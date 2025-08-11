Мои заказы

Из Геленджика - к священному месту силы

Отправьтесь в увлекательное путешествие по лесным тропам на вершину загадочной горы, где скрываются молчаливые дольмены и удивительные виды
На комфортабельном автомобиле начнётся путь из Геленджика к священной горе. По дороге открываются живописные виды, а на вершине - захватывающие пейзажи и свежий воздух. Здесь можно насладиться тишиной и узнать об энергетике мест и древних дольменах. Путешествие подарит положительные эмоции и возможность самопознания. Участники смогут полюбоваться бухтой Геленджика, селом Дивноморское и Черноморским побережьем
5
1 отзыв

6 причин купить эту экскурсию

  • 🚗 Комфортабельный транспорт
  • 🌄 Захватывающие виды
  • 🗿 Древние дольмены
  • 🍃 Свежий воздух и природа
  • 🔋 Энергетика мест
  • 🧘 Возможность самопознания
Ближайшие даты:
10
ноя11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00

Что можно увидеть

  • Бухта Геленджика
  • Село Дивноморское
  • Черноморское побережье

Описание экскурсии

Дорога из Геленджика. На комфортабельном автомобиле отправимся в живописные окрестности, наслаждаясь потрясающими видами по пути.

Хайкинг на священную гору. На вершине — чудесные пейзажи и свежий воздух. Я расскажу вам об энергетике этих мест и древних дольменах.

Завораживающие виды. Будем любоваться бухтой Геленджика, селом Дивноморское, прекрасным Черноморским побережьем, живописными ущельями и предгорьями Кавказа.

Энергия и самопознание. Это не просто поход в горы, а многогранное путешествие, наполненное положительной энергией и возможностью познакомиться с собой.

Организационные детали

  • Необходимы одежда по погоде, удобная обувь, вода и перекус
  • Едем на автомобиле Suzuki Hustler
  • Хайкинг лёгкий

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария
Мария — ваш гид в Геленджике
Провела экскурсии для 249 туристов
Меня зовут Мария, я родилась и живу в прекрасном городе-герое Новороссийске. Я очень люблю природу и Краснодарский край, много путешествую. С радостью поделюсь с вами великолепными локациями, интересными местами и захватывающими видами. Побывав здесь однажды, вы влюбитесь в наш край и будете возвращаться снова и снова. До встречи!
Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Екатерина
11 авг 2025
Сходили с мужем на экскурсию к месту силы! Гид Мария замечательная! Очень интересно рассказывала, отвечала на все вопросы. Сам маршрут несложный, хоть и в гору, надо брать побольше воды с собой и удобную обувь.
