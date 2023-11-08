Восхититься очарованием самого южного города России после заката
Вас ждёт невероятная панорама со смотровой площадки, извилистые улочки колоритных магалов и древнейшая мечеть.
Вы узнаете, где находится дом писателя-декабриста в Старом городе, и полюбуетесь музыкальным фонтаном в современной части Дербента.
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Описание
Что вас ожидает
Панорама Дербента и Старый город
С обзорной площадки цитадели Нарын-Кала перед вами откроется захватывающая панорама древнего и самобытного Дербента. Осмотрев город, мы спустимся вниз к уютному кафе у крепостной стены. В окружении деревьев хурмы, инжира и гранат я угощу вас ароматным чаем с пахлавой или миндальными пирожками под рассказы о местном быте и обрядах.
Немного подкрепившись, мы отправимся на прогулку по Старому городу — пройдём по узким улочкам-лабиринтам, увидим дом писателя-декабриста Бестужева-Марлинского и старейшую мечеть в СНГ Джума-мечеть. А ещё — Девичью баню, действующий хаммам 17 века и самый южный в России маяк.
Современный Дербент
Через ворота Северной стены Кыхляр-капы мы выйдем из старой части города и окажемся в современном Дербенте, где нас ждёт мозаика вечерних огней. Вы увидите музыкальный фонтан и Хрустальный мост. Завершим нашу прогулку на улице Счастливых людей — Дербентском Арбате, где можно отдохнуть и по желанию насладиться чашечкой кофе.
Организационные детали
- Дополнительно можно в конце прогулки доехать до центральной набережной на такси — 100–150 рублей
- Чай и десерт в кафе у крепостной стены входит в стоимость экскурсии
- Кофе на улице Счастливых людей оплачивается дополнительно по желанию
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- недалеко от крепости Нарын-Кала
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.