Этническое путешествие в Калмыкию: места силы, обители и национальная кухня

Посетить занятие с буддийскими практиками, кулинарный мастер-класс и погрузиться в культуру
Отправимся в уникальный край степей и буддийских храмов, где на улицах столицы стоят пагоды, а к солёному озеру слетается более 500 видов пернатых.

Вас ждут ежедневные экскурсии к значимым достопримечательностям Калмыкии
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— высаженному монахом «Одинокому тополю», в «Золотую» и «Святую» обители, по Элисте и в степной стан на мастер-класс по приготовлению калмыцкого блюда.

Вы посетите ужин с аутентичной концертной программой и увидите остатки древнего океана, узнаете о буддизме от эксперта и с комфортом разместитесь в глэмпинге, где каждое утро вас ждёт гимнастика с буддийскими практиками.

Этническое путешествие в Калмыкию: места силы, обители и национальная кухня
Этническое путешествие в Калмыкию: места силы, обители и национальная кухня
Этническое путешествие в Калмыкию: места силы, обители и национальная кухня
Ближайшие даты:
Время начала: 14:00

Описание тура

Организационные детали

Помимо предоплаты, внесённой на сайте, необходимо перевести предоплату напрямую организатору на бронирование проживания, трансфера, экскурсий.

В буддийские храмы нельзя входить в шортах и обуви. Необходимо взять с собой носки.

Проживание. В современном глэмпинге со всеми удобствами. Размещение в A-frame доме (4-6 гостей), доме в стиле barnhouse (1-2 человека) — полностью дом только для вашей компании/семьи, без подселения. Панорамные окна, отопление, собственные ванные комнаты.

Питание. Включено с обеда 1-го дня по обед 4-го дня. Вы попробуете национальную кухню, поучаствуете в мастер-классе по приготовлению калмыцкого блюда, посетите ужин с концертной программой.

Дети. От 7 лет.

Транспорт. Mercedes-Benz Sprinter, Hyundai H-1, Toyota HiAce.

Программа тура по дням

1 день

Столица Калмыкии и ужин в национальном ресторане

С 14:00 до 15:00 вас будут встречать в глэмпинге, куда вам необходимо добраться самостоятельно (точный адрес сообщит организатор после бронирования).

Заселитесь, пообедаете и отправитесь на 2-часовую экскурсию по Элисте — столице и крупнейшему городу Калмыкии. Поужинаете в ресторане национальной кухни. Далее свободное время.

Столица Калмыкии и ужин в национальном ресторанеСтолица Калмыкии и ужин в национальном ресторанеСтолица Калмыкии и ужин в национальном ресторанеСтолица Калмыкии и ужин в национальном ресторанеСтолица Калмыкии и ужин в национальном ресторанеСтолица Калмыкии и ужин в национальном ресторанеСтолица Калмыкии и ужин в национальном ресторанеСтолица Калмыкии и ужин в национальном ресторане
2 день

Природные достопримечательности, «Святая обитель» и кулинарный мастер-класс

В 07:00 все желающие смогут присоединиться к утренней гимнастике — но не привычной нам всем, а с буддийскими практиками. Проводится на открытой площадке глэмпинга.

С 07:30 до 08:00 завтрак. После чего отправление на орнитологическую экскурсию к озеру Маныч-Гудило, вода в котором солёная. Здесь зафиксировано более 500 видов пернатых. Далее вы навестите «Одинокий тополь» — памятник природы. По одной из версий, высажен он буддийским монахом ещё в первой половине 19 века.

Пообедав, посетите монастырь Геден Шеддуп Чойкорлинг, что означает «Святая обитель теории и практики школы Гелуг».

К 16:00 вернётесь в глэмпинг на отдых. Затем с 18:00 до 22:00 познакомитесь с бытом кочевников в степном стане и поучаствуете в мастер-классе по приготовлению калмыцкого блюда. После чего продегустируете результат.

Природные достопримечательности, «Святая обитель» и кулинарный мастер-классПриродные достопримечательности, «Святая обитель» и кулинарный мастер-классПриродные достопримечательности, «Святая обитель» и кулинарный мастер-классПриродные достопримечательности, «Святая обитель» и кулинарный мастер-класс
3 день

«Золотая обитель», верблюды и ужин с концертной программой

С 08:00 до 09:00 вновь проводится гимнастика на основе буддийских практик.

После завтрака вас ждёт прогулка по сосновому бору (с 10:00 до 11:00) и экскурсия с экспертом по буддизму в «Золотой обители Будды Шакьямуни», которая является самым большим буддийским храмом в Европе.

Во второй половине дня запланирована прогулка на двугорбых верблюдах. После чего с 15:30 до 18:30 свободное время. Завершающий ужин пройдёт с аутентичной концертной программой. К 21:00 вы вернётесь в глэмпинг.

«Золотая обитель», верблюды и ужин с концертной программой«Золотая обитель», верблюды и ужин с концертной программой«Золотая обитель», верблюды и ужин с концертной программой«Золотая обитель», верблюды и ужин с концертной программой
4 день

Картины местных творцов

С 07:00 до 08:00 все желающие смогут посетить утреннюю гимнастику. После завтрака выезжаем из глэмпинга (до 10:00). Перед отъездом вы посетите картинную галерею с творениями местных художников. Сможете распознать пейзажи и объекты, которые видели своими глазами. Останется время и для сувенирных магазинов. Тур завершится обедом в кафе.

Картины местных творцовКартины местных творцовКартины местных творцов

Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
A-frame дом на 4-6 гостей (цена за человека)53 400 ₽
Дом в стиле barnhouse для 2 гостей (цена за человека)57 600 ₽
Весь дом barnhouse для 1 гостя (если едете без компании)81 600 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Питание
  • Все переезды по программе
  • Входные билеты на объекты по программе
  • Кулинарный мастер-класс
  • Концертная программа во время одного из ужинов
  • Ежедневные экскурсии
  • Утренняя гимнастика в глэмпинге (буддийская практика)
Что не входит в цену
  • Дорога до глэмпинга (Элиста) и обратно в ваш город
  • Подношения в храмах
  • Обратите внимание, стоимость тура зависит от выбранного дома. Для компании от 3 до 6 человек предлагаем A-frame дом. Для 1-2 человек - barnhouse. Указанная стоимость (53 400 рублей) актуальна при размещении в A-frame доме (за человека в компании от 4 до 6 гостей). При двухместном размещении в доме barnhouse, стоимость составит 57 600 рублей за человека. При одноместном размещении в доме barnhouse, стоимость составит 81 600 рублей за человека
Где начинаем и завершаем?
Начало: Г. Элиста, глэмпинг, 14:00
Завершение: Г. Элиста, 12:30
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Элисты

ИндивидуальныеГрупповыеНа автобусеМожно с детьмиЛетниеАктивный отдыхОбзорныеВсе туры3-дневные туры4-дневные турыКалмыкияНа 4 дняМастер-классыГастрономические

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