Дружеской компанией мы с вами отправимся в авантюрное путешествие по местам силы и природным памятникам в окрестностях Режа. В нашей программе: переход реки вброд, прогулка по Ведьминому ущелью и первобытные послания охрой, приветливые бурундуки и фантастические панорамы со скалы, а также сказка каскадного водопада, лазурные воды никелевого карьера и легенды горных мастеров!

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Что вас ожидает

Шайтан-камень и места силы

Первым делом поедем к берегу Режа, где перед вами предстанет красивая гранитная скала с магическим именем. По пути к вершине вы пересечете Ведьмино ущелье, поросшее мхом, и перейдете реку вброд. Поднявшись на скалу, окинете взглядом окрестности с 40-метровой высоты. Кроме того, вам предстоит отыскать наскальные рисунки, оставленные народами манси, — Шайтанскую писаницу. А мы расскажем, какие предания сохранились о здешних древних святилищах.

Южаковский водопад и предания края

Также вы посетите водопад, появившийся после создания пруда на месте слияния речек Амбарки и Шиловки. Узнаете о самоцветных копях и славе горных мастеров села Южакова. Услышите легенду об аметистах для английской принцессы и прототипе того самого Данилы-мастера. И конечно, у водопада вы сможете отдохнуть, наслаждаясь вдохновляющими пейзажами.

Липовские карьеры — лазурный рай Урала

В завершение мы отвезем вас к искусственным бирюзовым озерам глубиной до 120 метров! В 30-е годы прошлого века в карьерах у села Липовского начали добывать никель, но в начале 90-х месторождение забросили. Рукотворные резервуары постепенно наполнились водой, которая из-за специфики местной почвы имеет необычный оттенок. Здесь вы откроете чудесное место отдыха и узнаете о самоцветных богатствах, которые когда-то буквально лежали здесь под ногами, — турмалине, берилле, топазе, аметисте…

Тайминг

9:00 — выезд из Екатеринбурга

11:30-18:00 — поход до Шайтан-камня, водопад, отдых на карьерах, купание

19:00 — возвращаемся к машине, выезжаем обратно

22:00 — прибытие в Екатеринбург

Организационные детали

Дополнительные расходы: входной билет на территорию карьеров — около 100 руб. /человека; бензин — 1500 руб.

Личные расходы на питание: можно взять перекус с собой, остановиться в кафе по дороге; также мы можем организовать для вас обед на костре, детали уточняйте в переписке

Можно поехать с детьми от 7 лет

Экскурсию для вас проведет один из опытных гидов нашей команды.