Лучшее время для посещения - с мая по сентябрь, когда природа оживает, а погода благоприятствует прогулкам. В это время можно насладиться всеми красотами маршрута в полной мере. Октябрь и апрель также подойдут для путешествия, но стоит учитывать возможные осадки и прохладу. В зимние месяцы маршрут доступен, но некоторые участки могут быть сложнее из-за снега и льда.

Экскурсия в окрестностях Режа подарит незабываемые впечатления. Путешествие начнется с Шайтан-камня, где вас ждут магические виды и древние писаницы. Южаковский водопад расскажет о легендах горных мастеров, а Липовские карьеры удивят бирюзовыми водами. Это уникальная возможность прикоснуться к природе и истории Урала, насладиться панорамами и узнать о богатствах, которые скрывают эти земли

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Шайтан-камень и места силы

Первым делом поедем к берегу Режа, где перед вами предстанет красивая гранитная скала с магическим именем. По пути к вершине вы пересечете Ведьмино ущелье, поросшее мхом, и перейдете реку вброд. Поднявшись на скалу, окинете взглядом окрестности с 40-метровой высоты. Кроме того, вам предстоит отыскать наскальные рисунки, оставленные народами манси, — Шайтанскую писаницу. А мы расскажем, какие предания сохранились о здешних древних святилищах.

Южаковский водопад и предания края

Также вы посетите водопад, появившийся после создания пруда на месте слияния речек Амбарки и Шиловки. Узнаете о самоцветных копях и славе горных мастеров села Южакова. Услышите легенду об аметистах для английской принцессы и прототипе того самого Данилы-мастера. И конечно, у водопада вы сможете отдохнуть, наслаждаясь вдохновляющими пейзажами.

Липовские карьеры — лазурный рай Урала

В завершение мы отвезем вас к искусственным бирюзовым озерам глубиной до 120 метров! В 30-е годы прошлого века в карьерах у села Липовского начали добывать никель, но в начале 90-х месторождение забросили. Рукотворные резервуары постепенно наполнились водой, которая из-за специфики местной почвы имеет необычный оттенок. Здесь вы откроете чудесное место отдыха и узнаете о самоцветных богатствах, которые когда-то буквально лежали здесь под ногами, — турмалине, берилле, топазе, аметисте…

Тайминг

9:00 — выезд из Екатеринбурга

11:30-18:00 — поход до Шайтан-камня, водопад, отдых на карьерах, купание

19:00 — возвращаемся к машине, выезжаем обратно

22:00 — прибытие в Екатеринбург

Организационные детали

Дополнительные расходы: входной билет на территорию карьеров — 169 руб. /человека.

Личные расходы на питание: можно взять перекус с собой, остановиться в кафе по дороге; также мы можем организовать для вас обед на костре, детали уточняйте в переписке

Можно поехать с детьми от 7 лет

Возможно проведение экскурсии для большего количества человек на автомобиле (макс. 4 человека), минивэне (до 6 человек) или автобусе (до 47 человек) — доплата по договоренности

Просим обратить внимание, что данная экскурсия не историко-краеведческая, а походно-познавательная, относящаяся к категории активный туризм

Экскурсию для вас проведет один из опытных гидов нашей команды.