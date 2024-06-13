Вас ждут ежедневные экскурсии к значимым достопримечательностям Калмыкии
Описание тура
Организационные детали
Помимо предоплаты, внесённой на сайте, необходимо перевести предоплату напрямую организатору на бронирование проживания, трансфера, экскурсий.
В буддийские храмы нельзя входить в шортах и обуви. Необходимо взять с собой носки.
Проживание. В современном глэмпинге со всеми удобствами. Размещение в A-frame доме (4-6 гостей), доме в стиле barnhouse (1-2 человека) — полностью дом только для вашей компании/семьи, без подселения. Панорамные окна, отопление, собственные ванные комнаты.
Питание. Включено с обеда 1-го дня по обед 4-го дня. Вы попробуете национальную кухню, поучаствуете в мастер-классе по приготовлению калмыцкого блюда, посетите ужин с концертной программой.
Дети. От 7 лет.
Транспорт. Mercedes-Benz Sprinter, Hyundai H-1, Toyota HiAce.
Программа тура по дням
Столица Калмыкии и ужин в национальном ресторане
С 14:00 до 15:00 вас будут встречать в глэмпинге, куда вам необходимо добраться самостоятельно (точный адрес сообщит организатор после бронирования).
Заселитесь, пообедаете и отправитесь на 2-часовую экскурсию по Элисте — столице и крупнейшему городу Калмыкии. Поужинаете в ресторане национальной кухни. Далее свободное время.
Природные достопримечательности, «Святая обитель» и кулинарный мастер-класс
В 07:00 все желающие смогут присоединиться к утренней гимнастике — но не привычной нам всем, а с буддийскими практиками. Проводится на открытой площадке глэмпинга.
С 07:30 до 08:00 завтрак. После чего отправление на орнитологическую экскурсию к озеру Маныч-Гудило, вода в котором солёная. Здесь зафиксировано более 500 видов пернатых. Далее вы навестите «Одинокий тополь» — памятник природы. По одной из версий, высажен он буддийским монахом ещё в первой половине 19 века.
Пообедав, посетите монастырь Геден Шеддуп Чойкорлинг, что означает «Святая обитель теории и практики школы Гелуг».
К 16:00 вернётесь в глэмпинг на отдых. Затем с 18:00 до 22:00 познакомитесь с бытом кочевников в степном стане и поучаствуете в мастер-классе по приготовлению калмыцкого блюда. После чего продегустируете результат.
«Золотая обитель», верблюды и ужин с концертной программой
С 08:00 до 09:00 вновь проводится гимнастика на основе буддийских практик.
После завтрака вас ждёт прогулка по сосновому бору (с 10:00 до 11:00) и экскурсия с экспертом по буддизму в «Золотой обители Будды Шакьямуни», которая является самым большим буддийским храмом в Европе.
Во второй половине дня запланирована прогулка на двугорбых верблюдах. После чего с 15:30 до 18:30 свободное время. Завершающий ужин пройдёт с аутентичной концертной программой. К 21:00 вы вернётесь в глэмпинг.
Картины местных творцов
С 07:00 до 08:00 все желающие смогут посетить утреннюю гимнастику. После завтрака выезжаем из глэмпинга (до 10:00). Перед отъездом вы посетите картинную галерею с творениями местных художников. Сможете распознать пейзажи и объекты, которые видели своими глазами. Останется время и для сувенирных магазинов. Тур завершится обедом в кафе.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|A-frame дом на 4-6 гостей (цена за человека)
|53 400 ₽
|Дом в стиле barnhouse для 2 гостей (цена за человека)
|57 600 ₽
|Весь дом barnhouse для 1 гостя (если едете без компании)
|81 600 ₽
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Что включено
- Проживание
- Питание
- Все переезды по программе
- Входные билеты на объекты по программе
- Кулинарный мастер-класс
- Концертная программа во время одного из ужинов
- Ежедневные экскурсии
- Утренняя гимнастика в глэмпинге (буддийская практика)
Что не входит в цену
- Дорога до глэмпинга (Элиста) и обратно в ваш город
- Подношения в храмах
- Обратите внимание, стоимость тура зависит от выбранного дома. Для компании от 3 до 6 человек предлагаем A-frame дом. Для 1-2 человек - barnhouse. Указанная стоимость (53 400 рублей) актуальна при размещении в A-frame доме (за человека в компании от 4 до 6 гостей). При двухместном размещении в доме barnhouse, стоимость составит 57 600 рублей за человека. При одноместном размещении в доме barnhouse, стоимость составит 81 600 рублей за человека