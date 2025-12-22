Лучшее время для посещения - с мая по сентябрь, когда природа оживает, а погода благоприятствует прогулкам. В это время можно насладиться всеми красотами маршрута в полной мере. Октябрь и апрель также подойдут для путешествия, но стоит учитывать возможные осадки и прохладу. В зимние месяцы маршрут доступен, но некоторые участки могут быть сложнее из-за снега и льда.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Шайтан-камень
Южаковский водопад
Липовские карьеры
Описание экскурсии
Шайтан-камень и места силы
Первым делом поедем к берегу Режа, где перед вами предстанет красивая гранитная скала с магическим именем. По пути к вершине вы пересечете Ведьмино ущелье, поросшее мхом, и перейдете реку вброд. Поднявшись на скалу, окинете взглядом окрестности с 40-метровой высоты. Кроме того, вам предстоит отыскать наскальные рисунки, оставленные народами манси, — Шайтанскую писаницу. А мы расскажем, какие предания сохранились о здешних древних святилищах.
Южаковский водопад и предания края
Также вы посетите водопад, появившийся после создания пруда на месте слияния речек Амбарки и Шиловки. Узнаете о самоцветных копях и славе горных мастеров села Южакова. Услышите легенду об аметистах для английской принцессы и прототипе того самого Данилы-мастера. И конечно, у водопада вы сможете отдохнуть, наслаждаясь вдохновляющими пейзажами.
Липовские карьеры — лазурный рай Урала
В завершение мы отвезем вас к искусственным бирюзовым озерам глубиной до 120 метров! В 30-е годы прошлого века в карьерах у села Липовского начали добывать никель, но в начале 90-х месторождение забросили. Рукотворные резервуары постепенно наполнились водой, которая из-за специфики местной почвы имеет необычный оттенок. Здесь вы откроете чудесное место отдыха и узнаете о самоцветных богатствах, которые когда-то буквально лежали здесь под ногами, — турмалине, берилле, топазе, аметисте…
Тайминг
9:00 — выезд из Екатеринбурга 11:30-18:00 — поход до Шайтан-камня, водопад, отдых на карьерах, купание 19:00 — возвращаемся к машине, выезжаем обратно 22:00 — прибытие в Екатеринбург
Организационные детали
Дополнительные расходы: входной билет на территорию карьеров — 169 руб. /человека.
Личные расходы на питание: можно взять перекус с собой, остановиться в кафе по дороге; также мы можем организовать для вас обед на костре, детали уточняйте в переписке
Можно поехать с детьми от 7 лет
Возможно проведение экскурсии для большего количества человек на автомобиле (макс. 4 человека), минивэне (до 6 человек) или автобусе (до 47 человек) — доплата по договоренности
Просим обратить внимание, что данная экскурсия не историко-краеведческая, а походно-познавательная, относящаяся к категории активный туризм
Экскурсию для вас проведет один из опытных гидов нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В центре города
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лев — ваша команда гидов в Екатеринбурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 2 часа 20 минут
Провели экскурсии для 825 туристов
У нас небольшая команда гидов с огромным сердцем и жаждой открытий. Отправляясь в путешествие с нами, с собой нужно взять непромокаемые куртки, термос с чаем и удобную обувь. Все остальное читать дальшеуменьшить
сделает наша команда. Придумаем маршрут, проверим его красочность, насыщенность и безопасность. Наш фотограф подберёт лучшие места для фотосессий. Гиды прочитают много книг, чтобы интересно, легко и с юмором погрузить вас в атмосферу похода. Мы собираем людей вместе, чтобы отправится в однодневные путешествия, подальше от серости и душноты. Чтобы поделиться нашей страстью.
Исследовать, взбираться, ездить и за собой вести людей, смеяться, делать чай на костре, смотреть на миллионы звезд и петь песни под гитару. Мечтать вместе с нашими туристами! Мы помним, что «Подлинная красота всегда таится от глаз». А мы лишь проводники в этот мир гор, свободы и кайфа от жизни.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
5
4
–
3
–
2
–
1
–
Светлана
Отлично погуляли с Екатериной! Очень красиво, душевно❤️ видели заячьи следы, они нас вывели на более удобный спуск с Мантурова камня
+1
Вам был полезен этот отзыв?
