомендует" можно забронировать 3 тура от 42 894 до 69 903 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 36 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
Забронируйте тур в Барнауле на 2025 год по теме «Трипстер рекомендует», 36 ⭐ отзывов, цены от 42894₽. Сегодня можно забронировать на 📅 ноябрь, декабрь и январь