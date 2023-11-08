Прогулка по вечернему Дербенту

Восхититься очарованием самого южного города России после заката

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Когда сгустятся сумерки, жители зажгут огни, а над городом переливом зазвучит вечерний азан, мы и начнём нашу экскурсию.

Вас ждёт невероятная панорама со смотровой площадки, извилистые улочки колоритных магалов и древнейшая мечеть.

Вы узнаете, где находится дом писателя-декабриста в Старом городе, и полюбуетесь музыкальным фонтаном в современной части Дербента.
Прогулка по вечернему Дербенту
Прогулка по вечернему Дербенту
Прогулка по вечернему Дербенту
Прогулка по вечернему Дербенту
Прогулка по вечернему Дербенту
Прогулка по вечернему Дербенту
Прогулка по вечернему Дербенту
Прогулка по вечернему Дербенту
Прогулка по вечернему Дербенту
Прогулка по вечернему Дербенту
Прогулка по вечернему Дербенту
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Панорама Дербента и Старый город

С обзорной площадки цитадели Нарын-Кала перед вами откроется захватывающая панорама древнего и самобытного Дербента. Осмотрев город, мы спустимся вниз к уютному кафе у крепостной стены. В окружении деревьев хурмы, инжира и гранат я угощу вас ароматным чаем с пахлавой или миндальными пирожками под рассказы о местном быте и обрядах.

Немного подкрепившись, мы отправимся на прогулку по Старому городу — пройдём по узким улочкам-лабиринтам, увидим дом писателя-декабриста Бестужева-Марлинского и старейшую мечеть в СНГ Джума-мечеть. А ещё — Девичью баню, действующий хаммам 17 века и самый южный в России маяк.

Современный Дербент

Через ворота Северной стены Кыхляр-капы мы выйдем из старой части города и окажемся в современном Дербенте, где нас ждёт мозаика вечерних огней. Вы увидите музыкальный фонтан и Хрустальный мост. Завершим нашу прогулку на улице Счастливых людей — Дербентском Арбате, где можно отдохнуть и по желанию насладиться чашечкой кофе.

Организационные детали

  • Дополнительно можно в конце прогулки доехать до центральной набережной на такси — 100–150 рублей
  • Чай и десерт в кафе у крепостной стены входит в стоимость экскурсии
  • Кофе на улице Счастливых людей оплачивается дополнительно по желанию

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
недалеко от крепости Нарын-Кала
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Популярные места
Святые места
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Крепость Нарын-Кала
Хрустальный мост
Самое главное
Дербентский маяк
Дом-музей Бестужева
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