Татьяна
22 августа 2023г. побывали на замечательной экскурсии «Шайтан-камень, Липовские карьеры и Южаковский водопад». Это была наша вторая экскурсия. Нашим гидом снова был Юрий. Экскурсия включала в себя три локации. Первой читать дальшеуменьшить
локацией был Шайтан-камень. Чтобы добраться до него, пришлось прилично пройтись по лесным дорожкам, усыпанным маслятами, и перейти вброд речку по колено в прохладной воде (обычные тапочки для бассейна спасли ноги от острых камней). Шайтан-камень – нетронутый уголок Уральской природы, там вы пока не встретите ни туристов, ни торговых точек, ни современной наскальной «живописи». Зато наскальные рисунки древних обитателей этих мест можно отыскать и рассмотреть у подножия скалы. Виды со скалы впечатляют: изгиб реки, отвесные стены и бескрайнее море лесов, чуть тронутых началом осени. Хотелось бы подольше задержаться и посидеть на выступе, но надо было двигаться дальше. Второй локацией были Липовские карьеры. Снова был будний день, и мы снова в полном одиночестве побывали на чудесном бирюзовом водоеме. На возвышенности оборудована мини-пляжная зона со скамейками, где мы устроили пикник и переоделись. 120 метров глубины и не совсем уже летняя погода нас не смутили, и мы отправились всей семьей купаться. Вода оказалась довольно теплой, а главное чистой. Пара шагов – и дна нет. С удовольствием поплавали вдоль берега и поизучали прибрежные камни, а посмотреть там есть на что! Загорать не хотелось из-за ветра, а в воде было вполне комфортно. Освежились и взбодрились замечательно! На смотровую площадку не пошли, так как время уже поджимало, но зато заглянули одни глазом в недавно найденную пещеру «Черный кот». Третьей локацией был Южаковский водопад. Место красивое, напоминает водопад Кивач в Карелии. Но вид и запах воды к купанию не располагают. Туристы присутствуют, с палатками и без. Озеро у водопада живописное, поплавать на лодке было бы в радость. Но настала пора возвращаться домой. День получился очень насыщенным и разнообразным. Огромное спасибо Юре за терпение, любовь к природе, которой он делился с нами, и как всегда быстрый и комфортный трансфер!
Вам был полезен этот отзыв?
Анна
20 июля мы нашей небольшой компанией 3человека, отправились на экскурсию. Это была не просто экскурсия, а самое настоящее приключение, можно даже сказать с экстремальными нотами! Благодарим Дениса за незабываемые эмоции, читать дальшеуменьшить
которые запомнятся нам на всю жизнь; яркие, красочные и необычайно живописные виды и неповторимые фотографии. На нашем не совсем сложном маршруте были препятствия которые мы преодолевали с помощью нашего Гида. . Спуск с горы под ливнем, падающее дерево, переход в брод прям в кроссовках и вприпрыжку, 2км поездки на УАЗике по непролазным дорогам, можно сказать в плавь… 😱 Купание на карьере где нас опять застал ливень; водопад с шумной водой и порогами…. и опять дождь. Кучу камней, которые дочь повезет домой, хорошо что на поезде а не в самолёте. И дорога в Город, которую наверное даже описать не сможем т. к. от усталости просто закрывались глаза. В Общем дождь 🌧️и прочие неприятности 🌩️🌬️нам не помеха. Очень рады, что от данной поездки не отказались и провели этот день в вашей компании. С благодарностью Анна, Екатерина, Людмила, туристы из Новосибирска. PS: ну и конечно спасибо за новую пару обуви и розовые сланцы 🤣 купленные в магазине типа "Сельпо".
Вам был полезен этот отзыв?
Л
Людмила
Были на экскурсии с семьёй. Младшей дочери 11 лет. Маршрут прошли свободно. Гид Ольга - разносторонний, веселый человек, знающий свое дело на отлично. Всё прошло очень круто! Масса положительных эмоций и заряд бодрости! Рекомендую организатора.
Вам был полезен этот отзыв?
К
Козырева
Очень емкая экскурсия - с возможностью несколько видоизменять первоначальные планы по обстоятельствам. За что - отдельное спасибо Ольге. Было очень комфортно - и по-человечески, и с точки зрения самого маршрута.
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Екатеринбурга
Похожие экскурсии на «Шайтан-камень, Липовские карьеры и Южаковский водопад»