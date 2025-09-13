Показать всёЭкскурсии на русском языкеЭкскурсии на Домбай из КисловодскаЭкскурсии на Домбай из ЕссентуковПятигорск
Индивидуальная
до 4 чел.
Горная сказка Домбая: индивидуальная экскурсия
Родившийся и выросший на Домбае гид проведёт вас по самым живописным маршрутам. Премиум-внедорожник обеспечит комфорт и безопасность
Начало: Поселок Домбай
Завтра в 08:00
14 сен в 18:00
от 7950 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Домбая - в храм, ущелье и заповедник
Погрузитесь в историю и природу Кавказа. Посетите древний храм, насладитесь целебными нарзанами и познакомьтесь с фауной заповедника
Начало: В домбае или в Теберде из отеля проживания
Завтра в 15:00
14 сен в 17:00
15 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Домбая - в Джамагатское ущелье и Сентинский храм
Путешествие из Домбая в Джамагатское ущелье и Сентинский храм подарит вам незабываемые впечатления и откроет тайны древней Алании
Завтра в 09:00
15 сен в 14:00
15 000 ₽ за всё до 4 чел.
