Индивидуальная
до 3 чел.
Лучший выборДобро пожаловать в Чебоксары: авто-пешеходная экскурсия
Добро пожаловать в Чебоксары! Узнайте о купцах, героях и архитектуре столицы Чувашии на авто-пешеходной экскурсии
Начало: Национального музея
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
5000 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Путешествие по Чебоксарам с посещением Йошкар-Олы
Погрузитесь в уникальную атмосферу Чебоксар и Йошкар-Олы, исследуя их исторические и культурные сокровища в течение одного дня
12 дек в 08:00
13 дек в 08:00
6500 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Влюбиться в Чебоксары
Увидеть самые интересные места города и услышать о них любопытные факты на дружеской экскурсии
Начало: На Красной площади
24 дек в 09:00
25 дек в 13:00
4500 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Неспешное знакомство с Чебоксарами: история, культура и панорамы
Погрузитесь в атмосферу Чебоксар: от древнего Веде-Сувар до современной набережной за два часа
Сегодня в 12:30
Завтра в 12:30
4000 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Исторические и современные Чебоксары
Погрузитесь в историю Чебоксар, узнайте о связях с Иваном Грозным и Екатериной II, исследуйте самобытную культуру чувашей
Начало: Экскурсии от вашей гостинице, если она расположена...
24 дек в 09:00
25 дек в 13:00
6000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Чебоксары от земли до неба
Пешеходная экскурсия по Чебоксарам и поездка на колесе обозрения. Узнайте о богатой истории города и насладитесь волжскими пейзажами с высоты
11 дек в 09:00
12 дек в 09:00
5200 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Погружение в чувашскую культуру: экскурсия по Чебоксарам и этнопарк
Приглашаем на уникальное путешествие по Чебоксарам, где вы исследуете богатую культуру чувашей и посетите живописные этнопарки
Начало: У Плиты символы мудрости, на Красной площади г. Че...
Завтра в 08:30
11 дек в 12:30
8100 ₽ за всё до 3 чел.
-
10%
Индивидуальная
до 7 чел.
Путешествие по Чебоксарам: от исторических корней до современности
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Чебоксарам, где история и современность переплетаются в едином ритме
Начало: Бульвар купца Ефремова
Сегодня в 08:00
12 дек в 08:00
3600 ₽
4000 ₽ за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга16 июля 2025Обзорная пешеходная экскурсия «От Сувара - к Чебоксарам»Экскурсия очень интересная и познавательная. Узнали много нового и интерестного. Отметили для себя новые точки прогулок по Чебоксарам. Татьяна посоветовала куда сходить, что где купить и где доступно и вкусно поесть))) А что ещё туристу надо? …
- ООльга11 апреля 2025Обзорная пешеходная экскурсия «От Сувара - к Чебоксарам»Огромное Спасибо Татьяне, Ехали самостоятельно в Чебоксары с Казани, Экскурсия очень понравилась, все доходчиво рассказали и показали. Виды просто шикарные. Успели посмотреть все самое главное в городе.
- ССтаростина14 февраля 2025Обзорная пешеходная экскурсия «От Сувара - к Чебоксарам»Были сегодня на групповой экскурсии у Татьяны, нам все понравилось. Прохладно конечно в феврале у воды, но интересная история и
- ИИрина14 февраля 2025Обзорная пешеходная экскурсия «От Сувара - к Чебоксарам»Замечательная экскурсия от замечательного гида! Что ещё надо одинокому туристу) А если серьёзно, то я приехала в Чебоксары впервые, да
Ответы на вопросы от путешественников по Чебоксарам в категории «Аллея Любви»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Чебоксарах
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 8
Какие места ещё посмотреть в Чебоксарах
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит экскурсия по Чебоксарам в декабре 2025
Сейчас в Чебоксарах в категории "Аллея Любви" можно забронировать 8 экскурсий и билетов от 3600 до 8100 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 634 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Купите самую интересную из 8 экскурсий в Чебоксарах на 2025 год по теме «Аллея Любви», 634 ⭐ отзыва, цены от 3600₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль