Экскурсии на русском языке

Найдено 4 экскурсии в категории «Экскурсии на русском языке» в Чебоксарах, цены от 4000 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году
Чебоксары вчера и сегодня
Пешая
2 часа
103 отзыва
Индивидуальная
до 7 чел.
Путешествие по Чебоксарам: от исторических корней до современности
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Чебоксарам, где история и современность переплетаются в едином ритме
Начало: Бульвар купца Ефремова
Сегодня в 11:00
16 сен в 08:00
4000 ₽ за всё до 7 чел.
По Чебоксарам на автомобиле
На машине
2 часа
133 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Исторические и современные Чебоксары
Погрузитесь в историю Чебоксар, узнайте о связях с Иваном Грозным и Екатериной II, исследуйте самобытную культуру чувашей
Начало: Экскурсии от вашей гостинице, если она расположена...
Сегодня в 13:00
15 сен в 14:00
6000 ₽ за всё до 4 чел.
Чебоксары - истории и легенды
Пешая
2 часа
232 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Чебоксары: погружение в историю и культуру за 2 часа
Познакомьтесь с Чебоксарами через истории и легенды. Отправьтесь в увлекательное путешествие по времени и культуре города
Начало: На Красной площади
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:00
4700 ₽ за всё до 6 чел.
Погружение в чувашскую культуру: экскурсия по Чебоксарам + посещение этнопарка
На машине
6 часов
11 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Погружение в чувашскую культуру: экскурсия по Чебоксарам и этнопарк
Приглашаем на уникальное путешествие по Чебоксарам, где вы исследуете богатую культуру чувашей и посетите живописные этнопарки
Начало: У Плиты символы мудрости, на Красной площади г. Че...
14 сен в 08:30
15 сен в 08:30
8000 ₽ за всё до 3 чел.

