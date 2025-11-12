Мои заказы

Трипстер рекомендует – туры в Барнауле

Найдено 3 тура в категории «Трипстер рекомендует» в Барнауле, цены от 42 894 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2025 году
Алтайская кругосветка: на минивэне по кольцевому маршруту и топовым локациям
На машине
На микроавтобусе
7 дней
-
15%
15 отзывов
Алтайская кругосветка: на минивэне по кольцевому маршруту и топовым локациям
Проплыть Телецкое озеро, полюбоваться видами с перевалов и совершить треккинг на выбор
Начало: Барнаул, 08:00 или Горно-Алтайск, 12:00-13:00 (точ...
1 мая в 08:00
9 мая в 08:00
69 700 ₽82 000 ₽ за человека
Автотур по Золотому кольцу Алтая с прогулками и посещением Телецкого озера
На машине
7 дней
-
10%
16 отзывов
Автотур по Золотому кольцу Алтая с прогулками и посещением Телецкого озера
Увидеть горные водоёмы и водопады, необычные оттенки почвы и изваяния и узнать в аиле о традициях
Начало: Г. Барнаул, площадь Советов, 08:30 / аэропорт Горн...
26 апр в 08:30
3 мая в 08:30
69 903 ₽77 670 ₽ за человека
Зачемалье: автопутешествие в горный край с рафтингом и конной прогулкой
На машине
Конные прогулки
4 дня
-
10%
5 отзывов
Зачемалье: автопутешествие в горный край с рафтингом и конной прогулкой
Проехать по Чуйскому и Чемальскому трактам, пройтись по подвесным мостам и прокатиться на моторафте
Начало: Г. Барнаул, площадь Советов, 08:30 / аэропорт Горн...
23 апр в 08:00
30 апр в 08:00
42 894 ₽47 660 ₽ за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Барнаулу в категории «Трипстер рекомендует»

Самые популярные туры этой рубрики в Барнауле
В ноябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Алтайская кругосветка: на минивэне по кольцевому маршруту и топовым локациям
  2. Автотур по Золотому кольцу Алтая с прогулками и посещением Телецкого озера
  3. Зачемалье: автопутешествие в горный край с рафтингом и конной прогулкой
Какие места ещё посмотреть в Барнауле
8 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в ноябре:
  1. Чуйский тракт
  2. Гейзерное озеро
  3. Телецкое озеро
  4. Зубы дракона
  5. Остров Патмос
  6. Чемал
  7. Ороктойский мост
  8. Петроглифы
Сколько стоит тур в Барнауле в ноябре 2025
Сейчас в Барнауле в категории "Трипстер рекомендует" можно забронировать 3 тура от 42 894 до 69 903 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 36 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
Забронируйте тур в Барнауле на 2025 год по теме «Трипстер рекомендует», 36 ⭐ отзывов, цены от 42894₽. Сегодня можно забронировать на 📅 ноябрь, декабрь и январь