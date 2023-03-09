2 день

Вниз по Чусовой. Камни-бойцы. Демидовский завод. База старовера

7:30 – 10:00 Подъем, утренние процедуры, деревенский завтрак.

Сбор личных вещей и упаковка их в транспортные баулы, сдача номеров.

Подготовка снегоходов (прогрев двигателя, укладка ланч-боксов и термосов с чаем в специальные кофры) и участников к выезду.

Берем курс на север и уходим вниз по течению реки к новым интересным местам.

МаминСибиряк писал, что береговые скалы являются главным украшением Чусовой, которые в течение тысячелетий обтачивали вода и ветер, создавая подлинную природную галерею каменных шедевров.

Первая остановка – это место нашей сегодняшней ночевки: Гостевой Двор «Змеиный брод»

Здесь оставляем все свое снаряжение и двигаемся дальше по реке теснин (так в старину величали реку Чусовую).

Далее, спускаемся в низину к реке и придерживаясь береговой линии, выезжаем на окраину поселка и рукотворному водоему.

Продолжаем двигаться вдоль реки, по берегам которой возвышаются величественные скалы.

Крутые берега непрерывно притягивают взгляд и манят своей нетронутой снежной целиной.

Здесь можно понять, что в древние времена замерзшая гладь реки являлась единственной транспортной артерией, которая связывала жилые поселки и города.

Финальная часть маршрута проходит в спокойном режиме – туристы просто едут и наслаждаются тишиной и неповторимой красотой окружающих пейзажей.

18:00 – 19:00 Возвращение группы в Гостевой Двор.

19:00 – 24:00 Размещение в домиках.

Вкусный домашний ужин от клубного шеф-повара с травяным чаем и традиционной настойкой на кедровых шишках.

После ужина – русская баня.

Ночевка вдали от шума и суеты.

Протяженность дневного маршрута на снегоходах: более 100 км.