На комфортабельном автомобиле начнётся путь из Геленджика к священной горе. По дороге открываются живописные виды, а на вершине - захватывающие пейзажи и свежий воздух. Здесь можно насладиться тишиной и узнать об энергетике мест и древних дольменах. Путешествие подарит положительные эмоции и возможность самопознания. Участники смогут полюбоваться бухтой Геленджика, селом Дивноморское и Черноморским побережьем

Описание экскурсии

Дорога из Геленджика. На комфортабельном автомобиле отправимся в живописные окрестности, наслаждаясь потрясающими видами по пути.

Хайкинг на священную гору. На вершине — чудесные пейзажи и свежий воздух. Я расскажу вам об энергетике этих мест и древних дольменах.

Завораживающие виды. Будем любоваться бухтой Геленджика, селом Дивноморское, прекрасным Черноморским побережьем, живописными ущельями и предгорьями Кавказа.

Энергия и самопознание. Это не просто поход в горы, а многогранное путешествие, наполненное положительной энергией и возможностью познакомиться с собой.

Организационные детали