Когда сгустятся сумерки, жители зажгут огни, а над городом переливом зазвучит вечерний азан, мы и начнём нашу экскурсию. Вас ждёт невероятная панорама со смотровой площадки, извилистые улочки колоритных магалов и древнейшая мечеть. Вы узнаете, где находится дом писателя-декабриста в Старом городе, и полюбуетесь музыкальным фонтаном в современной части Дербента.

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Описание

Что вас ожидает

Панорама Дербента и Старый город

С обзорной площадки цитадели Нарын-Кала перед вами откроется захватывающая панорама древнего и самобытного Дербента. Осмотрев город, мы спустимся вниз к уютному кафе у крепостной стены. В окружении деревьев хурмы, инжира и гранат я угощу вас ароматным чаем с пахлавой или миндальными пирожками под рассказы о местном быте и обрядах.

Немного подкрепившись, мы отправимся на прогулку по Старому городу — пройдём по узким улочкам-лабиринтам, увидим дом писателя-декабриста Бестужева-Марлинского и старейшую мечеть в СНГ Джума-мечеть. А ещё — Девичью баню, действующий хаммам 17 века и самый южный в России маяк.

Современный Дербент

Через ворота Северной стены Кыхляр-капы мы выйдем из старой части города и окажемся в современном Дербенте, где нас ждёт мозаика вечерних огней. Вы увидите музыкальный фонтан и Хрустальный мост. Завершим нашу прогулку на улице Счастливых людей — Дербентском Арбате, где можно отдохнуть и по желанию насладиться чашечкой кофе.

Организационные детали