В 07:00 все желающие смогут присоединиться к утренней гимнастике — но не привычной нам всем, а с буддийскими практиками. Проводится на открытой площадке глэмпинга.

С 07:30 до 08:00 завтрак. После чего отправление на орнитологическую экскурсию к озеру Маныч-Гудило, вода в котором солёная. Здесь зафиксировано более 500 видов пернатых. Далее вы навестите «Одинокий тополь» — памятник природы. По одной из версий, высажен он буддийским монахом ещё в первой половине 19 века.

Пообедав, посетите монастырь Геден Шеддуп Чойкорлинг, что означает «Святая обитель теории и практики школы Гелуг».

К 16:00 вернётесь в глэмпинг на отдых. Затем с 18:00 до 22:00 познакомитесь с бытом кочевников в степном стане и поучаствуете в мастер-классе по приготовлению калмыцкого блюда. После чего продегустируете результат.