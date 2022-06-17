Первым делом поедем к берегу Режа, где перед вами предстанет красивая гранитная скала с магическим именем. По пути к вершине вы пересечете Ведьмино ущелье, поросшее мхом, и перейдете реку вброд. Поднявшись на скалу, окинете взглядом окрестности с 40-метровой высоты. Кроме того, вам предстоит отыскать наскальные рисунки, оставленные народами манси, — Шайтанскую писаницу. А мы расскажем, какие предания сохранились о здешних древних святилищах.
Также вы посетите водопад, появившийся после создания пруда на месте слияния речек Амбарки и Шиловки. Узнаете о самоцветных копях и славе горных мастеров села Южакова. Услышите легенду об аметистах для английской принцессы и прототипе того самого Данилы-мастера. И конечно, у водопада вы сможете отдохнуть, наслаждаясь вдохновляющими пейзажами.
В завершение мы отвезем вас к искусственным бирюзовым озерам глубиной до 120 метров! В 30-е годы прошлого века в карьерах у села Липовского начали добывать никель, но в начале 90-х месторождение забросили. Рукотворные резервуары постепенно наполнились водой, которая из-за специфики местной почвы имеет необычный оттенок. Здесь вы откроете чудесное место отдыха и узнаете о самоцветных богатствах, которые когда-то буквально лежали здесь под ногами, — турмалине, берилле, топазе, аметисте…
9:00 — выезд из Екатеринбурга
11:30-18:00 — поход до Шайтан-камня, водопад, отдых на карьерах, купание
19:00 — возвращаемся к машине, выезжаем обратно
22:00 — прибытие в Екатеринбург
Экскурсию для вас проведет один из опытных гидов нашей команды.